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Директор ФБР Кристофер Рэй
Директор ФБР Кристофер РэйФото: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images
ЗдоровьеСША

В ФБР считают причиной COVID утечку из лаборатории в Китае

Даниил Сотников
8 мин. назад

По словам директора ФБР, бюро давно считает, что пандемия, скорее всего, возникла из-за лабораторного инцидента в Ухане.

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Американское федеральное бюро расследований (ФБР) "уже довольно давно" считает, что причиной пандемии коронавируса, "скорее всего", стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в интервью Fox News в среду, 1 марта.

"ФБР уже довольно давно оценивает, что происхождение пандемии, скорее всего, связано с потенциальным лабораторным инцидентом в Ухане", - сказал он. Как отмечает телеканал CNN, это первое публичное заявление Рэя о расследовании ФБР относительно лабораторного происхождения коронавируса.

"Я просто замечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу. Работу, которую выполняет наше правительство США и близкие иностранные партнеры. И это прискорбно для всех", - добавил директор ФБР.

Мнения ведомств США о происхождении вируса

Заявление Рэя прозвучало через несколько дней после выхода материала газеты The Wall Street Journal, в котором издание ссылалось на доклад Министерства энергетики США. В нем ведомство сообщило, что пандемия COVID-19 имела лабораторное происхождение. Минэнерго стало вторым федеральным ведомством США вслед за ФБР, которое теперь придерживается версии о лабораторной утечке вируса, пишет WSJ. Еще четыре разведывательных агентства считают, что вирус возник естественным путем, а два не определились, в том числе ЦРУ, уточняет газета.

Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя материал WSJ, призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения коронавируса. В октябре 2021 года разведка США опубликовала отчет об изучении происхождения коронавируса. Согласно ему, разведывательное общество исключило версию, что Китай разрабатывал SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия, но не пришло к единому мнению о происхождении вируса.

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