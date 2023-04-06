  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Модель коронавируса
Фото: Christian Ohde/IMAGO
ПолитикаКитай

ВОЗ критикует Китай за помехи в расследовании истоков ковида

Сергей Ромашенко
18 мин. назад

Через три года после начала пандемии COVID-19 Китай все еще не предоставил данные вирусных проб в Ухане. В ВОЗ назвали поведение властей КНР непростительным.

https://p.dw.com/p/4PnWi

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в необычно резкой форме призвала власти Китая к сотрудничеству в расследовании источников возникновения коронавируса SARS-CoV-2. Главный эксперт ВОЗ по возбудителю COVID-19 Мария ван Керкхове в комментарии, обнародованном в авторитетном американском научном журнале Science в четверг, 6 апреля, отметила, что китайские ученые уже три года не сообщают данных о вирусных пробах с рынка в городе Ухань, на котором предположительно возникла вспышка инфекции.

Эпидемиолог ВОЗ назвала поведение властей КНР непростительным. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения лишь в середине марта узнала о некоторой генетической информации из Уханя после того, как та ненадолго попала в международный банк данных. Эта информация, отметила эксперт ВОЗ, свидетельствует о важной роли уханьского рынка в распространении коронавируса на начальном этапе. В то же время ВОЗ по-прежнему не располагает результатами анализа крови работников этого рынка и информацией о том, с каких ферм поступили на рынок продававшиеся там животные.

Эксперт ВОЗ призвала Китай незамедлительно сообщить релевантные данные. "Чем больше уходит времени, тем труднее будет ученым провести исследования, которые позволят предотвратить новые вспышки. Время истекает", - предупредила ван Керкхове.

Версия о лабораторном происхождении коронавируса

В начале марта директор американского ФБР Кристофер Рэй сделал заявление, вновь оживившее в США дискуссии о возможности возникновения пандемии вследствие утечки вируса из лаборатории. По словам ван Керкхове, из-за отсутствия нужной информации рабочими остаются все гипотезы о происхождении коронавируса. Она отметила, что Китай до сих пор не предоставил результаты проверки лаборатории в Ухани. Помимо этого, ВОЗ все еще не имеет доступа к сырым данным о первых случаях коронавируса в КНР.

В Китае с самого начала пандемии не утихает обеспокоенность по поводу того, что ответственность за пандемию ковида возложат на КНР. В связи с этим правительство и государственные СМИ Китая проводят масштабную кампанию дезинформации с целью продвинуть версию о том, что вирус появился не в КНР, а за ее пределами, указывает агентство dpa.

Соперничество с США и дебаты о лабораторной версии происхождения коронавируса сильно политизировали вопрос. Лишь в конце 2021 года совместной комиссии с участием экспертов ВОЗ было разрешено посетить Ухань, однако расследование так и не было продолжено. "ВОЗ вновь призывает Китай и все страны незамедлительно предоставить данные о происхождении SARS-CoV-2", - подчеркнула Мария ван Керкхове.

Смотрите также:

В Германии отменяют антиковидные меры

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Австрия отменит все ограничительные меры: а как же обязательная вакцинация? (18.02.2022)

Австрия отменит все ограничительные меры: а как же обязательная вакцинация? (18.02.2022)

Австрия стала первой страной Евросоюза, где была введена обязательная вакцинация. Решение приняли из-за стремительного распространения омикрон-варианта. Однако на фоне снижения заражаемости COVID-19 власти Австрии анонсировали отмену почти всех ограничительных мер уже к началу марта. И намекнули, что готовы обсудить варианты отказа от обязательной вакцинации.
Здоровье18 февраля 2022 г.02:38 мин.
external

Турция создала свою вакцину против коронавируса: что говорят эксперты? (24.01.22)

Турция создала свою вакцину против коронавируса: что говорят эксперты? (24.01.22)

Результаты испытаний "Турковака" не опубликованы, однако многие турки выбирают именно эту вакцину. Впрочем, в обществе также немало скептиков. Что не так с "Турковаком"?
Здоровье24 января 2022 г.03:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара по Израилю

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Конфликты4 ч. назад59:57 мин.
Карикатурный президент России Владимир Путин стоит у пульта с микрофоном, за ним бегает его карикатурный пресс-секретарь Дмитрий Песков с табличкой "Аплодисменты".

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Политика6 ч. назад
Белорусский паспорт

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

Общество7 ч. назад
Логотип страховой компании Allianz на офисном здании

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Экономика и бизнес7 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Политика5 апреля 2023 г.60:37 мин.
На главную страницу