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Вакцины от коронавируса производства Moderna и BiontechФото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance
ЗдоровьеГлобальные темы

Вирусолог призвал к бустерным прививкам от варианта XBB.1.5

Илья Коваль
54 мин. назад

Модифицированные вакцины Biontech и Moderna защищают от тяжелого заболевания ковидом, в том числе при заражении вариантом XBB.1.5, заявил вирусолог Лука Чичин-Саин.

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Бустерная прививка может защитить от тяжелых вариантов заболевания при заражении одним из новых вариантов коронавируса, рассказал профессор Центра имени Гельмгольца Лука Чичин-Саин (Luka Cicin-Sain) в интервью газете Braunschweiger Zeitung в пятницу, 6 января.

В частности, модифицированные препараты Biontech и Moderna могут обеспечить "определенную защиту" и против новой разновидности вируса XBB.1.5, которая более заразна и активно распространяется, в частности в США.

"Вакцины, которые у нас есть, далеки от идеала. Нужно решать, сделать прививку или болеть каждые полгода", - добавил вирусолог. Чичин-Саин посетовал на то, что в мире так и не удалось организовать "ясной и твердой кампании по вакцинации". По его оценке, большинство новых вариантов инфекции возникают в развивающихся странах, где нет доступа к качественным вакцинам.

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