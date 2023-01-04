Пандемия закончилась? Когда ФРГ отменит антиковидные меры

В Германии дискутируют о полной отмене антиковидных ограничений - в то время как другие страны, включая Китай, уже это сделали. Каковы аргументы сторонников и противников?

Самый известный вирусолог Германии, глава отделения вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) в конце 2022 года сделал заявление о том, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу. "Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну SARS-CoV-2. По моему мнению, это означает, что пандемия завершена", - сказал Дростен в интервью изданию Berliner Tagesspiegel.

Дебаты по поводу снятия ограничений

Высказывание Кристиана Дростена вызвало дебаты в правительстве ФРГ. Министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) из партии СвДП, входящей в состав правящей коалиции, потребовал снять оставшиеся ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Эпидемиолог и министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) из партии СДПГ, также входящей в коалиционное правительство, в ответ на это заявил, что снятие всех ограничений прямо сейчас было бы "безрассудством".

Кристиан Дростен Фото: Michele Tantussi/REUTERS

По данным Института Роберта Коха (RKI), в конце 2022 года число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 160 тысяч. Но официальные цифры больше не могут в полной мере отражать реальную картину, поскольку делается все меньше ПЦР-тестов и многие заразившиеся коронавирусом, сделавшие тест в домашних условиях, больше не сообщают о своей болезни в органы здравоохранения.

Германия по сравнению с другими странами все еще очень осторожна и не снимает все ограничения, связанные с пандемией ковида, которые, согласно закону, действуют до апреля 2023 года. До этого времени в автобусах и поездах, в больницах, домах престарелых, при походе к врачу обязательно ношение медицинских масок. Кроме того, те, кто посещает больницы и дома престарелых, должны иметь отрицательный тест на коронавирус.

Ограничительные меры в общественном транспорте, школах, ресторанах и так далее определяют власти на местах - поэтому в 16 немецких федеральных землях ограничения немного различаются. Например, в Берлине маски в общественном транспорте все еще обязательны, в то время как в Баварии их лишь рекомендуют носить.

Эксперт: часть антиковидных ограничений можно снять

Бернд Зальцбергер (Bernd Salzberger), глава инфекционного отделения в университетской клинике Регенсбурга и президент Германского общества инфектологии (DGI) призывает к тому, чтобы определенные антиковидные ограничения в Германии были сняты. "Другие страны уже сделали это вполне успешно, например, Дания и Великобритания", - говорит он в беседе с DW.

Марко Бушман и Карл Лаутербах Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

"Конечно, в больницах мы по-прежнему должны носить маски, просто потому, что там много людей, подверженных риску. Но в повседневной жизни можно было бы уже снять все ограничения. Я думаю, что многие будут вести себя ответственно, и в этом случае нужно задать вопрос, а действительно ли все должно быть четко предписано", - отмечает Зальцбергер.

По его мнению, ношение масок в поездах вряд ли приведет к большой разнице в числе заболевших, потому что пандемия COVID-19 стала эндемичной: "Если бы у нас была большая волна инфицирования, при которой все заразились бы, это была бы другая ситуация".

В клиниках Германии полно пациентов

Самая крупная германская ассоциация врачей - Марбургское объединение врачей - с возмущением отреагировало на требование министра юстиции ФРГ снять все ограничения. Председатель объединения Сюзанне Йона (Susanne Johna) назвала это наглостью по отношению к медицинскому персоналу и врачам.

"Снятие всех ограничений демонстрирует отсутствие солидарности с медицинским персоналом, который очень много сделал во время пандемии и сейчас находится на грани физических возможностей", - сказала Йона.

Геральд Гас (Gerald Gass), председатель Германского больничного объединения (DKG) считает, что дискуссии об отмене всех антиковидных ограничений были бы уместны в конце февраля: "Снять все ограничения за 24 часа, с моей точки зрения, не самая хорошая идея". В настоящий момент в клиниках полно пациентов, прежде всего, с гриппом. "Мы наблюдаем комбинацию инфекций, из-за чего многие оказываются в отделениях интенсивной терапии, - говорит Гас в беседе с DW. - Пациентов с ковидом среди них мало, но многие с вирусными инфекциями, особенно пациенты пожилого возраста, дети и подростки".

Геральд Гас Фото: Klaus W. Schmidt/imago images

Китай снял все антиковидные ограничения

Между тем даже в Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти изменили свою политику "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января будет снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в Китай.

Однако на этом фоне Италия потребовала введения защитных мер на европейском уровне - после того как 26 декабря во время тестирования в аэропорту Милана почти половина пассажиров, прибывших из Китая, оказалась инфицирована коронавирусом.

США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус для авиапассажиров из КНР, Индия уже сделала это с 1 января. ЕС намерен провести саммит с участием всех 27 странов-членов, чтобы определить совместную стратегию. Немецкое же правительство сначала хочет понаблюдать за ситуацией. До сих пор ничто не указывает на то, что в Китае появился новый вариант коронавируса. В этом случае, по немецким законам, страна автоматически оказалась бы в списке тех регионов, въезд из которых ограничен из-за возникновения мутировавшего вируса, заявили в министерстве здравоохранения ФРГ.

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