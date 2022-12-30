Не только война и пандемия. Каким был 2022 год для Германии

Позитивные события в 2022 году, в целом омраченном войной, кризисом, пандемией, были не столь заметны, но все же были. DW напоминает о некоторых из них.

2022 год в целом был для Германии и не только годом, омраченным войной России против Украины, газовым кризисом, последствиями пандемии коронавируса и высокой инфляцией. Но даже на фоне всего этого были и хорошие события и позитивные новости. Вот некоторые из них.

Помощь украинским беженцам

С начала вторжения России в Украину миллионы людей были вынуждены бежать от войны. Более миллиона из них нашли временное убежище в Германии. Солидарность немцев с Украиной и готовность помогать украинцам необычайно велика. Многие предоставили гостевые комнаты в своих домах и квартирах для украинских детей и женщин. Кто-то собирал пожертвования, деньги, вещи, кто-то сопровождал украинцев в походах по госструктурам и по врачам. Благодаря чему украинцы, бежавшие от войны, чувствуют себя в Германии в безопасности.

Германский центр исследований интеграции и миграции на протяжении долгого времени мониторил, насколько готовы немцы помогать Украине и пришел к выводу, что в конце года эта готовность несколько снизилась, по сравнению с началом войны, но и сейчас она все еще находится на высоком уровне. Каждый второй немец, по результатам проведенного исследования, готов стать волонтером, более половины немцев готовы жертвовать на нужды беженцев и почти каждый пятый мог бы взять беженцев к себе домой.

Бизнес процветает. Немецкие предприятия с рекордной выручкой

Неожиданно, но факт - еще одна хорошая новость заключается в том, что в экономическом плане дела у Германии, которая пережила два года пандемии, идут не так и плохо. Наоборот, для ведущих предприятий и фирм, представленных в немецком биржевом индексе DAX, несмотря на высокие цены на электроэнергию и высокую инфляцию, этот год в целом был относительно успешным. В третьем квартале - с июля по сентябрь - товарооборот 40 топовых концернов DAX вырос на 23 процента, а прибыль на 28 процентов. Самая большая прибыль была у концернов Mercedes, Volkswagen и Siemens.

"Тот, кто считал, что немецкие предприятия ожидает экономический обвал, разочаруются: для большинства концернов из индекса DAX товарооборот и выручка выросли, бизнес процветает", - говорит Хенрик Алерс (Henrik Ahlers) из консалтингового агентства EY. По его данным, 2022-й "в сумме будет рекордным годом".

Терминал СПГ сдали раньше, чем планировалось

Обычно крупные строительные проекты реализуются в Германии дольше, чем планировалось. Вспомнить, к примеру, Эльбскую филармонию в Гамбурге, которая должна была быть построена к 2010 году, но произошло это лишь к концу 2016 года. А вот в 2022 году появился абсолютно другой пример: в очень короткие сроки, лишь спустя 10 месяцев с момента планирования и начала строительства, был построен и уже перед Рождеством сдан в эксплуатацию первый плавучий терминал СПГ в Вильгельмсхафене.

"Это новый для Германии темп, в котором мы хотим модернизировать инфраструктуру и быть примером для других, не только в том, что касается этого объекта, но и многих-многих других", - сказал на церемонии открытия терминала канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Плавучий терминал СПГ у побережья Северного моря должен помочь в обеспечении безопасности газоснабжения в Германии, после того, как разразился кризис с поставками газа из России.

"Терминал в кратчайшие сроки был сдан в эксплуатацию и это дает надежду немецкой экономике, на то, что во всех инфраструктурных проектах должно произойти массивное ускорение при планировании и выдаче разрешений", - говорит президент немецкого Федерального объединения торгово-промышленных палат (DIHK) Петер Адриан (Peter Adrian).

Технологии и защита климата

Может ли техника решить проблемы, связанные с глобальным изменением климата? Похоже, что да. В 2022 году фирма из Хунсрюка представила машину P500, которая способна вытягивать CO2 из атмосферы. Как это работает? В трубах и реакторах этой машины деревья и кусты превращаются в уголь. В принципе, получаемый в результате этого процесса углекислый газ должен вредить климату, загрязняя атмосферу, но P500 преобразует CO2 в так называемый растительный уголь. Производство такого угля является лучшим способом утилизации такого рода биомассы.

Есть и другие позитивные эффекты: при производстве этого растительного угля производится регенеративная энергия, на которую может появиться особый спрос при дефиците газа. К тому же фермеры могут удобрять им почву. Цена такого угля пока еще высока, но при растущем спросе этом может измениться.

Конец пандемии

И еще одной хорошей новостью 2022 года является то, что пандемия коронавируса фактически завершена. Об этом заявил самый известный вирусолог Германии Кристиан Дростен (Christian Drosten). "Этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну SARS-CoV-2, по моим оценкам, на этом пандемия завершена", - сказал Дростен.

Коллективный иммунитет после нынешней зимы будет настолько окрепшим, что летом у вируса уже не будет шансов. Беспокойство главы отделения вирусологии Charité вызывает лишь возникновение новых вариантов вируса. "Но и этого в настоящий момент я не ожидаю", - заявил вирусолог.

Смотрите также: