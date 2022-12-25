  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Медицинская маска и небоскребы Франкфурта-на-Майне
Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance
ОбществоГермания

В Германии прогнозируют окончание пандемии COVID-19 к весне

Анна Неверова
43 мин. назад

Распространение в ФРГ очередного опасного варианта коронавируса маловероятно, считает врач Кристиан Карагианнидис. По его словам, защита от COVID-19 работает "очень хорошо".

https://p.dw.com/p/4LQKZ

Немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагианнидис (Christian Karagiannidis) прогнозирует окончание пандемии COVID-19 к весне 2023 года. "Я верю, что пандемия постепенно подходит к завершению", - цитирует медика в понедельник, 26 декабря, группа изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, вполне вероятно еще последуют одна или несколько "небольших волн" заболеваемости вирусом SARS-CoV-2. "Но мы понимаем, что иммунитет населения крепкий и у нас значительно меньше пациентов с ковидом в отделениях интенсивной терапии", - отметил Карагианнидис.

Распространение в Германии очередного опасного варианта коронавируса он считает маловероятным. Защита от COVID-19, "похоже, работает очень хорошо", пояснил медик, говоря об иммунитете на основе Т-лимфоцитов и антител. "Мы видим, что количество тяжелых случаев заболевания становится все ниже. Я не думаю, что мы снова потерпим неудачу", - заключил эксперт.

В Германии возбудитель COVID-19 подтвержден у 37,2 млн человек

По состоянию на 25 декабря вирус SARS-CoV-2 был подтвержден у 37,21 млн жителей Германии, сообщил Институт имени Роберта Коха. Из них 160 768 человек скончались, а около 36,42 млн выздоровели. К 24 декабря в ФРГ было сделано 190,4 млн прививок от COVID-19. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,6 процента населения получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также: 

В Германии отменяют антиковидные меры

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сколько в Германии противников коронавирусных ограничений?

Сколько в Германии противников коронавирусных ограничений?

3/4 немцев, согласно опросам, одобряют принятые меры по борьбе с коронавирусом, а треть населения хочет, чтобы ограничительные меры стали еще жёстче. Кто же принимает участие в протестах?
Политика12 января 2022 г.01:50 мин.
external

Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021)

Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021)

На востоке ФРГ заболеваемость от ковида высокая, а уровень вакцинации относительно низкий. DW побывала в больнице во Франкфурте-на-Одере, чтобы узнать, как врачи и медсестры справляются с ситуацией.
Здоровье23 ноября 2021 г.02:05 мин.

Распространение COVID-19 в Германии

Данные Института имени Роберта Коха о распространении COVID-19 в ФРГ
experience.arcgis.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Медицинская маска и небоскребы Франкфурта-на-Майне

В Германии прогнозируют окончание пандемии COVID-19 к весне

Общество43 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди ждут начала продажи лекарств в одной из пекинских аптек, 16 декабря 2022 года

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Вспышка ковида превратит Китай в тормоз мировой экономики?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Херсон после российского обстрела

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Российский обстрел Херсона и другие события 304-го дня войны

Конфликты24 декабря 2022 г.
Логотип "Геофактора": рука с ложкой и земной шар в виде яйца

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Черноморский флот пока не плывет в Одессу

Конфликты24 декабря 2022 г.29:59 мин.
Russland Rauchende Schlote im russischen Kohlerevier Kusbass, Stadt Kisseljowsk

Как Россия избавляется от экологов

Как Россия избавляется от экологов

Природа и окружающая среда24 декабря 2022 г.
Здание драмтеатра в Мариуполе после российской бомбежки

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Снос театра в Мариуполе и другие события 303-го дня войны

Конфликты23 декабря 2022 г.
Эмблема внешней разведки ФРГ Bundesnachrichtendienst (BND)

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Арест российского шпиона в разведке ФРГ взбудоражил Германию

Политика23 декабря 2022 г.
На главную страницу