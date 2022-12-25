В Германии прогнозируют окончание пандемии COVID-19 к весне

Распространение в ФРГ очередного опасного варианта коронавируса маловероятно, считает врач Кристиан Карагианнидис. По его словам, защита от COVID-19 работает "очень хорошо".

Немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагианнидис (Christian Karagiannidis) прогнозирует окончание пандемии COVID-19 к весне 2023 года. "Я верю, что пандемия постепенно подходит к завершению", - цитирует медика в понедельник, 26 декабря, группа изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, вполне вероятно еще последуют одна или несколько "небольших волн" заболеваемости вирусом SARS-CoV-2. "Но мы понимаем, что иммунитет населения крепкий и у нас значительно меньше пациентов с ковидом в отделениях интенсивной терапии", - отметил Карагианнидис.

Распространение в Германии очередного опасного варианта коронавируса он считает маловероятным. Защита от COVID-19, "похоже, работает очень хорошо", пояснил медик, говоря об иммунитете на основе Т-лимфоцитов и антител. "Мы видим, что количество тяжелых случаев заболевания становится все ниже. Я не думаю, что мы снова потерпим неудачу", - заключил эксперт.

В Германии возбудитель COVID-19 подтвержден у 37,2 млн человек

По состоянию на 25 декабря вирус SARS-CoV-2 был подтвержден у 37,21 млн жителей Германии, сообщил Институт имени Роберта Коха . Из них 160 768 человек скончались, а около 36,42 млн выздоровели. К 24 декабря в ФРГ было сделано 190,4 млн прививок от COVID-19. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,6 процента населения получили бустерную дозу вакцины.

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