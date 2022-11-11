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Позитивный результат теста на коронаирусФото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ 4 региона отменяют изоляцию для зараженных SARS-CoV-2

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Власти четырех земель решили, что на фоне пандемии SARS-CoV-2 пора делать ставку на личную ответственность граждан. Министр здравоохранения ФРГ Лаутербах раскритиковал предстоящую отмену карантина.

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В Германии четыре федеральные земли договорились об отмене обязательной изоляции для инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Это Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен и Шлезвиг-Гольштейн, сообщило министерство здравоохранения Баден-Вюртемберга в пятницу, 11 ноября, уточнив, что отмена карантина произойдет скоро, детали в настоящее время уточняются.

"Обязательная изоляция для лиц, получивших позитивный результат теста на коронавирус, будет отменена. Вместо этого земли введут адаптированные под конкретную ситуацию обязательные меры, такие как ограниченный масочный режим для инфицированных и настоятельные рекомендации", - говорится в сообщении. В Баварии земельный Минздрав планирует отменить карантин для инфицированных 16 ноября.

Ставка на личную ответственность

"Мы возвещаем новую фазу в борьбе с пандемией. Настало время вновь предоставить гражданам больше личной ответственности", - заявило министерство здравоохранения Баден-Вюртемберга. Четыре земли, аргументируя решение отменить карантин для инфицированных, привели в пример ситуацию в Австрии и других соседних странах, где изоляция для зараженных SARS-CoV-2 была отменена еще летом, но никаких негативных последствий так и не было было.

"Снижение числа инфицированных, эффективная защита благодаря вакцине, коллективный иммунитет, охватывающий более 90 процентов населения, отсутствие тяжелых форм протекания заболевания и действенные антивирусные препараты оправдывают, с точки зрения наших федеральных земель, решение об отмене карантина", - говорится в сообщении земельного Минздрава.

Глава Минздрава ФРГ недоволен

Между тем министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) раскритиковал решение четырех федеральных земель об отмене изоляции для инфицированных SARS-CoV-2. Земли имеют право предпринимать такой шаг, но это ошибка, заявил он 11 ноября в Берлине.

"Это решение принимается не вовремя и не находит одобрения у федерального правительства", - подчеркнул Лаутербах. Он также предупредил, что самостоятельные решения отдельных земель приведут к путанице с правилами по всей Германии.

В настоящее время инфицированные коронавирусом в ФРГ обязаны соблюдать пятидневный карантин.

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