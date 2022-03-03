 DIHK ухудшило прогноз объема экспорта ФРГ из-за войны в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2022

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Германия

DIHK ухудшило прогноз объема экспорта ФРГ из-за войны в Украине

Ожидавшийся ранее рост немецкого экспорта на 6 процентов в 2022 году уже невозможен, считают в Федеральном объединении торгово-промышленных палат Германии.

Немецкие автомобили различных марок в порту Эмдена (фото из архива)

Немецкие автомобили в порту Эмдена (фото из архива)

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в связи с войной России против Украиныухудшило прогноз объемов немецкого экспорта на 2022 год. Достичь ожидаемого ранее роста экспортных показателей на 6 процентов уже не удастся, заявил глава внешнеэкономического отдела DIHK Фолькер Трайер (Volker Treier) в четверг, 3 марта.

По словам Трайера, еще до начала войны по всему миру наблюдались проблемы с поставками, которые сейчас только усугубились. Западные санкции против России, получившие широкую поддержку немецкой промышленности, равнозначны "полному эмбарго", сказал он.

DIHK представляет интересы отраслей промышленности, торговли и сферы услуг Германии, ее членами являются несколько миллионов предприятий. Согласно подсчетам DIHK, около 250 тысяч рабочих мест в немецких компаниях напрямую зависят от экспорта в Россию. В 2021 году объем экспорта в РФ составил около 26,6 млрд евро. "В нынешнем году такого уже не будет", - отметил Трайер.

Угроза перебоев в производстве автомобилей

Александр Маркус (Alexander Markus), председатель Немецко-украинской торгово-промышленной палаты в Киеве, сообщил агентству dpa, что ожидает дальнейших перебоев в производстве автомобилей в ФРГ из-за нарушения поставок комплектующих из Украины. Многие немецкие компании прекратили деятельность на территории Украины, отметил он. Сам Маркус уже уехал в Берлин, но ежедневно поддерживает контакты с коллегами в Украине.

Тем временем все больше компаний прекращают поставки на российский рынок и останавливают продажи. В частности, автоконцерн Volkswagen 3 марта объявил о приостановке бизнеса в России из-за войны с Украиной. "На фоне нападения России совет директоров группы решил приостановить производство автомобилей в России до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении концерна. Экспорт крупнейшей европейской автогруппы в Россию тоже будет "немедленно прекращен". Приостановить экспорт и производство машин в РФ решил и Mercedes-Benz.

Вторжение России в соседнее государство вызвало резкое осуждение множества стран. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады. ЕС согласовал уже три пакета штрафных мер в отношении России.

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    Автор: Андрей Гурков


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