  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Новогодний фейерверк на фоне Сиднейского оперного театра
Новогодний фейерверк в Сиднее - крупнейшем городе АвстралииФото: DAVID GRAY/AFP
ОбществоГлобальные темы

Мир встречает 2023 год - без ограничений из-за коронавируса

Дмитрий Андреев
4 ч. назад

В Австралии и Новой Зеландии новый год уже наступил. Его впервые за несколько лет встречали не только фейерверками, но и массовыми мероприятиями.

https://p.dw.com/p/4Lb8n

Одной из первых стран, уже встретивших 2023 год в ночь на воскресенье, 1 января, по местному времени стала Австралия. В отличие от трех предыдущих лет, когда из-за пандемии коронавируса на континенте вводились ограничительные меры и даже запреты на проведение массовых мероприятий, в этом году празднику ничто не мешает. На ежегодное пиротехническое шоу, которое 31 декабря традиционно устраивается в гавани крупнейшего города страны - Сиднея, собрались посмотреть около 1 млн человек. 

Фейерверки прошли во многих крупных городах Австралии, причем в ряде случаев в дополнение к основным были запланированы ранние "семейные" шоу. При этом пожарные службы призывали австралийцев по возможности не запускать пиротехнику самостоятельно, а получить удовольствие от представлений, подготовленных специалистами - с Рождества там вынуждены реагировать на крупные возгорания травы.

Жители полуторамиллионного новозеландского Окленда также смогли встретить Новый год без коронавирусных ограничений. Тысячи людей собрались здесь под Небесной башней (Sky Tower - Ред.), самым высоким сооружением страны. Фейерверком, запущенным с нее, здесь заменили обратный отсчет последних секунд до полуночи.

Новогодняя ночь как повод пошуметь

В Германии дела с пиротехникой обстоят строго: официально ее разрешается покупать всего три дня в году. А в последние два года ее продажа была запрещена: таким образом власти пытались избежать излишнего скопления людей и нагрузки на больницы из-за возможных пострадавших при неудачных запусках фейерверков.

Кроме того, запускать пиротехнику разрешено только в новогоднюю ночь. 

Смотрите также:

 

Как встречают Новый год в Киеве

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

От локдауна до локдауна: каким был второй год пандемии в Германии (30.12.2021)

От локдауна до локдауна: каким был второй год пандемии в Германии (30.12.2021)

Уходящий год стал для Германии, как и для всего мира, серьезным испытанием. Жесткий локдаун и онлайн обучение в школах, переполненные больницы и не справляющиеся с нагрузкой крематории, долгое ожидание прививок и протесты антиваксеров. И очередная волна, вызыванная новым вариантом "омикрон", омрачающая новогодние праздники уже второй раз подряд.
Здоровье30 декабря 2021 г.03:43 мин.
external

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021)

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021)

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.
Политика5 ноября 2021 г.02:35 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Глава МИД Кулеба: Путин "встречает" Новый год убийствами

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Папа римский Бенедикт XVI

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Религия8 ч. назад14 фото
external

Бен Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Бен Ходжес: "Украина освободит Крым к августу 2023 года"

Конфликты24 ч. назад12:15 мин.
Йозеф Ратцингер, фото 2011 года

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Религия8 ч. назад
Регазификационное судно Neptune арендовано для первого в Востчной Германии СПГ-терминала в Лубмине

Европа без "Газпрома": 4 новых СПГ-терминала за 4 месяца

Европа без "Газпрома": 4 новых СПГ-терминала за 4 месяца

Экономика и бизнес15 ч. назад
Министры иностранных дел Словакии и Чехии Растислав Качер (слева) и Ян Липавский

30 лет после распада Чехословакии. Что изменилось с тех пор

30 лет после распада Чехословакии. Что изменилось с тех пор

Политика15 ч. назад
Bilder des Jahres 2022 | Ukraine Russland Krieg

Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях

Война, пандемия, беженцы: 2022 год в фотографиях

Политика30 декабря 2022 г.16 фото
На главную страницу