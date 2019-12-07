 Вирусолог Дростен награжден орденом ″За заслуги перед ФРГ″ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.10.2020

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Германия

Вирусолог Дростен награжден орденом "За заслуги перед ФРГ"

Президент Германии Штайнмайер отметил заслуги 15 выдающихся деятелей, включая эмигрировавшего из РФ пианиста Левита, вирусолога Дростена и экс-футболиста Хицльспергера.

Орден За заслуги перед Федеративной Республикой Германия

Орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 1 октября, вручил ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" 15 выдающимся деятелям из десяти федеральных земель. Среди награжденных - глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten), а также эмигрировавший из России пианист Игорь Левит (Igor Levit).

По случаю Дня германского единства, отмечаемого 3 октября, власти хотели бы отметить роль жителей "востока и запада, севера и юга (страны. - Ред.), внесших выдающийся вклад в сплочение нашего общества", - пояснил Штайнмайер. По его словам, речь идет о людях, которые способствовали "разрушению стен" и "поддержанию диалога" в обществе.

Вирусолог Дростен и глава администрации "германского Уханя"
Кристиан Дростен

Кристиан Дростен

Президент ФРГ отдельно отметил заслуги тех, кто участвует в борьбе с пандемией коронавируса. По словам главы германского государства, в данном вопросе необходимо ориентироваться в первую очередь на достижения науки "вместо того, чтобы руководствоваться фейковыми новостями или мифами о заговоре". В этой связи награда федеральных властей является подтверждением "признанных во всем мире результатов исследования коронавирусной инфекции", проведенных вирусологом Дростеном, добавил Штайнмайер.

Наградой был отмечен и Штефан Пуш (Stephan Pusch) - глава администрации округа Хайнсберг, называвшегося в СМИ "германским Уханем". Он стал этой весной одним из главных очагов эпидемии в ФРГ. Коронавирус был выявлен там за две недели до начала распространения по всей стране - несколько десятков человек заразились на мероприятии, связанном с широко отмечаемым в Северном Рейне - Вестфалии карнавалом. Берлин отметил усилия Пуша, направленные на то, чтобы остановить распространение инфекции.

Пианист Левит и экс-футболист Хицльспергер
Томас Хицльшпергер

Томас Хицльшпергер

Пианист Левит удостоился ордена за приверженность борьбе с антисемитизмом, против дискриминации меньшинств, а также за организацию серии домашних музыкальных концертов во времена пандемии. Власти обратили внимание и на заслуги экс-футболиста сборной Германии Томаса Хицльспергера (Thomas Hitzlsperger) в вопросах толерантности и космополитизма. Хицльспергер стал первым немецким футболистом, решившимся на каминг-аут, он особенно много сделал для борьбы в Германии с гомофобией и сексизмом.

Звезда "Тони Эрдманна"

В числе других награжденных - германская актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller). Она сыграла одну из главных ролей в картине "Тони Эрдманн" и была номинирована в 2017 году на получение "Оскара" как исполнительница в "лучшем фильме на иностранном языке". Отмечен был и германский писатель Инго Шульце (Ingo Schulze). Он является автором ряда популярных книг, включая "33 момента счастья". Этот роман, в частности, повествует - как гласит его подзаголовок - об "авантюрных приключениях немца в Питере".

Орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", учрежденным в 1951 году первым президентом ФРГ Теодором Хойсом (Theodor Heuss), награждаются, независимо от гражданства, за особые заслуги деятели политической, экономической, культурной, социальной, благотворительной и духовной сфер жизни. Среди граждан Российской Федерации ранее лауреатами становились правозащитники Арсений Рогинский, Людмила Алексеева, президент СССР Михаил Горбачев, дирижер Мстислав Ростропович, писатель Даниил Гранин и другие.

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    Автор: Александра Елкина


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