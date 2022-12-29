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Проверка температуры у вылетающих в Китай из аэропорта JFK в США 24 декабря
Проверка температуры у вылетающих в Китай из аэропорта JFK в США 24 декабряФото: Emily Wang Fujiyama/AP Photo/picture alliance
ЗдоровьеСША

США потребуют тест на коронавирус от путешественников из КНР

Олег Соколенко
11 мин. назад

США с 5 января будут требовать от всех путешественников из Китая отрицательный результат теста на коронавирус. Ранее аналогичные меры в связи с новой волной заражений в КНР ввели Италия, Япония и Индия.

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США с 5 января будут требовать от всех путешественников из Китая отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает агентство AFP. При вылете в Соединенные Штаты из материкового КНР, Гонконга или Макао нужно будет предъявить авиакомпании результат ПЦР-теста или теста на антигены. Свидетельство о недавнем выздоровлении от COVID-19 также будут приниматься. Ограничения касаются в том числе и граждан КНР, въезжающих в США через третьи страны. 

Ранее аналогичные меры в отношении путешественников из Китая ввели также власти Италии, Японии и Индии. Все они обеспокоены новой мощной волной заражений COVID-19, поднявшейся в стране после того, как руководство КНР 7 декабря неожиданно отказалось от политики "нулевой терпимости к ковиду". По неофициальным данным, в Китае сейчас инфицировано 18 процентов населения, или 248 млн человек.

В Германии ожидают окончание пандемии ковида к весне

В Германии, по данным на 25 декабря, за все время пандемии заражение вирусом SARS-CoV-2 было подтверждено у 37,2 млн человек, 36,42 млн из которых выздоровели, а около 160 тыс. скончались. В ФРГ было сделано 190,4 млн прививок от коронавируса, 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,6 процента получили бустерную дозу вакцины. 

Немецкий врач интенсивной терапии, член экспертного совета правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом Кристиан Карагианнидис (Christian Karagiannidis) в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland сделал прогноз об окончании пандемии COVID-19 к весне.

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