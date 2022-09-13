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Вакцинация от COVID-19 препаратом BioNTech/Pfizer во Франции
Вакцинация от COVID-19 во ФранцииФото: JEFF PACHOUD/AFP
ЗдоровьеЕвропа

В ЕС одобрена еще одна вакцина от "омикрона"

Даниил Сотников
34 мин. назад

Еврокомиссия на основе рекомендаций EMA одобрила применение еще одного препарата, предназначенного для борьбы с подвариантами "омикрона" BA.4 и BA.5.

https://www.dw.com/ru/v-es-odobrena-ese-odna-vakcina-ot-omikrona/a-63099397

Еврокомиссия (ЕК) одобрила еще одну вакцину производства компаний BioNTech/Pfizer от коронавируса SARS-CoV-2, адаптированную к подвидам варианта "омикрон" BA.4 и BA.5, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 12 сентября.

Использование новой вакцины для борьбы с подвидами "омикрона" ранее рекомендовал профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). В ведомстве заявили, что повторная вакцинация препаратом Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 рекомендуется людям в возрасте 12 лет и старше.

"Мы знаем, что ковид по-прежнему представляет угрозу. Вот почему мы только что утвердили бустер BioNTech/Pfizer на основе рекомендации ЕМА. Это поможет нам быть в большей безопасности этой осенью. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом защиты от COVID-19", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

EMA в своем решении основывалось на клинических испытаниях предшественника новой вакцины - препарата Comirnaty Original/Omicron BA.1, одобренного 1 сентября. По своему составу препарат очень похож на новый вариант вакцины, говорится в сообщении регулятора.

Клинические исследования Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 продолжаются, добавили в EMA.

COVID-19 в Германии

Между тем за истекшие сутки COVID-19 в Германии был подтвержден еще у 54 930 человек, а 90 больных скончались, следует из данных Института имени Роберта Коха. С начала пандемии инфекция в ФРГ была выявлена у 32,5 млн человек, из которых 148 389 умерли, а 31,7 млн выздоровели. На подварианты "омикрона" BA.4 и BA.5 в настоящий момент приходятся почти все выявляемые случаи заражения вирусом SARS-CoV-2 в Германии, отмечает агентство dpa.

К 12 сентября в ФРГ сделано 184,9 млн прививок от ковида. 76,3 процента жителей страны привиты полностью, а 62,1 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Смотрите также:

"Омикрон" и вакцинация

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