Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Усталость, мышечная боль или другие симптомы - каждая прививка может вызвать побочные эффекты - как и прививка от ковида. При этом диагностировать поствакцинальный синдром очень сложно. Почему?

Более 13 млрд доз вакцин были использованы по всему миру во время пандемии коронавируса. Только в Германии израсходовали 192 млн доз. Еще никогда за столь короткое время так много людей одновременно не были привиты - однократно или несколько раз - от одного и того же заболевания.

При этом не все перенесли вакцинацию хорошо. Некоторые после прививки от ковида страдают от множества побочных воздействий, частично достаточно тяжелых симтомов, которые осложняют им жизнь. Кое-кто даже намерен подать в суд на производителя вакцины BioNTech из-за возможного вреда для здоровья, известного как поствакцинальный синдром, который был приобретен после прививки.

Post-Vac-синдром может проявляться по-разному

Так же, как и затяжной или длительный ковид (Long COVID), поствакцинальный синдром (Post-Vac-Syndrom) характеризуется несколькими симптомами и синдромами, свойственными различным заболеваниям, которые во многом схожи с Long Covid: хронический синдром усталости, мигрень, мышечные боли или проблемы с сердцем и кровообращением.

Многие пациенты сообщают и о болях в том месте, куда делали прививку, усталости, головных болях и ознобе. Правда, эти симптомы исчезли у них через короткое время и считаются нормальной реакцией на прививку.

Поствакцинальный синдром является комплексным и может проявляться по-разному, но у всех этих проявлений есть нечто общее: они возникают через короткое время после прививки. Поскольку побочные осложнения всегда тесно связаны по времени со сделанным уколом, это усиливает подозрения на поствакцинальный синдром.

"Масштабы этого синдрома тотально переоценены"

Поэтому опасения пациентов, которые полагают, что страдают от этого синдрома, вполне понятны, считает Харальд Прюс (Harald Prüß) из берлинской клиники Charité и расположенного в Берлине Германского центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE). Хотя при этой временной последовательности - сначала прививка от ковида, а затем проявление симптомов - речь идет о корреляции, а не о причинной взаимосвязи.

Берлинская клиника Charité Фото: XAMAX/dpa/picture alliance

В часы приема в неврологической клинике Charité Прюс встречается со многими пациентами, которые убеждены, что страдают от Post-Vac-синдрома. "Но масштабы этого синдрома совершенно переоценены", - говорит Прюс.

Институту Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut), федеральной структуре, которая в Германии отвечает за вакцины, медикаменты и регулярно предоставляла отчеты о безопасности вакцины от коронавируса, до 31 октября 2022 года стало известно об около 51 000 случаев серьезных побочных осложнений после прививки от ковида. Но подозрения пока остаются только подозрениями. Лишь в незначительном числе этих случаев однозначно удалось доказать связь с прививкой от коронавируса.

Как диагностируют Post-Vac-синдром?

Ни Прюс, ни другие исследователи этой темы не оспаривают того, что возможен вред для здоровья от прививки против ковида и что тем лицам, кто с ним столкнулся, необходима помощь. Первым признаком того, что головные боли, чувство усталости или мышечная слабость фактически могли быть как-то связаны с прививкой, являются временные рамки - если симптомы возникают в период времени от нескольких дней до нескольких недель после вакцинации.

Но действительно ли это так, можно доказать лишь в некоторых случаях, говорит невролог: "Нет ни единого биомаркера, который был бы признан наукой". Таким биомаркером могли бы, например, стать определенные антитела, которые вырабатывались организмом как реакция на прививку. Так, ученые обнаружили специфические антитела в крови тех людей, у которых после прививки случилось воспаление сердечной мышцы - миокардит. Он считается единственно возможным и довольно редким побочным эффектом от mRNA вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna.

Вакцина BioNTech/Pfizer против ковида Фото: Christof Stache/AFP

Векторная вакцина от ковида AstraZeneca считается причиной многочисленных случаев появления тромбоза синусовых вен. "Это встречается редко, но было понятно, что вакцина стала причиной специфического рисунка тромбоза вен в головном мозге, что раньше не было известно, потому что связано с очень специфическим видом антител", - поясняет Прюс.

Головные боли, синдром хронической усталости или сердечно-сосудистые заболевания осложняли людям жизнь не только во времена пандемии и масштабной кампании по вакцинации. "Каждый день только в Германии появляются 30 новых диагнозов рассеянного склероза", - добавляет Прюс. Если все это приписать к последствиям прививки без всяких доказательств, то это вряд ли помогло бы пациентам. Без точного диагноза и эффективная терапия вряд ли возможна.

Что происходит в организме при Post-Vac-синдроме?

У Прюса и других исследователей Post-Vac-синдрома есть предположение: многие симптомы, с которыми пациенты приходят в Charité, имеют другие причины. Настоящий же Post-Vac-синдром встречается крайне редко.

Кристине Фальк Фото: Anja Frick/DGfI

Иммунная система человека очень сложна, и точных знаний о том, что именно происходит в организме пациента с Post-Vac-синдромом, нет. Иммунолог и глава Германского общества иммунологии (Deutschen Gesellschaft für Immunologie) Кристине Фальк (Christine Falk) предполагает, что причиной проблемы является перекрестная реакция со спайковыми белками, которые содержатся в вакцине или образуются с ее помощью.

Также, как у некоторых пациентов с затяжным ковидом, у пациентов с Post-Vac-синдромом вместе с образованием антител происходит своего рода перекрестная реакция против спайковых белков, при которой образуются так называемые аутоантитела. Они могут непреднамеренно ослаблять иммунитет, атакуя антитела, призванные защищать от болезни. Неудивительно, что симптомы длительного ковида, то есть самой инфекции, похожи на те, что могут появиться после прививки: в организме протекают похожие иммунные процессы.

Не единичный случай в науке

Похожие процессы ученые наблюдали при вакцинации против свиного гриппа, а именно против возбудителя вируса H1N1. Как вакцина, так и сам вирус вызвали у определенного числа пациентов так называемую нарколепсию.

Об этом побочном осложнении ученые узнали достаточно легко, потому что у пациентов были похожие генетические факторы, которые способствовали заболеванию. Тяжелые последствия прививки было просто доказать еще и потому, что к этому времени лишь немногие пациенты были инфицированы H1N1.

В случае с COVID-19 были вакцинированы десятки миллионов людей, и одновременно миллионы были инфицированы. По этой причине лишь в некоторых случаях, считает Фальк, можно с уверенностью сказать, что пациенты с поствакцинальным синдромом не были дополнительно заражены до или после прививки еще одной инфекцией, возможно, об этом не зная.

При многочисленных симптомах доказать, что они связаны именно с последствиями прививки от ковида, сложно. Кроме прочего, должно быть полностью исключено и то, что человек никогда ранее не был инфицирован SARS-CoV-2. По мнению Кристины Фальк, это возмжно лишь в крайне редких случаях.

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