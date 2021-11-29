Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?

Постоянная усталость, головные боли, нехватка воздуха и нарушение дыхания, проблемы с концентрацией - список этих симптомов у людей, перенесших ковид можно продолжать. В случае, если они проявляются спустя четыре недели после перенесенной инфекции, врачи говорят о затяжном ковиде - так называемом long covid. А если подобные симптомы не исчезают спустя 12 недель после перенесенного ковида, врачи ставят диагноз постковидный синдром.

Неизученный постковид: в чем причина

Затяжной ковид, как и постковидный синдром, - неизученные пока стороны пандемии. Ученые могут назвать лишь примерные цифры - около 10-15 процентов заразившихся ковидом имеют подобные симптомы, и риск их возникновения выше у женщин и людей пожилого возраста. Но пока они не могут точно сказать, в чем причина возникновения постковидных симптомов и как долго они будут беспокоить уже переболевшего человека. Нет пока данных и о том, защищены ли от затяжного ковида те, кто был привит, но, несмотря на это, заразился.

В ходе первых исследований ученые попытались найти ответ на этот вопрос. Так называемый Zoe-COVID - самое крупное пока исследование, посвященное этому. Ученые из Королевского колледжа Лондона собрали данные около 1,2 миллиона пользователей смартфонов. Участники занесли в приложение сведения о том, когда они получили прививку, заразились ли они после этого коронавирусом, и как долго у них проявлялись постковидные симптомы.

Врач делает прививку от коронавируса

В результате удалось установить, что привитые не только реже заболевали после прививки, но и имели меньше симптомов, чем те, кто не был вакцинирован. Если у них и появлялись жалобы на состояние здоровья, то они не были длительными. Среди привитых число заболевших затяжным ковидом было вполовину меньше, чем среди непривитых.

Возможная причина в том, что иммунная система у вакцинированных может предотвратить формирование скопления коронавируса в организме - так называемого резервуара. Его формирование ученые рассматривают как возможную причину возникновения затяжного ковида. "С помощью образовавшихся антител и Т-клеток иммунная система могла бы остановить вирус во время его первой репликации, до того как в организме будет сформирован скрытый резервуар", - комментирует результаты исследования, опубликованные в специализированном журнале Nature, иммунолог из Йеля Акико Ивасаки.

Новые исследования: прививка и затяжной ковид

Исследование, проведенное на основании анализа данных пользователей смартфонов, указывает на то, что прививка наполовину уменьшает риск затяжного ковида. Но это исследование имеет свои слабые стороны: во-первых, участники сами вносили свои симптомы в специальное приложение для смартфона. Эти данные не проверены и не подтверждены врачом. Во-вторых, пожилые люди, которые не пользуются смартфонами, практически не представлены в этом исследовании. Кроме того, в приложении чаще регистрируются женщины, чем мужчины, и очень мало жителей экономически слабых регионов.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Оксфорда, принесло пессимистичный результат. Ученые анализировали данные около 10 000 человек, которые, несмотря на прививку, заразились коронавирусом. И потом сравнили их с теми, кто заразился, не сделав прививку. Участники из первой группы имели благодаря прививке меньше тяжелых симптомов, таких как нехватка воздуха и нарушение дыхания, и реже оказывались в больнице. При этом у обеих групп участников исследования было выявлено одинаковое число заболеваний затяжным ковидом.

Больной ковидом в одной из немецких клиник

Но и у оксфордского исследования есть свои недостатки: оно базируется на задокументированных медицинских данных, поступивших от врачей и из больниц. Но при этом не учитывались случаи, когда у заболевших были легкие симптомы и они не обращались с ними к врачу. Этот факт может существенно повлиять на результаты исследования. Оно еще не прошло независимую экспертизу, и результаты не были опубликованы в специализированном медицинском издании.

Кроме того, оба исследования имеют и еще один общий недостаток: они основаны на данных из Великобритании за первую половину 2021 года. Но с лета этого года в Соединенном Королевстве и в других странах доминировал гораздо более заразный дельта-вариант коронавируса. А сейчас к нему добавился еще и омикрон.

Мутации коронавируса и прививки

Можно предположить, что дельта-вариант может стать причиной большего количества заболеваний затяжным ковидом у привитых. "Зараженные дельта-вариантом выдыхают много инфекционных частиц. Люди, которые через них заражаются, имеют большее количество первоначального варианта вируса", - пишет иммунолог Акико Ивасаки в журнале Nature. "Эта высокая доза могла бы помочь вирусу сформировать резервуар, что может вести к затяжному ковиду", - считает она.

А что с теми, кто переболел еще до того, как был вакцинирован, и страдает от затяжного ковида? Есть доказательства того, что прививка им помогла. Данные национальной статистической службы Великобритании показывают, что первая прививка снизила жалобы у исследуемых пациентов на 13 процентов. После второй прививки улучшение произошло у 9 процентов. Тем не менее пока непонятно, может ли вакцинация убрать синдромы ковида и в долгосрочной перспективе или даже вылечить его.

Свежие исследования привели к первым ценным результатам, указав, что прививка влияет на затяжной ковид. Но много вопросов по-прежнему остаются открытыми: уменьшает ли прививка риск заболеть затяжным ковидом? Какие из разрешенных к применению вакцин защищают лучше всего от затяжного ковида? Распространяется ли эта защита на детей и подростков?

К счастью, у ученных появляется все больше данных. Число привитых во всем мире растет с каждым днем. В настоящий момент проходит несколько долгосрочных исследований, посвященных этому вопросу, например Recover, в ходе которого ученые исследуют десятки тысяч пациентов, переболевших ковидом. Пока все эти данные не будут проанализированы, ясно одно: лучшая защита от затяжного ковида - в первую очередь избежать заражения, а, с другой стороны, против инфекции лучше всего поможет полная вакцинация.

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