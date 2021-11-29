Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?

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Проведены первые исследования, касающиеся так называемого затяжного ковида и постковидного синдрома. В чем его причина, и у кого выше риски им заразиться: у привитых или у непривитых?
Постоянная усталость, головные боли, нехватка воздуха и нарушение дыхания, проблемы с концентрацией - список этих симптомов у людей, перенесших ковид можно продолжать. В случае, если они проявляются спустя четыре недели после перенесенной инфекции, врачи говорят о затяжном ковиде - так называемом long covid. А если подобные симптомы не исчезают спустя 12 недель после перенесенного ковида, врачи ставят диагноз постковидный синдром.
Затяжной ковид, как и постковидный синдром, - неизученные пока стороны пандемии. Ученые могут назвать лишь примерные цифры - около 10-15 процентов заразившихся ковидом имеют подобные симптомы, и риск их возникновения выше у женщин и людей пожилого возраста. Но пока они не могут точно сказать, в чем причина возникновения постковидных симптомов и как долго они будут беспокоить уже переболевшего человека. Нет пока данных и о том, защищены ли от затяжного ковида те, кто был привит, но, несмотря на это, заразился.
В ходе первых исследований ученые попытались найти ответ на этот вопрос. Так называемый Zoe-COVID - самое крупное пока исследование, посвященное этому. Ученые из Королевского колледжа Лондона собрали данные около 1,2 миллиона пользователей смартфонов. Участники занесли в приложение сведения о том, когда они получили прививку, заразились ли они после этого коронавирусом, и как долго у них проявлялись постковидные симптомы.
В результате удалось установить, что привитые не только реже заболевали после прививки, но и имели меньше симптомов, чем те, кто не был вакцинирован. Если у них и появлялись жалобы на состояние здоровья, то они не были длительными. Среди привитых число заболевших затяжным ковидом было вполовину меньше, чем среди непривитых.
Возможная причина в том, что иммунная система у вакцинированных может предотвратить формирование скопления коронавируса в организме - так называемого резервуара. Его формирование ученые рассматривают как возможную причину возникновения затяжного ковида. "С помощью образовавшихся антител и Т-клеток иммунная система могла бы остановить вирус во время его первой репликации, до того как в организме будет сформирован скрытый резервуар", - комментирует результаты исследования, опубликованные в специализированном журнале Nature, иммунолог из Йеля Акико Ивасаки.
Исследование, проведенное на основании анализа данных пользователей смартфонов, указывает на то, что прививка наполовину уменьшает риск затяжного ковида. Но это исследование имеет свои слабые стороны: во-первых, участники сами вносили свои симптомы в специальное приложение для смартфона. Эти данные не проверены и не подтверждены врачом. Во-вторых, пожилые люди, которые не пользуются смартфонами, практически не представлены в этом исследовании. Кроме того, в приложении чаще регистрируются женщины, чем мужчины, и очень мало жителей экономически слабых регионов.
Другое исследование, проведенное учеными из Университета Оксфорда, принесло пессимистичный результат. Ученые анализировали данные около 10 000 человек, которые, несмотря на прививку, заразились коронавирусом. И потом сравнили их с теми, кто заразился, не сделав прививку. Участники из первой группы имели благодаря прививке меньше тяжелых симптомов, таких как нехватка воздуха и нарушение дыхания, и реже оказывались в больнице. При этом у обеих групп участников исследования было выявлено одинаковое число заболеваний затяжным ковидом.
Но и у оксфордского исследования есть свои недостатки: оно базируется на задокументированных медицинских данных, поступивших от врачей и из больниц. Но при этом не учитывались случаи, когда у заболевших были легкие симптомы и они не обращались с ними к врачу. Этот факт может существенно повлиять на результаты исследования. Оно еще не прошло независимую экспертизу, и результаты не были опубликованы в специализированном медицинском издании.
Кроме того, оба исследования имеют и еще один общий недостаток: они основаны на данных из Великобритании за первую половину 2021 года. Но с лета этого года в Соединенном Королевстве и в других странах доминировал гораздо более заразный дельта-вариант коронавируса. А сейчас к нему добавился еще и омикрон.
Можно предположить, что дельта-вариант может стать причиной большего количества заболеваний затяжным ковидом у привитых. "Зараженные дельта-вариантом выдыхают много инфекционных частиц. Люди, которые через них заражаются, имеют большее количество первоначального варианта вируса", - пишет иммунолог Акико Ивасаки в журнале Nature. "Эта высокая доза могла бы помочь вирусу сформировать резервуар, что может вести к затяжному ковиду", - считает она.
А что с теми, кто переболел еще до того, как был вакцинирован, и страдает от затяжного ковида? Есть доказательства того, что прививка им помогла. Данные национальной статистической службы Великобритании показывают, что первая прививка снизила жалобы у исследуемых пациентов на 13 процентов. После второй прививки улучшение произошло у 9 процентов. Тем не менее пока непонятно, может ли вакцинация убрать синдромы ковида и в долгосрочной перспективе или даже вылечить его.
Свежие исследования привели к первым ценным результатам, указав, что прививка влияет на затяжной ковид. Но много вопросов по-прежнему остаются открытыми: уменьшает ли прививка риск заболеть затяжным ковидом? Какие из разрешенных к применению вакцин защищают лучше всего от затяжного ковида? Распространяется ли эта защита на детей и подростков?
К счастью, у ученных появляется все больше данных. Число привитых во всем мире растет с каждым днем. В настоящий момент проходит несколько долгосрочных исследований, посвященных этому вопросу, например Recover, в ходе которого ученые исследуют десятки тысяч пациентов, переболевших ковидом. Пока все эти данные не будут проанализированы, ясно одно: лучшая защита от затяжного ковида - в первую очередь избежать заражения, а, с другой стороны, против инфекции лучше всего поможет полная вакцинация.
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