Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых

Так называемые бустерные прививки от коронавируса считаются сегодня необходимыми, поскольку со временем количество антител в крови вакцинированного человека уменьшается. В случае с мРНК-вакцинами, к которым относятся, например, BioNTech/Pfizer и Moderna, это происходит, как правило, через полгода после полной иммунизации. После использования других вакцин, которые требовали только одной прививки, например Johnson&Johnson, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует делать бустерную прививку еще раньше.

Бустерная прививка: сколько раз ее делать

Но означает ли это, что теперь мы будем вынуждены каждые полгода или каждую осень делать бустерные прививки, как, например, от гриппа? Пока ответа на этот вопрос медики не знают, поскольку у человечества нет соответствующего опыта. Ведь коронавирус - новый вызов человечеству.

В принципе, вполне вероятно, что имеющиеся на данный момент вакцины от коронавируса в будущем должны быть изменены определенным образом, чтобы эффективно бороться с новыми вариантами вируса, как это происходит в случае с сезонными прививками от гриппа. Уже сейчас разрабатываются многочисленные новые вакцины, которые должны быть эффективны и против дельта-варианта коронавируса.

При этом решающую роль будет играть сам ход пандемии. Неизвестно, закончится ли она после четвертой или пятой волны или коронавирус со всеми его вариантами станет эндемичным и нам придется бороться с ним десятилетиями. Тесно с этим связан вопрос коллективного иммунитета. Скоро ли нам удастся его достичь? Будет ли он сформирован вследствие вакцинации или в результате того, что все переболеют, как это происходит во многих странах Африки? Судя по нынешнему числу заражений коронавирусом, это может произойти и в Европе.

Какую роль играют Т-клетки?

Но не только антитела нужно иметь в виду, говоря об иммунитете. Это показывает исследование, проводившееся учеными из Великобритании и Сингапура, результаты которого были опубликованы в начале ноября в специализированном журнале Nature, но пока не были рецензированы и подтверждены.

Исследователи нашли 58 сотрудников системы здравоохранения, у которых был высок риск заражения ковидом, но при этом они ни разу очевидно не болели ковидом и ни один ПЦР-тест у них не был позитивным. Серологический тест на антитела у всех 58 человек также не выявил наличие инфекции. Ученые установили, что эта группа людей - так называемых "серонегативных" - имеет больше мультиспецифических Т-клеток памяти.

Т-клетки действуют против репликационно-транскрипционного комплекса (RTC), который в конечном итоге отвечает за размножение вируса. Одновременно у этих 58 человек было обнаружено повышенное число протеина IFl27, который указывает на очень раннюю инфекцию коронавирусом. Из этого ученые делают вывод, что 58 человек перенесли абортивную, прерванную инфекцию. Возможно, в этом случае именно Т-клетки способствовали тому, что коронавирус был преодолен уже на ранней стадии.

Не ясно, откуда у этих 58 человек такой непривычно высокий уровень Т-клеток. Вероятно, он появился путем перенесенной ранней инфекции, вызванной другим коронавирусом, возможно вирусом простуды.

Когда появится коллективный иммунитет?

Из этого может следовать, что повторное взаимодействие с коронавирусом, в том случае если он станет эндемичным и мы будем контактировать с меньшим числом возбудителей инфекции, может привести к тому, что наш иммунитет окрепнет благодаря антителам или Т-клеткам. И это поможет формированию коллективного иммунитета.

Но пока исследователи предупреждают, что на фоне новой волны пандемии нельзя невнимательно относиться к своему здоровью: никто не должен исходить из того, что у него уже есть иммунитет против коронавируса. Ведь риск не иметь его пока гораздо выше.

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