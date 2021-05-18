 Коллективный иммунитет против коронавируса. Реально ли это? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.10.2021

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Германия

Коллективный иммунитет против коронавируса. Реально ли это?

Коллективный иммунитет мог бы защитить от коронавируса и тех, кто не привит. Но реально ли его сформировать и сколько людей должны быть привиты, чтобы достичь этой цели? DW собрала факты.

Люди на улицах Мюнхена

Если бы достаточное количество людей сделали прививки от коронавируса или переболели ковидом, пандемия бы закончилась - так думают многие с самого ее начала. Люди, которые не могут вакцинироваться из-за хронических заболеваний, или дети младше 12 лет были бы защищены, если бы находились в окружении уже иммунизированных людей. Но реально ли на самом деле сформировать так называемый коллективный иммунитет? 

Такой пример в истории есть - в Европе был сформирован коллективный иммунитет против полиомиелита, детского паралича. С 2002 года, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе этой болезни нет. Но, чтобы достичь такого результата, нужно было привить 80 процентов населения. Хотя, несмотря на это, и сейчас все еще необходима вакцинация против полиомиелита. В некоторых странах Азии и Африки это заболевание все еще встречается. И если бы болезнь вновь появилась в Германии из-за приезжих, а большая часть населения была бы не привита, вспышка оказалась бы возможной, объясняют ученые.

На что влияет коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет не всегда означает, что болезнь полностью удалось искоренить. "Это не значит, что больше никто не может заразиться, а лишь то, что опасность инфицирования существенно уменьшилась и число заражений на низком уровне", - объясняет Торстен Лер (Thorsten Lehr), профессор клинической фармацевтики в Университете Саара.

Кристине Фальк, президент Германского общества иммунологии

Кристине Фальк, президент Германского общества иммунологии

"Рано или поздно коллективный иммунитет в Германии против коронавируса будет сформирован.  Для этого нужно, чтобы около 85 процентов населения были вакцинированы или уже переболели ковидом", - говорит в интервью DW Кристине Фальк (Christine Falk), председатель Германского общества иммунологии.

Сколько привитых нужно для формирования коллективного иммунитета

Институт имени Роберта Коха (RKI) в своем докладе в июле 2021 года привел данные о том, что минимум 85 процентов населения в возрасте от 12 до 59 лет, а также 90 процентов людей старше 60 лет должны быть полностью вакцинированы от ковида, для того чтобы ситуация с коронавирусом в Германии могла быть взята под контроль.

"Осенью и зимой будет мы уже будем иметь высокое число иммунизированных, и таким образом когда-нибудь может быть сформирован коллективный иммунитет", - говорит Фальк. Вопрос лишь в том, какой будет цена иммунизации. Ведь иммунитет имеют и те, кто уже переболел коронавирусом. "Люди, которые не хотят прививаться, могут заболеть ковидом в тяжелой форме. Неважно, какого они возраста. Нельзя забывать и о долгосрочных последствиях перенесенного ковида", - говорит, в свою очередь, Торстен Лер. Поэтому формирование коллективного иммунитета путем вакцинации - то, к чему необходимо стремиться, подчеркивает Кристине Фальк.

Торстен Лер, профессор клинической фармацевтики в Университете Саара

Торстен Лер, профессор клинической фармацевтики в Университете Саара

Достаточно ли 70 процентов привитых для того, чтобы защитить непривитых, можно увидеть на примере Дании, отмечает Фальк. В этой соседней с Германией стране была снята большая часть ограничений, введенных в связи с пандемией. В Дании на конец сентября были вакцинированы 75 процентов населения. В Германии число прошедших полную вакцинацию, составляет сейчас 64,4 процента.

Мутации вируса могут повлиять на коллективный иммунитет?

В других странах мира эта цифра значительно меньше. Лишь 2,3 процента населения в странах с низким уровнем доходов были привиты от коронавируса хотя бы один раз. В Демократической Республике Конго, например, лишь 0,04 процента населения полностью вакцинированы. В странах, где число привитых незначительно, при высоком росте заражений существует опасность возникновения новых мутаций вируса.

"Мы еще далеки от того, чтобы остановить распространение коронавируса в мире", - говорит Дирк Брокман (Dirk Brockmann), ученый из Берлинского университета имени Гумбольдта. "Новые мутации из других стран могут когда-нибудь навредить и коллективному иммунитету, сформированному в Германии", - говорит Торстен Лер. "В Колумбии и в Южной Африке появились новые варианты коронавируса, которые распространяются по миру", - поясняет он. Если появятся мутации, против которых нет эффективной вакцины, то нужно будет разрабатывать новую защиту. "Поэтому, если смотреть глобально, модель формирования коллективного иммунитета для всего человечества недостижима", - говорит он.

Дирк Брокман, ученый из берлинского Университета имени Гумбольдта

Дирк Брокман, ученый из берлинского Университета имени Гумбольдта

Прививка пока эффективна против всех вариантов коронавируса

До сих пор разрешенные к применению в Европе вакцины защищают против всех известных мутаций коронавируса, в том числе дельта-варианта. "Я не ожидаю, что появится такой вариант коронавируса, против которого наши вакцины будут неэффективны. Скорее всего, это маловероятно", - говорит Кристине Фальк. Вирус, конечно, может мутировать, но определенная защита против него все же есть.

Имеющиеся в наличии вакцины по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни. Согласно данным RKI, в отделениях интенсивной терапии находится больше непривитых пациентов с тяжелой формой ковида, чем тех, кто был вакцинирован. "Благодаря прививке вероятность заразиться коронавирусом в разы уменьшается. И таким образом вы еще и защищаете тех людей вокруг, кто не был вакцинирован", - говорит фармацевт Лер.

Иммунолог Фальк поясняет: "Вакцинация - это очень хорошо, и если вы полностью иммунизированы, то есть дважды привиты, то на протяжении осени и зимы вам обеспечена хорошая иммунная защита". А вот люди с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, люди пожилого возраста должны сделать третью прививку, говорит Фальк. Это подтверждают результаты первого исследования вакцины BioNTech/Pfizer: третья прививка после 7-9 месяцев после второй может как продлить, так и укрепить иммунитет.

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    Автор: Андрей Гурков


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