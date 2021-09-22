Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей

Прежде всего нужно сказать - ничто не действует более эффективно против ковида, чем вакцинация. Только прививка может предотвратить или смягчить тяжелое течение болезни. И в идеале не следует доводить дело до такой ситуации, когда требуется интенсивная терапия для лечения ковида. Но пока это невозможно. По всему миру было использовано 5 млрд доз вакцины против коронавируса, прежде всего в богатых индустриальных странах. Если исходить из того, что каждый человек нуждается в двух прививках, то такого количества хватит лишь для трети населения планеты. Каждый день в мире заболевает ковидом около 650 000 человек. Почти 5 процентов от этого числа переносят болезнь в тяжелой форме и нуждаются в интенсивной терапии в больнице. По состоянию на конец августа 2021 года, почти 10 000 человек по всему миру каждый день погибают от последствий ковида.

Тем не менее в лечении ковида за последние полтора года достигнут определенный прогресс. Самые важные методы лечения и медикаменты против этой болезни собраны в общую инструкцию, которой пользуются врачи в Германии. DW ознакомилась с ней.

Когда нужно обращаться в больницу при ковиде?

Если у больного возникли проблемы с дыханием, ему нужно немедленно обратиться в больницу. Решающим здесь является учащенное дыхание и низкий уровень насыщения крови кислородом (менее 90 процентов). Пациента отправляют в палату интенсивной терапии, если легкие больше не могут доставлять в кровь достаточное количество кислорода - наступает так называемая гипоксемическая дыхательная недостаточность. В таком случае у пациентов часто возникает острая нехватка воздуха и нарушение дыхания с частотой 25-30 вдохов/выдохов в минуту. При нарушении дыхательного режима и кислородообмена свежий воздух больше не достигает глубины легких. Поэтому они не могут правильно снабжаться кислородом и отказывают.

В таком случае врачи могут распознать повреждение легких с помощью рентгеновских снимков. На этой стадии развития болезни речь идет о спасении жизни. Такие пациенты должны получать кислород искусственным путем, чтобы несмотря на повреждение легких, кровь обогащалась кислородом. Обычно это происходит с помощью кислородной маски или зонда. В тяжелых случаях, чтобы пациент мог дышать, ему через нос или через рот протягивают шланг, который проходит до дыхательной трахеи и подсоединяется таким образом, чтобы жидкость из глотки не попадала в легкие. С помощью шланга кислород при определенном давлении наполняет легкие. Шансы выжить увеличиваются тогда, когда пациент при такой процедуре лежит на животе.

Какие поддерживающие препараты применяются при тяжелом течении ковида

В качестве поддерживающей терапии пациентам в тех случаях, когда нет противопоказаний, врачи назначают гепарин, чтобы снизить риск возникновения тромбоза. Применяется также кортикостероид "Дексаметазон" или в определенных случаях глюкокортикоид "Гидрокортизон". Эти препараты должны действовать как иммуномодуляторы и препятствовать воспалительным процессам. При этом кортикостероиды не являются панацеей при лечении тяжелобольных пациентов. Смертность у пациентов, которые получают искусственное дыхание, при использовании таких препаратов уменьшается лишь на 3 - 12 процентов, но и это все же лучше, чем ничего. Кроме того, эти медикаменты легко доступны, и пациенты, в принципе, довольно хорошо их переносят.

В качестве поддерживающих медикаментов врачи применяют дополнительно к "Дексаметазону" также "Тоцилизумаб". Этот препарат основан на моноклональных антителах, которые поддерживают иммунитет. В ходе исследований его применение вызвало лишь ограниченный эффект, но у пациентов, которые получают кислород искусственным путем, и чье состояние ухудшается, он может помочь предотвратить летальный исход. Для пациентов, которые не нуждаются в кислородной маске или нуждаются в очень малом количестве искусственно получаемого кислорода, этот препарат применять не рекомендуется.

Лечение моноклональными антителами

Моноклональные антитела находятся в списке препаратов, с которыми связывают определенные надежды при лечении ковида, поскольку они напрямую воздействуют на возбудитель заболевания. Так, например, экс-президента США Дональда Трампа лечили от коронавируса препаратом REGN-COV2 производства компании Regeneron.

Вещество, состоящее из смеси двух моноклональных антител, получил в США экстренный доступ к применению от агентства FDA. Третья фаза исследований показала, что у людей, которые заразились ковидом, но симптомы заражения еще не проявились, риск течения болезни в тяжелой форме снижается при применении моноклональных антител. Те, у кого проявились симптомы, выздоравливают быстрее. Тем не менее немецкие врачи не упоминают этот препарат в качестве рекомендуемого.

А вот другой медикамент - "Бамланивимаб", который действует похожим образом, что и REGN-COV2, но на спайковом белке, упоминается в рекомендациях. Но немецкие врачи не рекомендуют его при лечении больных с тяжелым течением ковида, которые находятся в больнице, потому что могут быть нежелательные побочные явления. Некоторым пациентам даже приходится делать диализ. Только в одном случае врачи делают исключение: пациентам, которые находятся в группе риска, разрешается применение моноклональных антител. Они исходят из того, что тот, у кого достаточно рано появятся антитела, будет испытывать лишь слабые симптомы заболевания или их не будет вообще.

Лечение с помощью плазмы с антителами переболевшего

Идея переливания крови при заболевании ковидом изначально показалась обнадеживающей. У выздоровевшего человека в организме имеется достаточное количество антител и с помощью его плазмы эти антитела может получить заболевший ковидом человек, таким образом укрепив свой иммунитет. Но на практике все это довольно сложно. Исследования так называемой реконвалесцентной плазмы не показали никаких преимуществ такого метода лечения ковида. Смертность не снизилась, улучшения состояния пациента также не наблюдалось. При этом у тех, кому сделали переливание крови, возникли нежелательные побочные явления. Кроме того, плазму также сложно получить, как и донорские органы.

Какие препараты оказались не эффективны

Существует целый ряд медикаментов, на которые врачи возлагали большие надежды при лечении ковида, но которые в итоге не оправдали ожиданий. В этом списке часто применяемый при бактериальном воспалении легких антибиотик "Азитромицин" или средство против паразитов "Ивермектин". Также и витамин Д3 врачи больше не рекомендуют для лечения тех больных ковидом, которые находятся в больнице. Не рекомендовано применять препрараты "Ритонавир" и "Лопинавир" - неважно самостоятельно или в сочетании с антивирусным, иммуностимулирующим препаратом "Интерферон". Не эффективными оказались также "Хлорохин" и "Гидроксилхлорохил", и противовоспалительное средство "Анакинра".

А вот "Барицитиниб" в сочетании с "Ремдесивиром" показал, что пациенты с тяжелой формой заболевания быстрее выздоравливали. Но на уменьшение смертности оба эти препарата не повлияли. "Ремдесивир" в немецких клиниках не применяется для лечения ковида.

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