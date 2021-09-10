 В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией | Новости из Германии о Европе | DW | 10.09.2021

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Европа

В Дании отменены все ограничения, связанные с пандемией

Правительство в Копенгагене пошло на радикальный шаг, упразднив противоковидные меры, в том числе для непривитых.

Граница с Данией

Власти Дании отменили с пятницы, 10 сентября, все ограничения, введенные ими в связи с коронавирусом. Отныне Covid-19 не считается в этой стране "заболеванием, критическим для общества". Во время посещения массовых мероприятий больше не требуется предъявлять справку о вакцинации. Ранее был отменен и масочный режим.

В начале сентября в Дании впервые за последние полтора года открылись дискотеки, поначалу только для посетителей с так называемыми корона-паспортами - то есть тех, кто привит или переболел ковидом. Теперь дискотеки будут работать для всех желающих.

Причиной отмены противоковидных мер стал высокий уровень вакцинации от коронавируса: полностью привиты 83 процента населения страны старше 12 лет. В то же время сохраняется ряд ограничений для въезда в Данию - в зависимости от страны, из которой въезжает человек. Так, прибывшие из Германии (за исключением граничащей с Данией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) обязаны пройти тест на коронавирус.

К концу сентября перейти от обязательных ограничений к рекомендациям собирается и соседняя с Данией Швеция.

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    Автор: Андрей Гурков


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