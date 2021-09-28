Почти три четверти взрослых жителей ФРГ полностью привиты от коронавируса

Полную вакцинацию от коронавируса в Германии прошли почти три четверти взрослого населения страны и треть детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. По данным Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) на вторник, 28 сентября, обе необходимые дозы вакцины получили 74,7% всех жителей старше 18 лет и 33,2% - от 12 до 17 лет. Как минимум одну прививку сделали 78,6% взрослых и 41% детей и подростков.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) написал в микроблоге Twitter: "Это хорошее соотношение". По его словам, с каждой новой прививкой появляется больше уверенности относительно ситуации осенью и зимой.

В общей сложности в Германии в настоящее время полностью привиты 53,3 миллиона человек (64,1% всего населения). Как минимум одну дозу вакцины получили 56,4 миллиона человек (67,8%).

Показатель заражаемости в Германии снижается

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии немного снизился. На утро вторника, 28 сентября, его значение составило 60,3 случая на 100 тысяч жителей, сообщил RKI. Днем ранее он был равен 61,7, а неделей ранее - 68,5.

Ведомства по здравоохранению по всей стране за минувшие сутки выявлен 4171 инфицированный. Неделей ранее суточный показатель заражений составлял 4664 случая. С начала пандемии RKI насчитал уже 4 203 571 зараженных коронавирусом. Реальное число должно быть значительно выше, поскольку многие случаи остаются нераспознанными.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии на вторник составил 1,54 на сто тысяч населения. Единого для всей страны критического уровня не установлено из-за больших региональных различий. Максимальный показатель - около 15,5 на сто тысяч населения - был зафиксирован в период Рождества 2020 года.

За все время пандемии в Германии скончались от подтвержденного легочного заболевания COVID-19 и его последствий уже 93 504 человек. За минувшие сутки ковид унес жизни еще 101 больного, неделей ранее этот показатель равнялся 81.

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