Минздрав ФРГ ожидает конца эпидемии ковида в стране весной 2022 года

Следующей весной Германии удастся достичь коллективного иммунитета населения от коронавируса и выйти из эпидемии, полагает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). "Если не появится новый вариант вируса, от которого не защищает прививка, что очень маловероятно, то мы преодолеем весной пандемию и сможем вернуться к нормальной жизни", - заявил Шпан в интервью газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в среду, 22 сентября.

По словам главы Минздрава, достичь коллективного иммунитета рано или поздно удается. "Вопрос лишь в том, каким путем - через вакцинацию или заражения. Прививка, вне всяких сомнений, является более безопасным путем", - указал Йенс Шпан. Он подчеркнул, что чем выше будет число вакцинированных и чем ниже показатели новых заражений, тем лучше будут защищены дети, которых еще нельзя привить от коронавируса.

Немецкий министр призвал тех, кто до сих пор не вакцинировался, не рассчитывать только на снижающееся число инфицированных. "Кто не сделал прививку, тот с большой долей вероятности заболеет", - предупредил Шпан и напомнил, что в прошлом году в начале осени тоже наблюдалось снижение показателей. "Осенью и зимой, когда мы снова будем проводить больше времени в помещениях, а иммунная система будет менее сильной, возрастет и риск заразиться", - добавил он.

Шпан: Отменять ограничения еще рано

По мнению Йенса Шпана, отменять все ограничения пока слишком рано. "Если у нас не будет никаких защитных мер, то палаты интенсивной терапии вновь будут переполнены из-за по-прежнему слишком большого числа невакцинированных", - предупредил он.

В настоящее время более 67 процентов всех жителей Германии получили не менее одной дозы вакцины от коронавируса, полностью привиты более 63 процентов. По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки выявлено 10 454 новых случая заражения коронавирусом - на 2000 меньше, чем неделей ранее. Средний недельный показатель инфицирования в ФРГ снизился за последние сутки с 68,5 до 65,0 на 100 тысяч населения. От последствий инфекции за последние 24 часа скончался 71 человек, тем самым число летальных исходов с начала пандемии возросло до 93 123.

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