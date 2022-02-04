 Какую ″побочку″ вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.02.2022

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Европа

Какую "побочку" вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW

Спустя год с начала вакцинации от коронавируса в ЕС соцсети по-прежнему полны слухов о тяжелых последствиях прививок. При этом цифры говорят совсем о другом. DW - с анализом имеющихся данных.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) делает девочке прививку от ковида

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) делает девочке прививку от ковида

Уже больше года прошло с того момента, как в большинстве стран Евросоюза началась массовая кампания по вакцинации населения от коронавируса. Статистика по ней находится в открытом доступе. Но интернет все также полон сообщениями о тяжелых последствиях от антиковидных прививок.

Примеры утверждений из соцсетей:

"Ни одна другая прививка не приводила к такому числу осложнений, в том числе - смертей".

"Миллионы гибнут от побочных действий вакцин".

Фактчекинг DW: это неправда.

На момент написания этого материала в мире сделано около 10 млрд уколов с различными вакцинами от коронавируса. Огромное число этих прививок, превышающее все прочие массовые кампании вакцинации, естественно ведет к появлению большого абсолютного числа побочных действий, вызванных прежде всего аллергиями и непереносимостью некоторых лекарственных препаратов. Другая часть побочных эффектов вызвана собственно ответом иммунной системы человека на вакцину: организм ее распознает и в ответ синтезирует антитела, в чем и состоит смысл прививки.

Если же эта сила или продолжительность реакции превышает допустимый уровень, то можно говорить о тяжелых побочных эффектах. В странах Европейского Союза такие случаи документируются, а данные регулярно публикуются - как на национальном, так и на общеевропейском уровне. В Германии за это отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Его последний отчетохватывает данные за 11 месяцев с начала прививочной кампании в ФРГ.

Инфографика Статистика прививок от ковида в Германии

Итог: в Германии с начала массовой вакцинации от ковида зарегистрировано почти 197 тысяч случаев, когда прививка имела побочные действия - и около 26 тысяч тяжелых случаев. Сами по себе, это большие цифры. Но при сравнении с огромным числом доз вакцины, которые получили жители страны, становится ясно, насколько редки такие случаи.

Немецкие данные подтверждаются и общеевропейскими - цифры похожи. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) публикует статистику как в целом по всем препаратам, так и по каждой вакцине отдельно. Итог: доля случаев побочных реакций после антиковидных прививок в Европе составила от 0,1% до 0,32%. Показатель по Германии укладывается в этот диапазон - 0,16%. 

Инфографика Статистика прививок от ковида в ЕС

Таким образом, статистика опровергает утверждения о якобы "миллионах погибших" от антиковидных прививок.

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    Автор: Андрей Гурков


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