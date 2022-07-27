В большинстве регионов России закончилась вакцина "Спутник Лайт"

В большинстве регионов России возник острый дефицит однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт", пишет "Коммерсант". По данным издания, сотрудники региональных поликлиник предлагают желающим сделать бустерную прививку первым компонентом "Спутник V" вместо "Лайта", поскольку последней нет.

Журналисты издания не смогли записаться на ревакцинацию "Лайтом" в Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, в Бурятии, Санкт-Петербурге, Москве, а также на территории аннексированного РФ Крыма. В администрации Курской области журналистам сообщили, что "Спутник Лайт" есть в ограниченных количествах, а собеседники из Минздрава Хабаровского края уверяли, что в регионе есть все виды "Спутника", однако сослались на рекомендации федерального Минздрава, согласно которым ревакцинацию можно проводить первым компонентом "Спутника V".

По заявлениям российских чиновников "Спутник Лайт" создавался именно как вакцина для бустерных прививок, позволяющая сохранить нужный титр антител с помощью лишь одной вакцинации. В условиях дефицита вакцины представители ведомств стали распространять заявления о том, что "Лайт" в реальности ничем не отличается от первого компонента "Спутника V", хотя и прошел регистрацию как отдельная вакцина. По данным собеседников "Коммерсанта", это решение было "временной заглушкой" для желающих ревакцинироваться - в России в какой-то момент наблюдались проблемы с производством второго компонента обычного "Спутника", поэтому проводилась кампания, убеждающая обойтись без него.

Суточный максимум заражений за три месяца

При этом в конце июля главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов призвал граждан ревакцинироваться, так как в России наблюдается сильный прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. По официальным данным от 27 июля, в стране за истекшие сутки было подтверждено 9027 случаев заражения.

Такой прирост заболевших был выявлен впервые с 22 апреля. Наибольшее количество новых заболевших выявили в Москве - 3673.

Количество инфицированных во всем мире же к концу июля превысило 570 млн человек. Вирусом, в том числе, заразился президент США Джо Байден, хотя он и переносит болезнь в легкой форме. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, COVID-19 был обнаружен у 18 554 036 человек, из них 382 272 скончались.

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