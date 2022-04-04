В ФРГ завели дело на мужчину, привившегося почти 90 раз от ковида

60-летний житель Магдебурга, судя по всему, с лета 2021 года сделал около 90 прививок от коронавируса SARS-CoV-2 в различных центрах вакцинации федеральной земли Саксония. Как пишет в воскресенье, 3 апреля, информагентство dpa со ссылкой на официального представителя уголовной полиции, теперь в отношении него ведется расследование по подозрению в подделке документов и незаконной выдаче сертификатов о вакцинации.

Сообщается, что мужчина привлек к себе внимание в одном из центров вакцинации Дрездена. Сотрудники Немецкого Красного Креста (DRK) уведомили другие центры вакцинации о необычном посетителе и попросили их подключить полицию, если мужчина придет прививаться и к ним. В начале марта 2022 года его узнали сотрудники центра вакцинации города Айленбург.

Прививки разными вакцинами

По данным полиции, мужчина неизменно регистрировался, используя свои настоящие имя и адрес. Судя по базе данных пациентов саксонских центров вакцинации, в общей сложности ему сделали 87 уколов, причем различными вакцинами.

В жилище пациента полиция обнаружила множество пустых паспортов вакцинации. Предположительно, мужчина каждый раз менял их обложки, указывая там разные имена владельцев. Таким образом, номер партии вакцины всегда был настоящим.

Вероятность введения обязательной вакцинации от ковида в Германии

Ожидается, что 7 апреля в бундестаге состоится голосование по нескольким вариантам закона, связанного с обязательной общенациональной вакцинацией населения страны от коронавируса. Обсуждаются, в том числе, возможности введения обязательной вакцинации от ковида для людей в возрасте от 18 лет и от 50 лет, а также заявка группы депутатов Свободой демократической партии (СвДП) во главе с ее вице-председателем Вольфгангом Кубики (Wolfgang Kubicki) об отказе от обязательной вакцинации.

Наблюдатели не исключают, что намерение принять закон об обязательной вакцинации от коронавируса действительно может провалиться, поскольку широко распространенный сейчас в Германии вариант SARS-Co-V2 "омикрон" ведет к осложнениям лишь в исключительных случаях, перегрузки больниц нет, а уровень вакцинации населения от ковида в ФРГ и так достаточно высок: 76 процентов.

Десятки миллионов доз вакцины могут быть утилизированы

Между тем, судя по всему, в ближайшее время в Германии придется уничтожить десятки миллионов уже закупленных властями доз вакцины от коронавируса. Как сообщило 31 марта деловое издание Handelsblatt со ссылкой на ответ Минздрава ФРГ на письменный запрос депутата от оппозиционного блока ХДС/ХСС Зеппа Мюллера (Sepp Müller), именно у такого количества невостребованных доз вакцины истекает к концу лета срок годности.

После вступления в должность министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), являющегося ревностным сторонником обязательной вакцинации от коронавируса, статистику по имеющимся в наличии и заказанным к доставке дозам вакцины публиковать перестали, напоминает издание.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) за 4 апреля, число заражений коронавирусом за последние семь дней на сто тысяч жителей составляет в Германии 1424,6. Возбудитель COVID-19 в ФРГ выявлен у 21 668 677 человек (суточный прирост 41 129), 130 052 больных умерли (в том числе 23 за истекшие сутки), 17,15 млн выздоровели.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Новый вариант коронавируса: взгляд под микроскопом Во Франции обнаружен ранее неизвестный вариант коронавируса. Его выявили у путешественника, прилетевшего из Камеруна. Как выглядит этот вариант, знает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями Франция и Италия ограничивают въезд, Испания вводит ношение масок на улице, Германия - частичный локдаун. Коронавирус не дает вздохнуть свободно и в канун Нового года, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом "Омикрон": как вирус охватывает мир Омикрон-вариант коронавируса стремительно распространяется по планете. Уже есть первая жертва - в Великобритании. За новостями с беспокойством следит и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Юмор сражается с коронавирусом Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Юмор сражается с коронавирусом Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда? Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

Юмор сражается с коронавирусом Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Юмор сражается с коронавирусом С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

