Обязательная вакцинация от коронавируса в ФРГ: быть или не быть?

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Страсти в дебатах об обязательной вакцинации от коронавируса в ФРГ накаляются. Глава Минздрава считает ее необходимой мерой, однако противостояние в обществе растет.
Дебаты об обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не утихают в немецком обществе и среди политиков с конца прошлого года. С новой силой они вспыхнули, однако, после того как Конституционный суд ФРГ 10 февраля отклонил срочный иск против введения обязательной вакцинации от ковида для медиков и специалистов по уходу за больными и немощными людьми. DW - о разгоревшейся дискуссии на эту тему.
Вопрос об обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вынес на повестку еще в прошлом году. Тогда он говорил, что такой закон мог бы вступить в силу уже в феврале 2022 года. Однако февраль наступил, а ясности по поводу перспектив и сроков введения этой меры нет.
Между тем в декабре 2021 года в стране было принято решение сделать прививку от COVID-19 обязательной для медработников и сотрудников учреждений по уходу за больными и немощными людьми. Сначала этот законопроект одобрил бундестаг, потом - единогласно - бундесрат.
С тех пор критика со стороны противников этой инициативы не утихает. Уже с ноября по всей Германии регулярно - преимущественно по субботам и понедельникам - на улицы выходят десятки тысяч противников ограничений, направленных на борьбу с пандемией, в том числе - обязательной вакцинации от коронавируса, как общенациональной, так и распространяющейся на определенные профессии.
Особенно масштабными подобные выступления за прошедшие недели были в Гамбурге, Мюнхене и Дюссельдорфе. То и дело протесты сопровождаются контрдемонстрациями сторонников ограничительных мер - как правило, менее массовыми.
В бундестаге против обязательной вакцинации от ковида для медиков выступают, прежде всего, находящаяся в оппозиции партия Христианско-демократический союз (ХДС), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и некоторые члены входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП), в частности вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki).
Учитывая решение Конституционного суда ФРГ от 10 февраля, требование об обязательной вакцинации медиков должно вступить в силу уже в середине марта 2022 года. Конкретно оно будет означать, что медработникам и прочим сотрудникам клиник, частных врачебных практик или учреждений по уходу за пожилыми людьми при отсутствии прививки, медотвода или справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 могут запретить входить в учреждение, где они заняты, или работать по профессии.
Из-за большого количества недовольных этой мерой, обратившихся в Конституционный суд ФРГ (к 3 февраля там было зарегистрировано 74 иска от около 300 человек - сотрудников и руководителей медучреждений), многие в Германии опасаются, что уже скоро сфера здравоохранения, в которой и так не хватает кадров, может столкнуться с волной увольнений.
Не исключено, что именно эти опасения учел премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), объявивший 7 февраля, что правительство этой федеральной земли пока не намерено вводить обязательную вакцинацию медработников - "до окончательного прояснения некоторых вопросов".
В Минздраве ФРГ этот демарш восприняли с недоумением. Ведь еще в декабре 2021 года глава Минздрава Баварии и однопартиец Зёдера Клаус Холечек (Klaus Holetschek) ревностно требовал введения обязательной общенациональной вакцинации и высоких штрафов для уклоняющихся от нее граждан.
"По большому счету у нас просто нет другого выбора, кроме как позволить непривитым сотрудникам продолжать работу, - констатировала в этой связи глава Совета специалистов по уходу в Германии (Deutsches Pflegerat) Кристине Фоглер (Christine Vogler). - Об этом нам надо говорить открыто, без упреков, что мы берем под защиту непривитый персонал".
Между тем и в других федеральных землях ФРГ ситуация остается неопределенной. Так, в Мекленбурге - Передней Померании ландраты недавно обратились к премьеру земли Мануэле Швезиг (Manuela Schwesig) с письмом, в котором предупредили, что местные ведомства по вопросам здравоохранения перегружены и не смогут контролировать исполнение закона об обязательной вакцинации в случае его принятия. В Саксонии ландраты также требуют отложить введение этой меры.
В некоторых других странах ЕС закон об обязательной вакцинации определенных групп населения был принят уже несколько месяцев назад. Так, в Греции прививка от коронавируса с 17 января 2022 года является обязательной для всех жителей страны в возрасте от 60 лет, с августа 2021 года - для персонала домов престарелых, с 1 сентября 2021 года - для медиков.
В Италии прививки являются обязательными для медиков, сотрудников домов престарелых и школ, полицейских и военных, а также людей в возрасте от 50 лет. Во Франции привиться от коронавируса с 15 сентября обязаны сотрудники больниц, учреждений по уходу за больными и пожилыми людьми, спасатели, полицейские и пожарные. В Бельгии такое правило распространяется на медиков.
В Австрии, несмотря на регулярные массовые протесты населения, закон об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны в возрасте от 18 лет вступил в силу 5 февраля. Нарушителям грозят штрафы до 3600 евро.
В Германии многих противников ограничений возмущает тот факт, что разговоры о введении обязательной вакцинации ведутся на фоне заметного сокращения числа госпитализаций с COVID-19, связанного с широким распространением омикрон-варианта. За последние недели многие страны в Европе, в первую очередь, Великобритания, Дания, Швеция объявили о намерении полностью снять антикоронавирусные ограничения. Другие государства, например, Испания, Швейцария и Нидерланды, также объявили о планах по постепенному выходу из режима пандемии.
Со своей стороны, министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), активно выступающий за обязательную вакцинацию от ковида, полагает, что "снимать ограничения слишком рано нельзя". По его мнению, уровень вакцинации населения от коронавируса в Германии (74,6% полностью привитых, 76% - с одной прививкой) является недостаточным для скорого ослабления карантинных мер.
Тем не менее, по последним данным EMA, к началу февраля 2022 года в ЕС от коронавируса было привито уже 81,4% взрослого населения. Сегодня на территории Евросоюза допущены к применению 5 вакцин, разработанных с использованием различных технологий. В Германии, по данным Института имени Пауля Эрлиха (PEI), за 11 месяцев после начала прививочной кампании было сделано 123 млн уколов. При этом побочные эффекты были зарегистрированы в 0,16% случаев (196 974 пациента), осложнения после прививки - в 0,02% случаев (26 196 пациентов).
Большинство экспертов сходятся во мнении, что уровень безопасности допущенных к применению в ЕС вакцин от ковида высокий, а осложнения в долгосрочной перспективе - маловероятны.
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