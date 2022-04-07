Бундестаг отклонил законопроект об обязательной вакцинации от COVID-19

Бундестаг значительным большинством голосов отклонил законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 60 лет. В четверг, 7 апреля, в ходе поименного голосования документ поддержали 296 депутатов, против высказались 378.

Кроме того, бундестаг 497 голосами против 172 отклонил предложение оппозиционной фракции консервативного блока ХДС/ХСС рассмотреть возможность обязательной вакцинации от COVID-19 в будущем и принять меры для ее подготовки. Тем самым в Германии пока снят с повестки дня вопрос о всеобщей вакцинации, по меньшей мере, пожилых жителей страны. Обязательный характер прививок от коронавируса действует в ФРГ только в отношении представителей нескольких профессий.

В Германии отменили большинство антиковидных ограничений

3 апреля в большинстве федеральных земель Германии перестали действовать почти все ограничения, направленные на борьбу с пандемией COVID-19. Многие учреждения при этом продолжают придерживаться их по собственной инициативе. 20 марта в Германии истек срок действия "Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека" в его прежней редакции, которая давала властям возможность предписывать обязательное ношение масок и вводить другие ограничения, например, правило 3G для доступа в определенные учреждения ("geimpft, genesen, getestet" - "привит, переболел, протестирован").

Новая редакция этого федерального закона подразумевает лишь небольшое количество ограничений, действующих по всей стране, в частности, обязательное ношение маски в самолетах и поездах дальнего следования. Отмену обязательных по всей стране ограничений в правительстве Германии обосновали отсутствием избыточной нагрузки на больницы: ведь широко распространенный сейчас в стране омикрон-вариант коронавируса очень редко ведет к госпитализации. К тому же, уровень вакцинации населения в ФРГ довольно высокий: около 76 процентов.

Между тем, согласно соцопросу института Insa, 63 процента жителей ФРГ хотят носить маску во время походов в магазин даже тогда, когда это перестанет быть обязательным. 29 процентов опрошенных высказались против, 8 процентов не смогли определиться.

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