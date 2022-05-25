ФРГ отменила большинство коронавирусных ограничений для въезда в страну

Власти Германии отменяют коронавирусные ограничения для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ. С 1 июня от приезжающих больше не будут требовать соблюдения правила 3G. Такое решение приняло правительство страны в среду, 25 мая, в новом постановлении о въезде в Германию в период пандемии. Согласно правилу 3G, лицо старше 12 лет, въезжающее в ФРГ, должно иметь при себе сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании COVID-19, или негативный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 24 часов.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц (Hanno Kautz) на запрос DW подтвердил, что это правило распространяется на россиян и белорусов. Согласно решению правительства, оно будет действовать с 1 июня по 31 августа. Власти не исключают, что осенью снова могут ввести ограничения, если начнется новая волна пандемии.

В Германии признают вакцины, допущенные ВОЗ

Нынешнее правило не распространяется на въезжающих из так называемых "регионов распространения вариантов коронавируса". Они, как и прежде, прибыв в Германию, должны провести 14 дней в самоизоляции, независимо от наличия у них прививок или перенесенной болезни. Однако, как отмечает агентство dpa, в настоящее время ни одна страна в мире не считается таким регионом.

Согласно новому постановлению, у въезжающих в ФРГ будут признаваться прививки от коронавируса, сделанные вакцинами, которые не только зарегистрированы в ЕС, но и допущены Всемирной организацией здравоохранения.

Смотрите также:

Смотреть видео 44:11 Бегство от Лукашенко: новая волна эмиграции из Беларуси