МВД Германии - о преступниках с белорусскими паспортами

Воровство в торговых точках и нарушения предписаний миграционного законодательства - два самых "популярных" в Германии вида преступлений, совершаемых гражданами Беларуси. Об этом сообщило МВД ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle; в своем пояснении пресс-секретарь министерства Марек Веде (Dr. Marek Wede) ссылается на отчет Федерального ведомства по уголовным делам по итогам 2019 года. Полицейская статистика за прошлый, 2020 год, еще официально не опубликована.
Треть преступлений в Германии совершается иностранцами
В ежегодном статистическом отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) о преступности в Германии есть отдельная таблица, посвященная правонарушениям, совершенным в ФРГ иностранцами.
Согласно этой статистике, немецкая полиция в 2019 году зарегистрировала в общей сложности 1711 преступлений, совершенных гражданами Беларуси. Это относительно низкий показатель с учетом того, что всего в 2019 году в Германии были зафиксированы порядка 2 миллионов преступлений, из которых примерно треть - около 700 тысяч - были совершены иностранцами.
Федеральное ведомство по уголовным делам, Висбаден
Так, в частности, на долю граждан Беларуси пришлось 184 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 28 случаев угроз, 2 факта домогательства в виде преследования жертвы и 6 случаев торговли людьми.
Однако наиболее распространенное преступление, совершаемое гражданами Беларуси в Германии, - это воровство (583 случая, большинство из которых совершены в киосках, универмагах, витринах и магазинах самообслуживания). Самый громкий пример - осенью 2019 года полиция обезвредила банду, грабившую грузовики. В одной только Нижней Саксонии преступники ограбили порядка 60 машин; общий ущерб от их действий составил полмиллиона евро.
Граждан Беларуси в Германии в десять раз меньше, чем россиян
На совести белорусских граждан - восемь украденных велосипедов (всего по Германии за 2019 год было зарегистрировано 2946 случаев краж велосипедов). Граждане Беларуси 60 раз попались во время безбилетной поездки на городском транспорте (всего за 2019 года по всей Германии было поймано 128 305 безбилетников).
В трех случаях граждан Беларуси застигли за использованием поддельных удостоверений личности; в четырех случаях - за браконьерской рыбалкой и в одном - браконьерской охотой. Кроме этого, в статистике за 2019 год - 31 случай оказания сопротивления сотрудникам полиции и свыше полутысячи фактов нарушения миграционного законодательства. Количество убийств, совершенных гражданами Беларуси - одно.
В полицейской статистике столицы Германии Беларусь фигурирует как одна из стран, граждане которой замешаны в угонах автомобилей и кражах со взломом, наряду с выходцами из Армении, России, Польши, Косово и Сербии.
Беньямин Йендро
Что касается статистики экстрадиции граждан Беларуси из Германии, то в 2019 году, по данным МВД ФРГ, из страны были высланы 67 белоруссов, а в 2020-м - всего 21. В целом, по данным Федерального ведомства по статистике ФРГ, в 2019 году в Германии постоянно проживало 23 тысячи граждан Республики Беларусь, что более чем в десять раз меньше, чем граждан России (около 260 тысяч).
Белорусской мафии в Германии нет?
В понедельник, 15 марта, берлинское Земельное ведомство по уголовным делам опубликовало годовой отчет о положении дел с клановой преступностью в столице Германии. В нем нет ни слова о злоумышленниках с белорусскими паспортами, что, впрочем, еще не значит, что граждане Беларуси никак не замешаны в нелегальной деятельности структур организованной преступности, говорит пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Йендро (Benjamin Jendro).
По его словам, выходцы из бывшего СССР - и белорусы в том числе - стараются не совершать преступлений, вызывающих большой общественный резонанс и тем самым реже попадают в полицейские сводки. Это отличает их от арабских кланов, печально знаменитых далеко за пределами Берлина.
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Приемы немецких карманников
1. Прием толкания
Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.
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Приемы немецких карманников
2. Прием теснения
В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.
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Приемы немецких карманников
3. Прием с планом города
Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.
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Приемы немецких карманников
4. Прием с разменом денег
Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.
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Приемы немецких карманников
5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым
Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.
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Приемы немецких карманников
6. Ресторанный прием
Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.
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Приемы немецких карманников
7. Прием в супермаркете
Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.
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Приемы немецких карманников
8. Нищенский прием
Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.
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Приемы немецких карманников
9. Прием с цветами
Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.
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Приемы немецких карманников
10. Прием "услуга носильщика"
В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.
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Приемы немецких карманников
11. Прием поднятия
Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.
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Приемы немецких карманников
Подтанцовка на улице
Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.
Автор: Максим Нелюбин