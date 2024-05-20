Оппозиция Беларуси обсудила выборы в Координационный совет

Как собираются бороться с Лукашенко, освобождать политзаключенных и работать с международными институтами. Кандидаты в Координационный совет белорусской оппозиции представили свои стратегии на конференции в Варшаве.

Большая политическая конференция, посвященная выборам в Координационный совет (КС) белорусской оппозиции, прошла в воскресенье, 19 мая, в Варшаве. Как сообщали организаторы, на мероприятие зарегистрировались 140 участников. Во время конференции состоялись дебаты политических групп, участвующих в компании. Они представили свои программы и стратегии и ответили на вопросы избирателей. Репортаж DW.

Порога явки не будет

Глава избиркома на выборах в КС белорусской опозиции Елена Приходько Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Конференция началась с выступления главы избирательной комиссии Елены Приходько. Она рассказала, как будет работать приложение Belarus ID, с помощью которого белорусы смогут проголосовать на выборах в Координационный совет. Электронное голосование будет проходить 25-27 мая.

Проголосовать смогут только обладатели белорусского паспорта, он, по словам Приходько, может быть даже просроченным. Другие документы, вроде вида ни жительства какой-то страны или проездного документа иностранца не подойдут - Belarus ID не сможет верифицировать избирателя как гражданина РБ.

Что касается "явки", при которой выборы будут считаться состоявшимися, то, по словам Приходько, минимального порога фактически нет. "Но для себя мы, конечно, какие-то цифры ставим. Мы все же полагаем, что хотя бы от тысячи человек проголосовавших и верифицированных можно считать, что все же на минимальном уровне электоральный процесс состоялся, - рассказала глава ЦИК DW. - Естественно, если количество проголосовавших будет меньше, чем количество участников, это будет такая спорная странная ситуация".

Будут ли выборы соответствовать международным стандартам

Возникает вопрос, может ли КС, за который проголосовала тысяча человек, представлять интересы всех белорусов?

"Думаю, что никто из выбранных кандидатов и вообще представителей КС не будет брать на себя ответственность и громко говорить, что я выступаю от имени всех белорусов. Нет, конечно, - отвечает Приходько. – Но тем не менее это будут люди, которые выбраны. В ответе на вопрос, кто вы такие и кого вы представляете, они могут сказать тысячу человек, которые за нас проголосовали".

На выборах в КС работает группа из семи международных наблюдателей. Она подготовит отчет, в котором в том числе проанализирует финансирование, транспарентность, безопасность избирательной компании, даст дальнейшие рекомендации.

Представитель парламента Франции Фредерик Пети отметил в беседе с DW, что, вероятно, выборы не пройдут "идеально", хотя бы потому что, в данной ситуации приходится делать выбор между безопасностью и транспарентностью голосующего.

Кроме того, по словам парламентария, к этой кампании сложно применить существующие стандарты оценки выборов, потому что "нет стандарта, что какая-то страна, оккупированная Россией, должна провести выборы (в изгнании. - Ред.)".

Кто идет на выборы

Кандадаты на выборах в КС белорусской оппозиции Фото: Tatiana Gargalyk/DW

На выборах КС избиратели будут голосовать не за конкретных кандидатов, а за списки. Их двенадцать.

Христианские демократы и социалисты объединились в блок "Солидарность". Также единым фронтом выступает команда руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко и движение "За свободу". Эта политическая группа среди прочего заявляет о поддержке "Тихановской как избранного президента". Как и участники списка под названием "Европейский выбор", в который вошли некоторые представители Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской.

Политолог Роза Турарбекова возглавила блок "Наше дело". Среди его приоритетов - диалог с зарубежными партнерами и недопущение "железного занавеса" между белорусами и Европой.

На выборы идет и парамилитаристская группа "Воля". "Закон и правопорядок " объединяет бывших белорусских силовиков. Интересы молодых белорусов представляет "Молодежное наступление". В бюллетене числится также - "Блок Прокопьева-Егорова" (лидеры - ресторатор и общественный деятель Вадим Прокопьев и политолог, спикер КС Андрей Егоров. - Ред.), политическая группы "Наше дело", "Хватит бояться!" (лидер -блогер Татьяна Мартынова.- Ред.), "Голос диаспор" и "Страна для жизни".

Как бороться с режимом Лукашенко

Во время конференции кандидаты представили пятиминутные мотивационные выступления, а позже - свои стратегии борьбы с режимом Александра Лукашенко, взаимодействия с международным сообществом и освобождения политзаключенных.

Выступления свидетельствуют о некоторой радикализации белорусской оппозиции. Часть политических блоков не видят больше возможности для мирного протеста в Беларуси и выступают только за силовой сценарий. Вплоть до создания Белорусской освободительной армии за рубежом, как предлагает "Воля".

Среди других сценариев - объединение политической и силовой составляющей ("Европейская Беларусь"). Часть кандидатов считает, что белорусам следует действовать в зависимости от ситуации, когда появится окно возможностей. Мирный протест поддерживают "Голоса диаспор" и "Молодежное наступление".

Как освободить политзаключенных

Что касается освобождения политзаключенных, то большинство участников конференции считают, что этому будет способствовать усиление санкций против белорусского режима. "Наше дело" предлагает, к примеру, закрыть границы для транзита товаров через Беларусь, но оставить их открытыми для людей.

Лидер списка "Хватит бояться!" Татьяна Мартынова считает, что освобождены должны быть или все политзаключенные, или никто. Представительница "Молодежного наступления" Алана Гербремариам парировала, что пока к освобождению политзаключенных в РБ приводило не санкционное давление, а непубличные переговоры.

Прозвучали также предложения пересмотреть критерии признания политзаключенными, лоббировать новые программы поддержки пострадавших от режима Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, а политзаключенных - военнопленными.