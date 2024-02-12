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ПолитикаБеларусь

Альтернативных выборов в парламент у белорусов пока не будет

Александра Богуславская
12 февраля 2024 г.

Из Координационного совета оппозиции уходят делегаты, а планируемые на февраль выборы перенесли на 25 мая. Что случилось в протопарламенте белорусских демсил - у DW.

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Протесты в Беларуси в 2020 году
Октябрь 2020 года. Протесты в БеларусиФото: AP Photo/picture alliance

В Координационном совете (КС) белорусской оппозиции - очередной кризис. Структура появилась еще в самом начале протестов в 2020 году, когда демократические силы надеялись на то, что диалог с властью в Беларуси будет возможен. В президиум тогда вошли Мария Колесникова и Максим Знак, которые вскоре были задержаны и осуждены на 11 и 10 лет колонии.

В 2022-м состав КС обновился за границей и стал позиционировать себя как белорусский протопарламент. А в 2023-м руководство структуры даже заявило, что проведет выборы, которые станут альтернативой организованному властями Единому дню голосования 25 февраля 2024 года.

Однако, так и не приняв процедуру выборов в структуру, КС второго созыва решил самостоятельно продлить свои полномочия, хотя они закончились 8 февраля. Такое решение понравилось не всем - КС покинули несколько делегатов, среди которых вице-спикер Елена Живоглод. Спикер КС Андрей Егоров  признал наличие "сложной ситуации", после чего КС все же смог спешно договориться о процедуре выборов в структуру, назначив их на 25 мая. Что происходит в Координационном совете?

Егоров: "Мы делали ставку на компромисс"

Спикер Координационного совета Андрей Егоров отказывается называть ситуацию "кризисом", хотя признает наличие противоречий в структуре. По его мнению, это связано с формальным окончанием срока полномочий КС и их самостоятельным продлением, что не поддержали некоторые делегаты. Кроме того, в этих условиях возникает парадокс, ведь если делегаты уходят и у КС закончены полномочия, то не ясно, как организовывать новые выборы. 

Андрей Егоров
Спикер КС Андрей ЕгоровФото: Igor Burdyga/DW

"Ситуация с выборами заключается в том, что мы делали ставку на компромисс и достижения общего решения с Объединенным переходным кабинетом (ОПК), офисом Светланы Тихановской и группой политических партий. Координационный совет потратил много усилий на организацию этого диалога и коммуникации, но в результате рабочая группа не смогла выйти на консолидированное решение к нужному времени. И мы оказались в ситуации, когда решения нет, КС был вынужден принять решение о выборах самостоятельно и направить его Светлане Тихановской на утверждение", - говорит Егоров. Он добавляет, что все еще надеется на возможность компромисса между политическими структурами. 

Живоглод: "КС не смог стать эффективной площадкой для обсуждения"

В свою очередь вице-спикер КС Елена Живоглод объясняет свое решение покинуть структуру наличием серьезного кризиса в КС. По ее словам, за прошедший год членам КС не удалось завоевать доверить белорусов и в полной мере реализовать идею того, чем должен был стать совет.

Живоглод говорит, что КС не смог стать эффективной площадкой для обсуждения политических вопросов, остался непонятной для белорусов структурой с непрозрачной отчетностью. Она считает, что в КС изначально было заложены неверные принципы управления и коммуникации. 

"Я приходила в КС с желанием скорректировать структуру, оживить ее. Если что-то не нравится, то меняй - у меня такой принцип, и это общая ответственность всех членов совета. Но менять систему изнутри мне показалось больше невозможным, и я решила, что больше смысла в моем выходе из КС, чем в работе там", - говорит Живоглод.

В новых выборах в КС, которые назначены на 25 мая, бывшая вице-спикер и возглавляемая ей организация "Честные люди" принимать участие не планирует.

Насколько удачна процедура выборов в КС?

Как сообщили в телеграм-канале КС, выборы пройдут по пропорциональном системе с закрытыми избирательными списками. У каждого избирателя будет по три голоса, которые можно будет отдать за один, два или три списка. Кроме того, будет гендерная квота в 40% для женщин. Самовыдвиженцев на выборах в КС не будет. 

Первый состав Координационного совета оппозиции в 2020 году
Первый состав КС в 2020 году, куда вошли Мария Колесникова, Максим Знак и Павел ЛатушкоФото: picture-alliance/AP Photo/S. Grits

"Я выступала за один голос, это намного проще для избирателей. При текущей схеме люди никогда не увидят прямой конверсии - это не помогает прозрачности и доверию. Кроме того, я считаю, что в целом КС не должен решать вопрос выборов единолично сам для себя. КС сам все решил, хотя ранее уполномочивал рабочую группу, где были ОПК, офис Тихановской и партии КС - мне сложно это поддерживать", - говорит Живоглод.

В то же время Егоров настаивает, что процедура выборов должна быть утверждена Светланой Тихановской, и таким образом поддержана ее авторитетом. 

Также есть вопрос с безопасностью участия белорусов в этих выборах, ведь КС объявлен в Беларуси "экстремистской организацией". "Люди в Беларуси не смогут выдвигаться в качестве кандидатов на выборы в КС, это слишком опасно и рисовано, но они смогут голосовать. Конечно, вряд ли мы можем рассчитывать на свободное участие белорусов внутри страны на этих выборах, поэтому они должны участвовать там через своих представителей за рубежом", - говорит спикер КС.

Нужен ли КС белорусам?

Вместе с тем, и Живоглод, и Егоров сходятся во мнении, что КС как демократический институт, протопарламент, необходим. "Я верила и до сих пор верю в эту конфигурацию - президент (имеется в виду Светлана Тихановская - Ред.), кабинет (переходный кабинет оппозиции - Ред.) как протоминистры и КС как протопарламент. Но надо подробно пояснять белорусам, зачем им участвовать в будущем голосовани - так они могут повлиять на стратегию политиков. Думаю, что КС после выборов имеет шанс реализовать свои функции лучше, чем это сделали мы", - считает Живоглод.

Андрей Егоров говорит, что КС выполняет важную функцию объединения разных политических субъектов с разными мнениями: "Конечно, случаются конфликты и разногласия, но мы стараемся договориться внутри КС. Мы переживает естественный тренд фрагментации, и поэтому КС очень нужен, ведь это та площадка, которая противостоит этому тренду. В КС представлены около 90 организаций - у нас нет другой такой структуры, которая бы объединяла такое многообразие акторов".

"Демсилы провалили собственный же план"

Политический аналитик издания "Позірк" Александр Класковский  напоминает, что еще с начала работы второго созыва были вопросы к непрозрачности формирования его состава, а работу КС постоянно сопровождали скандалы. Текущую ситуацию с выборами он называет досадным провалом: "Выборы в третий созыв в КС обещали сделать прямыми и с привлечением широкого числа граждан Беларуси и, более того, как альтернативу Единому дню голосования или "безвыборам", как это назвали демсилы. В итоге демсилы провалили собственный же план  - когда такое происходит, это дискредитируют саму идею демократии". 

Политический обозреватель Александр Класковский
Александр КласковскийФото: privat

Самостоятельное продление полномочий текущего созыва КС также вызывает вопросы. "Все обвиняют Лукашенко в узурпации, а тут они сами продляют себе полномочия, такая демократическая узурпация", - говорит Класковский.

Что касается перспектив выборов в КС, аналитик подчеркивает, что, кроме вполне естественного страха белорусов участвовать в выборах "экстремистской организации", наблюдается потеря интереса к вытесненным за границу структурам.

"Это будет голосование диаспоры, причем даже среди диаспоры оно не будет массовым - средний и даже политически продвинутый белорус не имеет желания разбираться в этих скандалах. Впрочем, выборы, очевидно, как-то пройдут и это будет вызовом для нового состава КС доказать, что они для чего-то нужны", - считает Александр Класковский. 

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