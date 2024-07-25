Реформы или раскол? Что происходит в полку Калиновского

Полк Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ, сменил руководство и заявил о проведении реформ. Это понравилось не всем добровольцам.

Полк Кастуся Калиновского (ПКК), воюющий в составе ВСУ, в последние недели в центре внимания белорусских независимых СМИ. 19 июля временным исполняющим обязанности командира полка был назначен бывший белорусский гребец, доброволец Павел Шурмей (с позывным "Дзядзька"). Шурмей заявил, что с апреля 2024 года ПКК проводит реформы по "улучшению эффективности", работает над тем, чтобы "финансовая отчетность полка была прозрачной".

Между тем, с этим назначением согласились не все бойцы. 22 июля в телеграм-канале полка появилось сообщение о том, что ПКК "теряет традиционные элементы самоуправления " и лишается "возможности полноценного набора рекрутов". Также в публикации говорилось, что Шурмей якобы "утратил авторитет среди подавляющего большинства командиров". Кроме того, пресс-служба заявила, что считает невозможной передачу соцсетей ПКК "гражданам другой страны " (речь, вероятно, об Интернациональном легионе ГУР Украины, в состав которого входит полк).

24 июля экс-командир белорусского добровольческого подразделения Денис Прохоров, замкомандира ПКК Вадим Кабанчук и политический представитель полка Дмитрий Щигельский объявили о создании на базе ПКК общественного движения "Каліноўцы". Брифинг по этому случаю прошел в Киеве 24 июля.

Чем будет заниматься новая инициатива? Связано ли ее появление с противоречиями внутри белорусского подразделения? Существует ли конфликт на самом деле? Что говорят друг о друге оппоненты?

Чем будет заниматься движение "Каліноўцы"?

По словам Дениса Прохорова, экс-командира ПКК, и, как было объявлено на брифинге в Киеве, одного из основателей движения "Каліноўцы", стратегическая цель проекта - объединение возможностей и ресурсов военизированных и общественных объединений и инициатив, а также представителей демсил для восстановления демократического и конституционного строя в Беларуси после прекращения российской агрессии против Украины.

Денис Прохоров, экс-командир ПКК Фото: Kastus Kalinouski-Regiment

"Тактической целью является усиление тактического и мобилизационного обеспечения Полка Калиновского за счет возможностей белорусов, как тех, кто находится на территории Беларуси, так и тех, которые вынуждены покинуть родину", - также отметил Прохоров. В рамках движения планируется разрабатывать проекты технического оснащения ПКК современными видами вооружения, координировать довоенную подготовку белорусов, "которые являются потенциальным мобилизационным ресурсом для полка Калиновского", а также обеспечивать реабилитацию и поддержку ветеранов полка в странах Европы.

Политический представитель ПКК Дмитрий Щигельский обратил внимание, что создание движения "ни в коем случае не конфронтационное": "Мы направлены на продуктивное сотрудничество со всеми институциональными структурами".

Инициатива готова взаимодействовать с Объединенным переходным кабинетом, офисом Светланы Тихановской, Координационным советом белорусской оппозиции.

Есть ли конфликт в ПКК?

Журналисты поинтересовались, не связано ли появление инициативы "Каліноўцы" с конфликтом в ПКК, который разворачивается в последнее время.

Замкомандира полка Вадим Кабанчук ответил, что движения "Каліноўцы" было запланировано еще после политической конференции "Шлях да волі" ("Путь к свободе"), которую полк Калиновского провел в Киеве в конце 2023 года. По его словам, "Каліноўцы" считают себя частью ПКК.

"Создания движения не имеет никакого отношения к конфликту, да и в принципе как такового конфликта у нас нет", - заявил Кабанчук.

Вадим Кабанчук, замкомандира полка Фото: Igor Burdyga/DW

Он также обратил внимание, что все бойцы ПКК, которые проходят службу в рамках иностранного легиона, "находятся в зоне боевой ответственности, несут службу и успешно уничтожают врага". Кабанчук отметил, что полком руководит временный исполняющий обязанности командира Павел Шурмей, а основным медиаресурсом является официальный сайт полка. "Решается вопрос по социальным сетям, думаю, в ближайшее время он будет решен в пользу ПКК", - добавил представитель подразделения.

Что говорят противоборствующие стороны?

Между тем, в пресс-службе полка Калиновского утверждают, что конфликт внутри структуры все же есть, и обвиняют в нем бывшее и нынешнее руководство: "Полк сейчас отстаивает свой статус, чтобы не раствориться, а остаться единой структурой, которая работала все это время".

Также там сообщили, что пресс-служба "как работала, так и работает дальше, из нее ушло несколько человек, но это не критично". DW заверили, что данные журналистов, которые обращаются в ПКК, в безопасности и, кроме службы ГУР, ответственной за прессу, никогда никому не передавались.

На момент публикации материала DW не удалось получить комментарий временного исполняющего обязанности командира полка Павла Шурмея - из-за условий военного времени беседа все время переносилась.

Однако в интервью телеканалу "Белсат" Шурмей рассказал, что реформы, которые проходят в ПКК, касаются управления подразделением, прозрачности финансовой и волонтерской помощи, рекрутинга, медийной работы и улучшения боеспособности полка. Он также заявлял, что полк не контролирует телеграм-канал, в котором было размещено заявление о том, что ПКК теряет традиционные элементы самоуправления".

"Кто говорит от имени полка Калиновского о том, что полк утратил элементы самоуправления? Нет, элементы управления полком имени Кастуся Калиновского утратили две известные личности, "Микола" и "Ваниш" (позывные - Ред.), - заявил Шурмей. По его выражению, участники полка под этими позывными "пытались превратить полк имени Кастуся Калиновского в свою ЧВК".