Махомет об уходе из полка Калиновского: Мы топчемся на месте

Анастасии Махомет 31 год. Она родилась в Ивацевичах, когда ей было десять переехала с родителями в Минск. Девушка закончила Борисовский медицинский колледж и Белорусский государственный университет, три года проработала в роддоме, интересовалась военно-полевой хирургией. В 2021 году, опасаясь репрессий за участие в протестах 2020 года, Анастасия уехала из Беларуси в Киев. На третий день полномасштабной войны России с Украиной она записалась медиком в тероборону, а в марте 2022 года перешла к белорусским добровольцам, вывозила раненых с передовой, и сама была ранена. В ноябре 2023 года парамедик с позывным "Север" заявила, что покидает полк Калиновского. В интервью DW она рассказала о том, что ее не устраивало.

"Есть множество проблем, которые никто не пытается решать"

DW: Настя, вы долгое время активно занимались организацией работы в медроте Полка Калиновского. А потом вдруг заявили, что уходите из полка. Что случилось?

Анастасия Махомет: Я просто поняла, что все мои усилия - это пустая трата времени. Мне хотелось уйти, еще когда погиб "Волат" (боец полка по имени Павел. - Ред.), потому что мне многие вещи не нравились. Но тогда Ваня "Брест" (погибший боец полка Иван Марчук. - Ред.) уговорил меня остаться, чтобы помочь ему развить батальон. Обещание, которое я ему дала, долго имело для меня большой вес. Я даже после его смерти пыталась помочь сделать то, что он хотел. Но по факту я не вижу сейчас каких-то путей развития полка. Мне кажется, что мы вообще начинаем деградировать или топчемся на месте. Есть множество проблем, которые никто не пытается решать. И мне это не нравится. Мне не нравится, что мне приходится отвлекаться от своей основной работы, бегать и решать вопросы уровня трусов. Потому что иначе у меня люди в подразделении без трусов, прости господи.

Фото: Press Office/Kalinouski-Regiment

- Но со стороны кажется, что полк Калиновского как раз-таки развивается. Например, в сторону политических структур. Мы видим, что он организовывает конференции в Киеве, будто бы появляется больше обмундирования и лучшего качества. В чем проявляется деградация?

- В том-то и дело, что мы решаем какие-то космические задачи, но у нас не закрыты такие базовые вещи, как дисциплина, порядок, иерархия. И никто не пытается их решать. На собрании я как-то вынесла свои предложения большой реформы полка. Но мне просто полчаса рассказывали, почему мы не можем это сделать. И тогда я поняла, что надо уходить, мне это неинтересно.

"Все хотят сами всем управлять"

- Наверняка, покинув полк, вы расстались с чем-то важным для вас. Как трудно вам далось это решение?

- Учитывая количество разных конфликтов в полку, я понимаю, что все, что я потеряю, - это абьюзивный коллектив. Потому что люди, которым мне дороги и важны, останутся в моей жизни.

- А как руководство полка отреагировало на это решение?

- Меня пытаются уговаривать. Но в этих уговорах я не вижу перспективы, потому что в них нет логического зерна: когда тебе делают конкретное предложение, соответствующее твоим запросам. Все, что я слышу, это: "Ну как же мы без тебя, что же мы будем делать?". Я все это уже слышала - хватит.

- А вы отдаете свой пост в хорошие руки?

- На самом деле, на данный момент медицинская рота полку не нужна: есть тыловая медицина, есть отделение эвакуации в батальоне "Литвин". А та централизация, которая создавалась для того, чтобы лучше распределять имущество, кадры и так далее, оказалась никому не нужной. Все хотят, чтобы они сами могли всем управлять. Чтобы им подчинялись и так далее. Я просто цитирую людей, если что.

- Но кто-то перенимает пост?

- Да, сейчас подразделение меняет свой профиль, и у него будет новый командир.

- Тем не менее, создается впечатление, что уйти из полка непросто, потому что вы планировали уйти до конца 2023 года. Но сейчас январь 2024-го (интервью записывалось в январе. - Ред.), и вы все еще выполняете в полку некоторые задания. Почему?

- Бюрократия, просто бюрократия. Командир подразделения не может просто взять и уйти. Я должна передать должность, что-то на кого-то переписать, перенаправить. Например, на меня записано много имущества, потому что я его получала со склада, но оно по факту принадлежит подразделению. Я не могу просто сдать его, надо найти других ответственных людей и все им передать.

"Я не верю в освобождение Беларуси"

- Многим было бы интересно узнать, куда пойдет такой опытный медик. Вы планируете оставаться на войне?

- Да, такой план есть. Я сейчас жду, пока решится еще один бюрократический вопрос, чтобы правильно перейти в другое место, которое очень близко к полку. Я уйду из полка, но останусь рядом и, возможно, даже буду работать с ребятами дальше.

- Эта работа будет способствовать "белорусскому делу", о котором постоянно говорит полк Калиновского?

- Я не очень верю в это "белорусское дело", потому что на самом деле для него очень мало делается. Вот и все. И я не думаю, что, оставаясь в полку, я как-то смогу что-то сделать для Беларуси. Я не очень верю в освобождение Беларуси потому, что белорусы ждут, что кто-то придет к ним и решит их проблемы. Люди не хотят брать на себя ответственность и принимать решения. И это главная проблема.

- Место, в которое вы переходите, как-то связано с Беларусью?

- Нет. Я собираюсь развиваться как медик. Но если что-то изменится и будет какое-то движение в сторону Беларуси, я сделаю все, чтобы в нем участвовать. Но пока я таких перспектив не вижу. И я думаю, что лучшее, что я могу - развиваться профессионально.

- Как будет выглядеть ваш путь в дальнейшем?

- Я планирую оставаться в Украине и развиваться здесь. Я планирую больше заниматься медициной, не как боевой медик, а как военный врач. Сейчас жду, как оформить это юридически.

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