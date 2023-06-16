Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

"Это мужская игра, по их правилам" - белоруски из полка Калиновского рассказали DW о своей роли на войне в Украине и о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.

В полку Кастуся Калиновского нет женщин, воюющих на передовой. Но в формировании они служат - сегодня здесь их несколько десятков. Часть работает "на боевых" как медицинская рота, часть - в тылу. DW поговорила с тремя белорусками об их роли в полку, ощущениях на войне и стереотипах о слабых женщинах. Из них только одна была готова назвать свое настоящее имя и разрешить публиковать фото.

"Участие в полку Калиновского - продолжение моей борьбы"

"Когда я пришла в полк, здесь было около пяти девушек. Была такая позиция, что женщина на войне - не очень хорошая идея", - рассказывает белоруска с позывным "Золак", которая присоединилась к формированию вскоре после начала войны, в мае 2022 года. "Потом мы начали расти, появился оформленный тыл, и стало понятно, что некоторые вещи женщины делают лучше или не боятся делать что-то "негероическое", чем не хотят заниматься мужчины", - вспоминает она. К тому же в медслужбу нужны были люди, а среди обращавшихся в полк мужчин медиков было мало - "также за счет этого женщин стало больше".

"Золак" 39 лет, на момент российского вторжения она уже полтора года жила в Киеве. Изначально она помогала полку Калиновского как волонтерка, пока ей не предложили заняться фиксацией финансов.

"То, что я увидела, когда пришла, было сложно назвать фиксацией, - иронизирует она. - Что-то записано, что-то нет; где-то есть чек, а в большинстве случаев его не было. Мне передали эти две-три бумажки, мол, вот, все, что есть". Сегодня девушка также отвечает за коммуникацию с медиа и - она приглушает голос - за сообщение о гибели бойцов их близким. Примерно с десятью семьями погибших она поддерживает регулярную связь.

"Ты перебивай меня, я могу говорить часами", - смеется "Золак". К полку она присоединилась, потому что считает, что победа Украины в войне - единственный шанс для нее вернуться в Беларусь. "Я верю в это на сто процентов, поэтому участие в полку - продолжение моей борьбы. Так легче работать. Я не чувствую никаких трудностей, разве что усталость из-за того, что ты включен в это 24/7". И все равно она рада, когда в выходные вместо формы можно надеть джинсы и белую обувь.

Полк Кастуся Калиновского был создан весной 2022 года Фото: DW

Правда, как девушке, говорит "Золак", в полку ей периодически приходится отстаивать право голоса. "К нам и в обычной жизни требования выше, чем к мужчинам, а на войне - тем более. Это мужская игра, по их правилам, поэтому нам приходится вдвое более аргументированно объяснять, почему нас стоит слушать", - объясняет она. "Мы полк добровольцев, и когда принимаются решения, любому хотелось бы, чтобы его мнение учитывалось. Но мужчин слышат проще, а женщин - сложнее и не сразу. Бывают моменты, мол, ты девушка, что ты тут говоришь?"

"Золак" упоминает, что в украинской армии успешно воюют и женщины, они же, считается, становятся лучшими снайперами. Из "женских" качеств в полку, на ее взгляд, нужнее всего оказались самоотверженность, усердие, внимательность, методичность и готовность к однотипной работе.

"На войне ты в дерьме во всех смыслах слова"

Анастасия "Север" Махомет руководит медицинской ротой и считает, что пригодность к войне не связана с полом. "У меня в команде есть "девочки-девочки" - нежные существа, они могут работать только в определенных условиях, в Бахмут их не закинешь", - "Север", как обычно, с улыбкой тараторит, с ней рядом - собака, которая начинает гоняться за мухой. "Но у меня есть такие же мальчики, я видела тех, кто: "О, Боже, я два дня не был в душе, сейчас умру". Она считает, что это нормально: люди разные, и это не связано с полом. "Здесь играют роль особенности характера, внутренние ресурсы, жизненный опыт: иногда это о прошлом и понимании того, куда ты пришел".

"Север" 30 лет, но по моральной устойчивости она вряд ли уступает опытным бойцам. В Беларуси девушка работала акушеркой в роддоме, затем - врачом в онкологии и хирургии. Там она видела разные смерти, поэтому на войну попала с "иммунитетом" - была готова к тому, что люди будут умирать. "Это помогает. Я реагирую менее эмоционально, чем большинство, смерть не становится для меня шоком, хотя мне и сильно болит".

К тому же эмоции в кризисных ситуациях приходится отодвигать на второй план. "Когда происходит что-то эмоционально тяжелое, ты должен закончить работу, и только потом плакать. Когда мы привезли "Волата" в операционную, и нам сказали, что он умер (Павел "Волат" погиб при освобождении украинской деревни в мае 2022 года. - Ред.), у всех, конечно, трагедия. Но я возвращаюсь на позицию, Ваня "Брест" возвращается на позицию - задача же не закончена", - "Север" все еще улыбается. "Когда 16 мая погибли наши ребята, среди них был очень дорогой мне человек. Это было больно, но мне нужно было продолжать работать, и я работала еще неделю".

"Север" со своей собакой Фото: Press Office/Kalinouski-Regiment

Помогло Анастасии "Север" и реалистичное представление о войне. "Когда ты на войне, ты в дерьме во всех смыслах этого слова, это неизбежно". Но отсутствие комфорта ей дается легко: говорит, привыкла к этому еще в детстве, когда часто переезжала с родителями. "Для меня жить на матрасе с кучей сумок вокруг - не катастрофа. Спать в подвале - не катастрофа. Не так давно я две недели жила в пункте управления, и все, на что хватало времени, это свернуть свитер как подушку. Если ты действительно задолбался и хочешь спать, можешь спать хоть на голом полу".

Среди девушек полка "Север" повидала, наверное, больше всех - она работает на медицинских дежурствах, побывала в Северодонецке и Бахмуте, вытащила с поля боя десятки раненых или погибших бойцов. Самой сложной задачей для нее до сих пор остается та, в которой год назад погиб "Брест" (один из создателей полка Калиновского, погиб в июле 2022 года у Лисичанска, где бойцы участвовали в сдерживании танкового прорыва российских войск. - Ред.): "Я уезжала, когда танковый бой шел уже на территории завода, где находился наш командно-наблюдательный пункт. Это максимально страшно. Но особенно страшно было почти две недели не знать, что случилось с ребятами, - как будто у тебя была рука, а потом исчезла, непонятно, куда, почему, где".

Медицинская рота быстро выросла, сейчас здесь около десятка девушек. "Север" уже реже выезжает на дежурства, а в первую очередь занимается структурой команды и подбором людей, которые умеют принимать решения так же быстро.

Больше гнева и злости, но легче, чем в Беларуси в 2020-м

Белоруска с позывным "Пума" переехала в Украину в 2021 году после того, как отсидела 30 суток за участие в Дне Воли и получила приглашение в Следственный комитет - на тот момент ей было всего 23 года. В первые дни войны она обратилась в тероборону, но ее туда не взяли - потому что девушка, да еще и гражданка другой страны. Вскоре она узнала о полке Калиновского и через чат-бот подала заявку на вступление. Правда, внятного ответа ей тогда не дали.

"Уже потом я узнала, что когда полк только формировался, девушек брали не очень охотно", - "Пума" говорит лаконичными фразами и часто вставляет дежурное "так сказать". Она стала узнавать через знакомых, как туда попасть. Хотела закончить курсы и пойти медиком, но там, по ее словам, хватало желающих с медицинским образованием. "Тогда меня пригласили на просмотр на должность водителя, куда в итоге и взяли".

В полку у водителей разные обязанности, в том числе непосредственно возле боевых действий. "Пума" - водитель при киевской базе. Она отвозит рекрутов на курсы или наряды, возит к раненым в больницы и раненых после выписки; перевозит документы. "Выездов достаточно, нет такого, что график с 9:00 до 18:00. Бывает, и ночью нужно ехать, и в пять утра", - рассказывает она.

Из-за того, что необходимость куда-то поехать может возникнуть в любой момент, девушке приходится жить на базе. "Для меня отсутствие каких-то удобств не критично. Некоторые люди лишились жилья, а это всего лишь временная мера. У нас есть все необходимое, жить на базе не так сложно, как кажется", - говорит "Пума".

Девушка водит с удовольствием, поэтому работа даже при плотном графике и выездах на целый день дается ей легко. Трудно только, когда с фронта приходят новости о погибших калиновцах, особенно тех, с кем она была хорошо знакома.

С тем, что война не для женщин, "Пума" не согласна: "Сама война не выбирает, чьи жизни забирать. Конечно, у мужчин может быть больше физической силы. Но, во-первых, не все мужчины превосходят женщин физически, во-вторых, на войне нужен женский интеллект, и есть куча способов принять участие и принести пользу".

"Пума" признается, что за время войны в ней появилось больше злости и гнева. Но если в 2020 году в Беларуси справиться с ними ей было сложно из-за чувства бессилия, то сейчас проще, потому что она напрямую участвует в борьбе.

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