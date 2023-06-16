  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ОбществоБеларусь

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Ирена Котелович
36 мин. назад

"Это мужская игра, по их правилам" - белоруски из полка Калиновского рассказали DW о своей роли на войне в Украине и о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.

https://p.dw.com/p/4Sg70
Анастасия "Север" Махомет из полка Кастуся Калиновского
Анастасия "Север" МахометФото: Press Office/Kalinouski-Regiment

В полку Кастуся Калиновского нет женщин, воюющих на передовой. Но в формировании они служат - сегодня здесь их несколько десятков. Часть работает "на боевых" как медицинская рота, часть - в тылу. DW поговорила с тремя белорусками об их роли в полку, ощущениях на войне и стереотипах о слабых женщинах. Из них только одна была готова назвать свое настоящее имя и разрешить публиковать фото.

"Участие в полку Калиновского - продолжение моей борьбы"

"Когда я пришла в полк, здесь было около пяти девушек. Была такая позиция, что женщина на войне - не очень хорошая идея", - рассказывает белоруска с позывным "Золак", которая присоединилась к формированию вскоре после начала войны, в мае 2022 года. "Потом мы начали расти, появился оформленный тыл, и стало понятно, что некоторые вещи женщины делают лучше или не боятся делать что-то "негероическое", чем не хотят заниматься мужчины", - вспоминает она. К тому же в медслужбу нужны были люди, а среди обращавшихся в полк мужчин медиков было мало - "также за счет этого женщин стало больше".

"Золак" 39 лет, на момент российского вторжения она уже полтора года жила в Киеве. Изначально она помогала полку Калиновского как волонтерка, пока ей не предложили заняться фиксацией финансов.

"То, что я увидела, когда пришла, было сложно назвать фиксацией, - иронизирует она. - Что-то записано, что-то нет; где-то есть чек, а в большинстве случаев его не было. Мне передали эти две-три бумажки, мол, вот, все, что есть". Сегодня девушка также отвечает за коммуникацию с медиа и - она приглушает голос - за сообщение о гибели бойцов их близким. Примерно с десятью семьями погибших она поддерживает регулярную связь.

"Ты перебивай меня, я могу говорить часами", - смеется "Золак". К полку она присоединилась, потому что считает, что победа Украины в войне - единственный шанс для нее вернуться в Беларусь. "Я верю в это на сто процентов, поэтому участие в полку - продолжение моей борьбы. Так легче работать. Я не чувствую никаких трудностей, разве что усталость из-за того, что ты включен в это 24/7". И все равно она рада, когда в выходные вместо формы можно надеть джинсы и белую обувь.

Полк Кастуся Калиновского был создан весной 2022 года
Полк Кастуся Калиновского был создан весной 2022 годаФото: DW

Правда, как девушке, говорит "Золак", в полку ей периодически приходится отстаивать право голоса. "К нам и в обычной жизни требования выше, чем к мужчинам, а на войне - тем более. Это мужская игра, по их правилам, поэтому нам приходится вдвое более аргументированно объяснять, почему нас стоит слушать", - объясняет она. "Мы полк добровольцев, и когда принимаются решения, любому хотелось бы, чтобы его мнение учитывалось. Но мужчин слышат проще, а женщин - сложнее и не сразу. Бывают моменты, мол, ты девушка, что ты тут говоришь?"

"Золак" упоминает, что в украинской армии успешно воюют и женщины, они же, считается, становятся лучшими снайперами. Из "женских" качеств в полку, на ее взгляд, нужнее всего оказались самоотверженность, усердие, внимательность, методичность и готовность к однотипной работе.

"На войне ты в дерьме во всех смыслах слова"

Анастасия "Север" Махомет руководит медицинской ротой и считает, что пригодность к войне не связана с полом. "У меня в команде есть "девочки-девочки" - нежные существа, они могут работать только в определенных условиях, в Бахмут их не закинешь", - "Север", как обычно, с улыбкой тараторит, с ней рядом - собака, которая начинает гоняться за мухой. "Но у меня есть такие же мальчики, я видела тех, кто: "О, Боже, я два дня не был в душе, сейчас умру". Она считает, что это нормально: люди разные, и это не связано с полом. "Здесь играют роль особенности характера, внутренние ресурсы, жизненный опыт: иногда это о прошлом и понимании того, куда ты пришел".

"Север" 30 лет, но по моральной устойчивости она вряд ли уступает опытным бойцам. В Беларуси девушка работала акушеркой в роддоме, затем - врачом в онкологии и хирургии. Там она видела разные смерти, поэтому на войну попала с "иммунитетом" - была готова к тому, что люди будут умирать. "Это помогает. Я реагирую менее эмоционально, чем большинство, смерть не становится для меня шоком, хотя мне и сильно болит".

К тому же эмоции в кризисных ситуациях приходится отодвигать на второй план. "Когда происходит что-то эмоционально тяжелое, ты должен закончить работу, и только потом плакать. Когда мы привезли "Волата" в операционную, и нам сказали, что он умер (Павел "Волат" погиб при освобождении украинской деревни в мае 2022 года. - Ред.), у всех, конечно, трагедия. Но я возвращаюсь на позицию, Ваня "Брест" возвращается на позицию - задача же не закончена", - "Север" все еще улыбается. "Когда 16 мая погибли наши ребята, среди них был очень дорогой мне человек. Это было больно, но мне нужно было продолжать работать, и я работала еще неделю".

"Север" со своей собакой
"Север" со своей собакойФото: Press Office/Kalinouski-Regiment

Помогло Анастасии "Север" и реалистичное представление о войне. "Когда ты на войне, ты в дерьме во всех смыслах этого слова, это неизбежно". Но отсутствие комфорта ей дается легко: говорит, привыкла к этому еще в детстве, когда часто переезжала с родителями. "Для меня жить на матрасе с кучей сумок вокруг - не катастрофа. Спать в подвале - не катастрофа. Не так давно я две недели жила в пункте управления, и все, на что хватало времени, это свернуть свитер как подушку. Если ты действительно задолбался и хочешь спать, можешь спать хоть на голом полу".

Среди девушек полка "Север" повидала, наверное, больше всех - она работает на медицинских дежурствах, побывала в Северодонецке и Бахмуте, вытащила с поля боя десятки раненых или погибших бойцов. Самой сложной задачей для нее до сих пор остается та, в которой год назад погиб "Брест" (один из создателей полка Калиновского, погиб в июле 2022 года у Лисичанска, где бойцы участвовали в сдерживании танкового прорыва российских войск. - Ред.): "Я уезжала, когда танковый бой шел уже на территории завода, где находился наш командно-наблюдательный пункт. Это максимально страшно. Но особенно страшно было почти две недели не знать, что случилось с ребятами, - как будто у тебя была рука, а потом исчезла, непонятно, куда, почему, где".

Медицинская рота быстро выросла, сейчас здесь около десятка девушек. "Север" уже реже выезжает на дежурства, а в первую очередь занимается структурой команды и подбором людей, которые умеют принимать решения так же быстро.

Больше гнева и злости, но легче, чем в Беларуси в 2020-м

Белоруска с позывным "Пума" переехала в Украину в 2021 году после того, как отсидела 30 суток за участие в Дне Воли и получила приглашение в Следственный комитет - на тот момент ей было всего 23 года. В первые дни войны она обратилась в тероборону, но ее туда не взяли - потому что девушка, да еще и гражданка другой страны. Вскоре она узнала о полке Калиновского и через чат-бот подала заявку на вступление. Правда, внятного ответа ей тогда не дали.

"Уже потом я узнала, что когда полк только формировался, девушек брали не очень охотно", - "Пума" говорит лаконичными фразами и часто вставляет дежурное "так сказать". Она стала узнавать через знакомых, как туда попасть. Хотела закончить курсы и пойти медиком, но там, по ее словам, хватало желающих с медицинским образованием. "Тогда меня пригласили на просмотр на должность водителя, куда в итоге и взяли".

В полку у водителей разные обязанности, в том числе непосредственно возле боевых действий. "Пума" - водитель при киевской базе. Она отвозит рекрутов на курсы или наряды, возит к раненым в больницы и раненых после выписки; перевозит документы. "Выездов достаточно, нет такого, что график с 9:00 до 18:00. Бывает, и ночью нужно ехать, и в пять утра", - рассказывает она.

Из-за того, что необходимость куда-то поехать может возникнуть в любой момент, девушке приходится жить на базе. "Для меня отсутствие каких-то удобств не критично. Некоторые люди лишились жилья, а это всего лишь временная мера. У нас есть все необходимое, жить на базе не так сложно, как кажется", - говорит "Пума".

Девушка водит с удовольствием, поэтому работа даже при плотном графике и выездах на целый день дается ей легко. Трудно только, когда с фронта приходят новости о погибших калиновцах, особенно тех, с кем она была хорошо знакома.

С тем, что война не для женщин, "Пума" не согласна: "Сама война не выбирает, чьи жизни забирать. Конечно, у мужчин может быть больше физической силы. Но, во-первых, не все мужчины превосходят женщин физически, во-вторых, на войне нужен женский интеллект, и есть куча способов принять участие и принести пользу".

"Пума" признается, что за время войны в ней появилось больше злости и гнева. Но если в 2020 году в Беларуси справиться с ними ей было сложно из-за чувства бессилия, то сейчас проще, потому что она напрямую участвует в борьбе.

Смотрите также:

Как полк Калиновского заинтересовался "большой" политикой

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Полк Калиновского: боец с позывным Психолог потерял ногу под Бучей, но воюет дальше

Полк Калиновского: боец с позывным Психолог потерял ногу под Бучей, но воюет дальше

28-летний Алексей из Минска - один из основателей белорусской роты в Украине, которая впоследствии переросла в полк Кастуся Калиновского. Он потерял ногу 3 марта под Бучей, в том самом бою, в котором погиб Илья Литвин. Несмотря на тяжелое ранение, Алексей не сдается и продолжает тренировать новобранцев в Украине.
Общество27 июня 2022 г.08:45 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Миротворческая делегация африканских стран посетила Бучу в Киевской области

Глава МИД Украины: Российские ракеты - это послание Африке

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный президент Владимир Путин в белом халате смотрит через микроскоп на буквы аббревиатуры ЛГБТ

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Как будет выглядеть институт исследования ЛГБТ в России

Политика3 ч. назад
Психолог обнимает девочку в лагере

Горе - как море: репортаж из лагеря для детей-сирот войны

Горе - как море: репортаж из лагеря для детей-сирот войны

Общество24 ч. назад
Учитель в классе

Директора немецких школ все чаще мечтают об увольнении

Директора немецких школ все чаще мечтают об увольнении

Культура5 ч. назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Алексей Резников обнимаются, на заднем плане улыбаются глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и глава Минобороны США Ллойд Остин

Союзники Украины пообещали много новой военной помощи

Союзники Украины пообещали много новой военной помощи

Политика18 ч. назад
Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Общество20 ч. назад
Украинские солдаты в Донецкой области

День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу