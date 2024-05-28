6,7 тысяч избирателей на выборах в КС - успех или провал?

"Это прецедент, и его создали белорусы", - так закончила объявлять результатывыборов в Координационный совет (КС) глава избирательной комиссии Елена Приходько. Выборы длились три дня - с 25 по 27 мая, для их проведения была разработана специальная электоральная платформа. Выбирать предлагалось один из 11 списков, которые содержали имена более 200 кандидатов.

Предварительные результаты объявили уже в полночь 28 мая по белорусскому времени - спустя несколько минут после окончания голосования. Участие в выборах приняли 6723 человек. Действительно ли этим результатом стоит гордится?

Власть в РБ отреагировала активнее избирателей

Координационный совет демсил - орган, у которого пока нет четкой политической роли. Структура создавалась еще в Беларуси, на волне протестов-2020 и была призвана преодолеть политический кризис в стране. Затем КС "пересобрался" в эмиграции, сейчас же "протопарламент" (по другой версии - дискуссионную площадку) было решено легитимировать выборами. Представители демсил в избирательную кампанию включились активно - многочисленные списки кандидатов, споры, дебаты, критика СМИ, которые, по мнению некоторых участников, не уделили им достаточно внимания.

Власти в РБ тоже активно отреагировали на кампанию. На всех кандидатов в КС в Беларуси были заведены уголовные дела, силовики грозили арестом имущества, обыски проходили даже у родственников политиков. В дни голосования в Беларуси блокировали VPN.

Конечно, кампания была больше рассчитана на белорусов в эмиграции - по разным оценкам, после 2020 года страну покинули от 300 до 500 тысяч человек.

Однако немногие из уехавших, уже находясь в безопасности, решили скачать приложение, верифицировать с его помощью паспорт и отдать свой голос. Итог - 6,7 тысяч проголосовавших.

Больше всего голосов - у команды Павла Латушко

Больше всего голосов на выборах в КС получил список "Команда Латушко и движение "За свободу" - более 35%. Команда главы Народного актикризисного управления (НАУ) получит в КС 28 мест из 80. Второе место занял "Блок Прокопьева/Егорова" - 15,62%, у команды эпатажного ресторатора из Беларуси и нынешнего спикера КС в структуре будет 13 мест. Кандидаты из списка "Независимые белорусы" получили 9,16% и 8 мест в КС.

Всего в Координационном совете будут заседать 80 человек, в том числе люди, которые раньше не были очень активными именно в политических структурах. В КС, например, вошла сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, блогер и пенсионерка Александра Ханевич, ведущая и музыкант Катерина Водоносова, дочка Латушко Яна Латушко и внучка Шушкевича Станислава Глинник.

Успех или провал?

Политический аналитик Артем Шрайбман о количестве избирателей говорит, что "конечно, это мало": "И у самих политиков, которые участвуют в этих выборах, и у СМИ, которые писали об этих выборах, аудитория намного больше, чем число проголосовавших. То есть только небольшой процент из тех, кто знал что-то об этих выборах, пошел в них участвовать".

По словам аналитика, даже если взять самые консервативные оценки численности белорусской диаспоры (300-350 тысяч человек) и высчитать примерное количество совершеннолетних, получится, что в выборах участвовало лишь около 3% от этого числа.

Большинство голосов получил блок Павла Латушко Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

"Конечно, это не успех, - говорит Шрайбман. - Но можно ли это назвать провалом? Тоже сложно, мне кажется, это просто отражение нашей реальности. Мы живем в ситуации деполитизированного общества, деполитизированной диаспоры, недоверия к подобным процедурам с точки зрения безопасности персональных данных. И самое главное: абсолютно непонятно, что несет Координационный совет простым людям. Понятно, что он несет активистам, политикам - новая площадка, перераспределение влияния или попытка его перераспределить в демократических силах. Но для людей это абсолютно непонятно. Это (количество проголосовавших - Ред.) просто отражает число желающих поиграть в некую ролевую игру или число тех, кто верит в важность этого органа - а таких немного", - объясняет он.

Будет ли избранный таким образом Координационный совет вызовом для Светланы Тихановской и ее офиса? Артем Шрайбман считает, что КС может стать точкой сбора людей, которым по каким-то причинам не нравится лидер демсил.

"Думаю, что ни для кого не секрет, что почти все (кандидаты на выборах в КС - Ред.) выступали с какой-то долей критики сегодняшних действий офиса Тихановской, ее советника Франака Вячорки и так далее. Многое зависит от самого офиса, от того, как он будет работать с критикой. Но это, на мой взгляд, это не обязывает Тихановскую к тому, чтобы в эти споры входить и как-то свое положение ослаблять, - считает Артем Шрайбман. - Но конфликты могут по своей собственной динамике вывести нас к перераспределению функций в демсилах, к размежеванию, к новым коалициями и расколам".

"Как только вы сделали шаг, сделать второй - гораздо проще"

Несмотря на скромные цифры, в избирательной комиссии по выборам в КС результатами остались довольны.

"Мы с коллегами по избирательной комиссии и с разработчиками (электоральной платформы - Ред.) для себя решили, что, какими бы не были цифры, какими бы не были результаты, мы все с вами является свидетелями и участниками исторического процесса, - заявила глава избирательной комиссии Елена Приходько. - Может быть, он выглядит не так пафосно и громко, как всем бы хотелось, тем не менее это прецедент, и его создали белорусы".

Разработчик электоральной платформы Павел Либер Фото: Privat

Разработчик электоральной платформы Павел Либер объяснил, что создана "фундаментальная штука": "Очень мало было случаев, чтобы кто-то для целой нации в изгнании создавал полноценную инклюзивную электоральную платформу, на которой можно было бы работать над выбором правительства. Это единичный случай".

По словам Либера, первый опыт важен, потому что это основа, над которой можно что-то надстраивать. "То, что мы сделали - это шаг. Шаг - это лучше, чем топтаться на месте, говорить, что у нас ничего не получится. Как только вы сделали шаг, сделать второй, третий шаги гораздо проще. Я счастлив, что у нас в условиях очень жесткого противодействия белорусского режима, в условиях тотальной усталости людей, недоверия, получилось сделать электоральный ивент и заложить фундамент, на котором дальше можно строить гражданское общество", - заявил он.