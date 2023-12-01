Через Киев: демсилы и полк Калиновского обсудили стратегию

Белорусскую оппозицию снова призывают к единству - на этот раз воюющие в Украине добровольцы. На конференции в Киеве полк Калиновского примерял на себя роль координатора усилий по свержению режима Лукашенко.

В перерывах между боями с российской армией полк Кастуся Калиновского (ПКК) - крупнейшее формирование белорусских добровольцев в составе Вооруженных сил Украины провел в Киеве свою первую политическую конференцию "Шлях да волі" ("Пусть к свободе"). Перед делегатами стояла амбициозная задача - "утвердить концепцию стратегии освобождения Беларуси". Тремя месяцами ранее на форуме "Новая Беларусь" представители полка критиковали демсилы и теперь готовились примерить на себя роль координаторов "национально-освободительного движения".

В оргкомитет конференции добровольцы позвали и представителей демократических движений - в том числе офис Светланы Тихановской, Координационный совет и Объединенный переходный кабинет. Однако ключевая роль ПКК была очевидна - без протекции их кураторов из Главного управлении разведки (ГУР) минобороны Украины большинство делегатов вообще вряд ли бы пересекли украинскую границу.

ГУР настояла и на экстраординарной даже по киевским меркам конспирации форума: участников регистрировали через анонимный бот, запрещали брать с собой сумки и телефоны и не сообщали точный адрес до самого начала мероприятия. Впрочем, менее чем через час корреспондент DW безошибочно опознал нужное здание по толпе курящих у входа делегатов с бейджами на бчб-лентах.

Военный символизм

Обсуждение стратегии освобождения началось издалека, но символично - с презентации формы и знаков отличия будущих Вооруженных сил демократической Беларуси. "Символизм для нас очень важен, ведь уже сейчас стоит потребность в создании освободительной армии", - объяснял один из авторов концепта, пожелавший сохранить анонимность, - как впрочем, и половина участников форума, отметивших свои бейджи красными маркерами.

Амбиций стать костяком такой освободительной армии полк Калиновского не скрывает, хотя и остается формально частью ВСУ. Ведь готовность менять власть в Беларуси в том числе силовым путем - едва ли не главная идея, объединяющая его бойцов самых разных политических взглядов. Вообще военных среди сотни с лишним участников конференции было не менее трети. В кулуарах они объясняли корреспонденту DW: с позиций приехали все, кому было интересно, и кого отпустили командиры.

"Беларусь оккупирована Российской Федерацией, это необходимо признать. И если она не будет деоккупирована, то мы можем исчезнуть не только как страна, но и как нация. Для этого мы должны использовать все возможности: политические санкционные, дипломатические, но и силовые тоже", - убеждал собравшихся политический представитель движения "Супраціў" Дмитрий Щигельский перед тем как перейти наконец к разговору о стратегии. Предложенная им концепция сводилась к простому предложению: чтобы сформировать достаточное давление на белорусский режим, оппозиции нужно объединяться.

С позиции силы

За обсуждением важности объединения участники конференции провели следующие два часа конференции. "Мы сейчас в очень расслабленном состоянии находимся. Спустя три года после протестов, мы, кажется, потеряли понимание того, с кем боремся и кто нам противостоит", - рассказывал глава миссии демократической Беларуси в Киеве Геннадий Манько.

С ним частично согласился политолог Павел Усов, по видеосвязи представлявший движение "Вольная Беларусь". "Если дела и дальше так пойдут, то некому будет бороться с режимом, - оценивал он внутренние конфликты белорусской оппозиции, - Мы должны создавать политические силы - количественные и качественные - готовые к решению реальных политических задач, допустим, через пять лет. И через пять лет оппозиция должна оставаться скоординированной".

При этом, по его словам, оппозиция вряд ли добьется поддержки белорусского народа обещаниями будущей гражданской войны и вооруженного свержения режима Лукашенко.

"С режимом Лукашенко придется вести переговоры, но, наверное, не с ним самим, - соглашался спикер Координационного совета Андрей Егоров, - Возможно, это будет круглый стол между отдельными представителями власти и демократическими силами. Посредником будет Украина и, возможно, там будет даже представитель РФ".

Андрей Егоров Фото: Igor Burdyga/DW

Зал отвечал на такие идеи громким ропотом и отдельными гневными репликами военных-добровольцев - для многих белорусов, вот уже второй год воюющих против кремлевской агрессии, такой формат переговоров казался неприемлемым.

Роль Украины

Роли Украины в будущей демократизации Беларуси была посвящена отдельная панель. Полк Кастуся Калиновского в своих тезисах настаивал - именно Киев, а не Брюссель или Вашингтон, должен стать приоритетным стратегическим партнером национально-освободительного движения.

"Для такого партнерства белорусская оппозиция должна не только объединиться, она должна представлять определенную силу в прямом смысле этого слова, - пояснял в кулуарах корреспонденту DW член межфракционного объединения "За демократическую Беларусь" в украинском парламенте Богдан Яременко (пропрезидентская фракция "Слуга народа"), - Полк Калиновского представляет реальную силу, которая сейчас реально защищает украинскую свободу на фронте. А вот остальные, кажется, пытаются втянуть нас в свои разборки".

К обсуждению украино-белорусских отношений по видеосвязи присоединилась и Светлана Тихановская. Ее физическое отсутствие на конференции, как и других лидеров оппозиционного движения, было одной из тем обсуждений в кулуарах. Обращаясь к собравшимся с экрана, Тихановская в очередной раз пояснила, что ждет формального приглашения от украинского правительства и МИДа.

"Мы всецело поддерживаем Украину, независимо от того, как будут складываться наши отношения с официальным Киевом - потому что это отвечает нашим интересам", - обещала Тихановская.

Как частные лица

За общими разговорами о важности объединения, механизмах обустройства будущего Беларуси и будущих отношениях с Украиной участники конференции мало говорили о текущих важных проблемах. "Скажите, а вы могли бы стать крестными для сотен белорусских политзаключенных, сидящих в тюрьмах, в том числе и за поддержку Украины, за антивоенную позицию?" - обратилась к Богдану Еременко из зала Анна Кравченко, член Координационного совета.

"Мы готовы, но не можем добиться от вас даже полных и точных списков политзаключенных, чтобы говорить на эту тему, например, в ПАСЕ", - отвечал украинский депутат.

Замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук Фото: Igor Burdyga/DW

"Это не совсем так", - поясняла Кравченко корреспонденту DW уже в кулуарах, - Списки есть, но идет дискуссия, кого же считать политзаключенными". От Украины белорусская оппозиция в этом направлении ожидает более решительных шагов, чем просто разговоры с европейскими депутатами, признала она. "Множество людей арестованы в Беларуси за реальную борьбу против российской агрессии - например "рельсовые партизаны". Киев мог бы поднять вопрос об их обмене на военнопленных - тех же белорусских наемников из ЧВК "Вагнер".

В зале конференции тем временем пытались подписать итоговый меморандум - в общих словах он провозглашал объединение собравшихся в национально-освободительное движение. Впрочем, оказалось, что официальные представители офиса Тихановской и объединенного кабинета не вправе визировать его без консультаций. После еще более бурного обсуждения Геннадий Манько и Андрей Егоров все-таки поставили свои подписи, но как частные лица.

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