"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

Вступление в Беларуси в ЕС и всесторонняя поддержка Украины - эти и другие приоритеты обозначили представители белорусской оппозиции на конференции "Новая Беларусь". Мероприятие прошло в воскресенье, 6 августа, в Варшаве и собрало сотни участников - будущее Беларуси обсуждали представители Объединенного переходного кабинета (ОПК), координационного штаба оппозиции, политических партий и движений, гражданские активисты.

Конференцию снова "заминировали"

Конференция началась с минуты молчания по погибшим "за свободу Беларуси". После перед участниками выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"На этой конференции мы будем говорить о том, какой должна быть новая Беларусь и как к ней можно прийти, какие реформы нужно провести и как вычислить тех, кто совершал преступления. Мы будем говорить о методах нашей борьбы и способах поддержки политзаключенных, какими должны быть отношения с соседями и как вернуть Беларусь на карту Европы", - заявила Тихановская.

Накануне форума демсилы провели круглый стол, во время которого были разработаны несколько деклараций, в том числе "о европейском выборе для Беларуси", солидарности с Украиной и непризнании парламентских выборов 2024 года в РБ. Эти же темы, по сути, и стали ключевыми для обсуждения на конференции.

Участники конференции "Новая Беларусь" Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

После выступления политик покинула конференцию на несколько часов, т. к. поступила информация об угрозе для ее безопасности. Как позже рассказал советник Тихановской Франак Вячорка, пришло сообщение о минировании отеля, в котором проходил форум. По его словам, электронное письмо было написано по-русски, саперы проверили отель, бомбу не нашли. Подобная ситуация была и на прошлогодней конференции в Вильнюсе. Тогда даже пришлось прервать мероприятие.

Латушко: "Положение дел хуже, чем в 2020"

Нынешнее мероприятие останавливать не стали. Первая дискуссия была посвящена тому, что "сделали и собираются сделать демократические силы для перехода к демократии" в Беларуси.

"Никто кроме нас не будет вести борьбу за государственные интересы нашей страны", - заявил представитель по транзитному периоду Объединенного переходного кабинета (ОПК), руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, сейчас белорусы находятся "еще в худшем положении, чем в 2020 году".

"Фактически мы ставим вопрос об историческом вызове для нашего государства, для нашей государственности, для белорусского народа", - пояснил политик.

Латушко убежден, что цель деятельности демсил - вступление Беларуси в Европейский союз. Кроме того, целями он также назвал "отстранение Лукашенко от власти", прекращение "соучастия Беларуси в войне против Украины", "стратегическую поддержку Украины", "вывод всех российских войск и баз с территории РБ", и выход страны из Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, а также освобождение всех политзаключенных.

"Киберпартизаны" и полк Калиновского критикуют демсилы

О том, что главное сейчас - освобождение политзаключенных, заявила и представительница сообщества хакеров-активистов "Киберпартизаны" Юлия Шеметовец. При этом она раскритиковала работу демсил: "Что такое демократические силы, и кто в них входит? Хорошо собираться раз в год, чтобы быстро отчитаться, но это делается без определенной подготовки.

Шеметовец сказала, что "национально ориентированные демократические силы не объединены" из-за отсутствия "общей стратегии и общей подготовки к разным сценариям (развития ситуации в Беларуси - Ред.)".

"Создание политических партий, движений и оппозиционных инициатив, озабоченность рейтингами и популистским стремлением понравится всем, пустой пиар за счет лояльных медиа и тому подобные процессы не имеют смысла в условиях оккупации (Беларуси - Ред.)", - заявил, в свою очередь, представитель воюющего в Украине полка Калиновского (ПКК) Павел Кухто.

Представитель полка Калиновского Павел Кухто Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Он отметил, что "ПКК признает роль Тихановской как международно признанного представителя Беларуси", но "вместе с тем констатирует наличие системного кризиса в белорусском демократическом движении", а для выхода из него необходимо создание "структуры национально-освободительного движения", и полк "готов быть его военным центром".

Демсилы видят Беларусь в ЕС

Во время второй дискуссионной панели участники конференции продолжили обсуждение перспективы "европейского выбора для Беларуси".

"Место Беларуси – в Европе. После начала войны стало очевидно, что в союзе с Россией нас ожидает тупик, в союзе с Россией Беларусь не может иметь будущего", - заявила вернувшаяся на конференцию Светлана Тихановская. Политик отметила, что задача - не допустить, чтобы "страна стала утешительным призом для Путина по итогам войны", и "провести деколонизацию Беларуси".

Фрагмент картины Шагала в новом белорусском паспорте, который представили демсилы Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Тихановская считает, что "вхождение Беларуси в европейские структуры не будет быстрым, однако "важно делать эти шаги уже сегодня".

Возвращением "в свою семью" назвал евроинтеграцию политик, канцлер Вольного белорусского университета Александр Милинкевич. "По менталитету, культуре, истории - мы европейцы", - отметил Милинкевич.

На конференции фактически впервые было заявлено, что цель демсил - членство Беларуси в ЕС. "Это гарантия от поглощения (Беларуси – Ред.) РФ", - считает представитель по международным делам Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.

Новый белорусский паспорт - с "Погоней" и Шагалом

Ковалевский также представил на форуме новый белорусский паспорт. Документ предназначен для белорусов, которые не могут вернуться в страну для обмена паспорта. Кабинет провел переговоры и консультации с Еврокомиссией и рядом национальных правительств по вопросу признания паспорта.

Обложка у паспорта красная, флаг - бело-красно-белый, герб - "Погоня", на страницах есть фрагмент картины Марка Шагала "Над городом".

Эскиз нового белорусского паспорта Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Физический выпуск паспортов может занять несколько месяцев. Планируется, что паспорт будет выдавать ОПК через сеть паспортных центров.

В заключительном слове Светлана Тихановская сообщила о кадровых изменениях в Объединенном переходном кабинете. Она освободила Александра Азарова от должности уполномоченного по восстановлению законности и правопорядка ОПК, но он продолжит работу при кабинете по плану освобождения Беларуси "Перамога".

Кроме того, Тихановская назначила главу миссии "Демократическая Беларусь" в Киеве. Ее возглавил Геннадий Манько, который до этого помогал налаживать сотрудничество кабинета оппозиции с полком Калиновского. Советником по вопросам молодежной политики и студентов стала Маргарита Ворихова.



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