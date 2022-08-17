На 175-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 17 августа (время московское).

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В оккупированном поселке Кирилловка Запорожской области прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. "Очередная бавовна для русни в Кирилловке! В этом году рашисты лишили более 5 млн человек курорта на Азовском побережье. Вместо этого "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают", - написал Федоров. По его словам, российские военные перевезли в Кирилловку из Мелитополя военную технику, "испугавшись, что в Мелитополе в нее достанут ВСУ". Федоров не указал, что повлекло за собой взрывы и где именно они произошли.

При обстреле общежития в Харькове погибли не менее 6 человек

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Российские войска вечером 17 августа обстреляли общежитие в Салтовском районе Харькова, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал Зеленский в Telegram, опубликовав видео, на котором зафиксированы последствия ракетного удара.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли не менее шести человек и еще 16 получили ранения. Мэр города Игорь Терехов указал, что на месте атаки продолжается спасательная операция. По его словам, из-под завалов уже извлекли четырех харьковчан, пока известно о шести погибших и 13 раненых.

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Власти Николаева решили отказаться от любых мероприятий в честь Дня независимости Украины, который отмечают 24 августа. Это решение принято, чтобы избежать скопления людей, пояснил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким. "Россияне любят какие-то определенные даты, чтобы в эти дни говорить о поражении целей и так далее. Мы должны готовиться к повышенной опасности, что мы и делаем", - пояснил Ким в эфире общенационального телемарафона.

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В результате вечернего обстрела Харькова два человека погибли, еще 10 ранены, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших.

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Россия, вероятно, готовится к крупномасштабным военным провокациям в преддверии приближающихся праздников в Украине - Дня государственного флага и Дня независимости страны, считает украинский военный эксперт Олег Жданов. "Наземная обстановка - без изменений, воздушная обстановка - вчера самолет Су-34, фронтовой бомбардировщик нанес ракетные удары по инфраструктуре Житомирской области. То есть та угроза, о которой мы постоянно говорим, она вчера проявилась, и я так предполагаю, что это был пробный шаг", - заявил Жданов в своем очередном комментарии на YouTube.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военнослужащими.

Йенс Столтенберг, фото из архива

Одновременно он призвал Россию дать согласие на проверку ЗАЭС специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Захват украинской АЭС российскими войсками всерьез угрожает безопасности ее работы и увеличивает риск ядерной аварии или инцидента, что в свою очередь представляет собой угрозу населению Украины, соседних государств и мировому сообществу, указал Столтенберг. "Необходимо срочно обеспечить проведение инспекции Международным агентством по атомной энергии и гарантировать вывод всех российских войск", - подчеркнул генсек НАТО.

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Около 20 влиятельных некоммерческих организаций Грузии подписали совместное заявление с требованием к властям немедленно ввести визовый режим для граждан России, сообщает интернет-портал "Новости-Грузия". Авторы письма указывают, что в Грузии с начала нападения России на Украину было зарегистрировано около 6400 российских компаний - в семь раз выше, чем за весь прошлый год. "Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны", - говорится в обращении.

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За серией взрывов в Крыму, в том числе на военном аэродроме Саки в Новофедоровке и в районе села Майское под Джанкоем стоит Украина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства, предоставленный чиновником на условиях анонимности.

Взрывы на аэродроме Саки 9 августа авторы отчета называют "серьезной, но разовой потерей для российской военной инфраструктуры в Крыму". Последующие атаки служат "доказательством систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", говорится в документе.

В результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке были уничтожены не менее семи российских самолетов, погиб один человек, а сама база была серьезно повреждена, утверждается в докладе. Минобороны РФ назвало причиной взрывов "детонацию авиационных боеприпасов", а к пожару в Джанкойском районе, по версии российского ведомства, привела "диверсия". Официальный Киев не подтверждал и не отвергал свою причастность к атакам на объекты в Крыму.

Генеральный секретарь ООН прибыл во Львов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где на 18 августа у него запланирована трехсторонняя встреча с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Эстония планирует запретить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными другими государствами. Такой запрет, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, не противоречит базовому договору Евросоюза. "Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят возможные предложения, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам России, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", - заявил Рейнсалу в эфире национальной вещательной компании ERR. С 19 августа Эстония прекратит впускать россиян с визами, выданными самой страной. Въезд по разрешениям, выданным третьими странами, пока возможен, напоминает ERR.

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В официальном Telegram-канале ВСУ появилось видео, автор которого, снимая разрушенные дома, говорит: "Вот что осталось от нашей хаты, а вон, вдалеке, - всё, что осталось от связистов". По утверждению украинских военных, на кадрах - уничтоженная база российских войск в Новой Каховке Херсонской области. "По предварительной информации, это видеоподтверждение "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, погибли от 10 до 15 российских военных, уточнили в ВСУ.

Сменился командующий Черноморским флотом России

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Корабль ВМФ РФ в Севастополе (фото из архива)

Новым командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА "Новости Крым" со ссылкой на источники во флоте. "Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - сказал собеседник агентства. Другой источник уточнил, что "в условиях, когда идет специальная военная операция, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". Об отставке адмирала Игоря Осипова с поста командующего Черноморским флотом официально не сообщалось.

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Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, сообщил агентству РБК глава финского МИД Пекка Хаависто. "Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10 процентов. Старые визы не трогаем, они еще действительны", - приводит РБК слова министра.

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Министр обороны Украины Алексей Резников исключил возможность "замораживания" войны. "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война - это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", - заявил Резников. По его словам, возможно "охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений". "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это - война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", - подчеркнул он.

Хроника событий 17 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 августа 14.00 - 23.59 >>>

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