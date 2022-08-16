Генсек ООН встретится с президентами Украины и Турции во Львове

На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 16 августа (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 16 августа произвел кадровые перестановки в Ставке Верховного главнокомандующего. В ее состав вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко и командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь. Из состава Ставки выведены Игорь Баканов, Григорий Галаган, Юрий Галушкин. Ранее Галушкин был уволен с должности командующего Силами теробороны ВСУ, Галаган - с должности командующего Силами спецопераций ВСУ, Баканов – с поста главы СБУ.



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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 днем 16 августа выпустили две управляемые ракеты Х-59 по военному аэродрому в Житомирской области. Обстрел велся с территории Беларуси, причем Су-34 имитировали тренировочный полет, сообщила в соцсети Facebook пресс-служба Воздушного командования "Центр". В результате нападения были повреждены взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии и поэтому не пострадал.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш 18 августа отправится в Украину. Во Львове он встретится с президентами Украины и Турции - Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. На следующий день в Одессе Гуттериш намерен посетить один из трех портов, задействованных в рамках Черноморской инициативы по зерну, сообщили в организации.

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В оккупированном Лисичанске взорвалось здание, в котором размещался штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса армии РФ, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате взрыва погибли около 100 военнослужащих. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни (погибших. - Ред.), то, что произошло сегодня, - почти 100", - пояснил Гайдай.

На Керченском мосту - длинные очереди желающих покинуть Крым

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На Керченском мосту образовались автомобильные очереди желающих покинуть оккупированный полуостров Крым. "Очевидно, что движение людей происходит после того, как утром в Джанкойском районе взорвался склад боеприпасов. Оккупационные "власти" Крыма также сообщают о приостановке поездов из-за повреждения железнодорожных путей", - сообщает британский новостной телеканал Sky News. Движение автотранспорта в течение последних часов по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией, стало рекордным: за прошедшие сутки по нему проехали в обе стороны около 38,3 тысячи автомобилей.

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Украина вернула тела 19 погибших украинских военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, указало ведомство. Российская сторона не сообщала об обмене и не комментировала заявление украиского министерства.

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Из школьной программы в Украине изъяли русский язык и русскую литературу, в программу по зарубежной литературе вместо произведений почти всех российских и белорусских писателей добавили произведения других авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся", в частности О. Генри, Жана де Лафонтена, Анны Гавальда, Улафа Старка и других. Оставлены лишь "произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной" - Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова (только "Собачье сердце"). В списке для дополнительного чтения на выбор оставили "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова и "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова, сообщило министерство образования Украины. Изменения коснутся программы для учащихся с 5-го по 11-й классы.

Изменен и школьный курс истории. "В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа", - пишет Минобразования Украины. В курс новейшей истории добавлено изучение российско-украинской войны, начиная с 2014 года. Обновлен и перечень понятий, в него включены "русский мир" и "рашизм".

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Росавиация продлила до 23 августа запрет на полеты в аэропорты юга России и аннексированного Крыма. Ограничение касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, а также Симферополя.

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Правительство ФРГ решило продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране из-за возможной нехватки электроэнергии предстоящей зимой, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Детали плана еще обсуждаются, а окончательное решение будет принято после голосования в бундестаге, пишет WSJ.

Речь идет об электростанциях Isar 2 в федеральной земле Бавария, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии, которые планировалось остановить в конце 2022 года. На долю этих трех АЭС в прошлом году приходилось 11,9 процента выработки всей электроэнергии в Германии.

Латвия ограничит продление ВНЖ для россиян

В центре Риги

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Виды на жительство (ВНЖ) в Латвии, выданные гражданам России, будут продлевать лишь в особых случаях. Об этом договорилась правящая коалиция во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает интернет-издание Delfi.lv. Конкретные решения правительства будут приняты в ближайшие недели, заявил Кариньш. В МИД Латвии уточнили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки.