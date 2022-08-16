На ключевом энергоузле Крыма произошел взрыв

На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 16 августа (время московское).

++08.30++

Агентство "Крыминформ" сообщило о двух ЧП в Джанкойском районе - пожаре на трансформаторной подстанции и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Жителей поселка срочно эвакуируют.

++07.50++

В Крыму в районе села Майское недалеко от Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции. В силовых структурах аннексированного Россией Крымского полуострова заявили агентству "РИА Новости", что трансформаторная подстанция в Джанкое загорелась "после сильного хлопка". Подстанция "Джанкой" считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.

++06.48++

Финляндия добивается введения запрета на получение гражданами РФ шенгенских виз для туристических целей въезда в ЕС. Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила позицию в рамках саммита глав правительств пяти скандинавских стран с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Российские граждане не начинали войну, но в то же время мы должны четко понимать, что они поддерживают войну", - сказала Марин. "Не считаю правильным, что российские граждане въезжают в ЕС, в Шенгенскую зону, и занимаются осмотром достопримечательностей, пока Россия убивает людей в Украине", - подчеркнула глава кабмина Финляндии.

Олаф Шольц

Взгляды Марин разделяет ее датская коллега Метте Фредериксен. Канцлер Германии в свою очередь стоит на отказе от полного запрета на въезд, ссылаясь на тех россиян, которые бегут из страны, спасаясь от режима президента РФ Владимира Путина. "Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатора в России", - уверен Шольц. "Это не война российского народа, это война Путина", - указал он.

Заморозка российских активов в Канаде

++06.10++

С начала войны в Украине по 9 августа в Канаде заморожены российские активы на сумму в 122,3 млн канадских долларов (93,2 млн евро). Такие данные привела Королевская канадская конная полиция. Кроме того, за этот период заблокированы финансовые операции на 290,7 млн канадских долларов (221,6 млн евро) в соответствии с актом о специальных экономических мерах в отношении России. Правоохранительные органы указали, что регулярно получают новую информацию, поэтому данные впоследствии могут быть изменены.

++05.25++

Российские войска предприняли ряд наземных атак к северо-западу от Славянска, а также штурмовые действия к северу от Харькова, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, ВС РФ провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, а также продолжали наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка, указали эксперты.

Ракетный обстрел Харькова

++04.15++

Пять из девяти районов Харькова - Индустриальный, Киевский, Салтовский, Холодногорский и Шевченковский - ночью подверглись обстрелам, сообщил мэр Игорь Терехов. "Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - отметил градоначальник. Информации о пострадавших пока нет. В некоторых местах разрушены инфраструктурные и иные объекты, а также дороги, добавил Терехов.

++03.55++

Запорожская АЭС (фото из архива)

Доставлять миссию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, утверждает заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По его словам, для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Это - огромный риск", - уверяет Вишневецкий. В Киев после начала войны регулярно приезжают западые политики. Так, в июне там были, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 15 августа заявил, что секретариат организации поддержит любую поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

++02.25++

Федеральное объединение природного газа, нефти и геоэнергетики (BVEG) Германии ожидает достаточных запасов газа к предстоящей зиме. "Если ситуация с поставками, включая поставки из России, останется прежней, то при нормальных погодных условиях и реализации мер по экономии мы сможем наполнить газохранилища, как и планировалось", - заявил изданию Bild глава BVEG Людвиг Мёринг (Ludwig Möhring).

В то же время представитель Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) подчеркнул, что "снабжение Германии газом зимой не может быть гарантировано" только за счет хранилищ. "Можно очень грубо предположить, что средней зимой запасов из хранилищ хватит примерно на два с половиной месяца", - приводит Bild слова эксперта.

Шесть САУ из Латвии задействованы в Украине

++01.05++

Еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) М109, прибывших в Украину из Латвии, "уже демонстрируют результаты на поле боя", заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Он выразил благодарность своему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии "за непоколебимую поддержку" Киева.

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от сил ВС РФ немедленно и "без каких-либо условий" покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) и соседние с ней районы. "Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может оказаться ударом по многим странам. Все зависит лишь от направления и силы ветра", - предупредил украинский лидер в вечернем обращении. По словам Зеленского, следует перейти от "обсуждений и призывов" к новым жестким санкциям против РФ, российской госкорпорации "Росатом" и "всей атомной отрасли государства-террориста". "Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, это значит, что мир проиграет", - подчеркнул украинский лидер, отметив, что "еще есть шанс не допустить этого проигрыша".

Хроника событий 15 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 августа 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Кладбище на окраине Мариуполя Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Удар по театру в Мариуполе Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Разрушенные жилые здания в Северодонецке Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российский обстрел Запорожской АЭС Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Жители Херсона протестуют против российской оккупации Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Херсонскую область переводят на расчеты в рублях Власти РФ, включая Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные власти. Похожая ситуация в Запорожской области (на фото - супермаркет в Мелитополе).

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе. Автор: Сергей Гуща

