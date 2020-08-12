Кабмин Финляндии рассмотрит вопрос виз для россиян 16 августа

Заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России, состоится 16 августа. Об этом сообщила в воскресенье, 14 августа, финская государственная телерадиокомпания Yle.

Кабмин Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян, уточнила Yle. МИД страны изучил различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить предоставление турвиз. Правительство взвесит возможные решения на неофициальной встрече 16 августа.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что турпоездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения санкций ЕС. Глава кабмина ожидает, что вопрос будет рассмотрен в формате саммитов ЕС - в частности, в октябре 2022 года.

Глава МИД Финляндии предложил ограничить прием заявлений

Идея расширения санкций ЕС, продвигаемая, в частности, Финляндией и странами Балтии, озвучена в сезон отпусков в Центральной Европе.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее предложил ограничить прием заявлений россиян на туристическую шенгенскую визу одним днем в неделю. "На практике это может означать, что вы сможете подавать документы на турвизы по понедельникам, а со вторника по пятницу" - только на визы "по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам", отметил он.

Критика со стороны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ранее вновь раскритиковал политику выдачи Европейским Союзом виз гражданам России. "Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - заявил Зеленский в видеообращении 12 августа. Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли вопрос на уровень официальной дискуссии в ЕС.

В то же время Зеленский признал, что есть лица, которых преследуют или могут убить в России, они должны получить помощь через механизмы беженства.

Позиции Литвы и Дании

В МИД Литвы также уже заявили, что считают необходимым запретить въезд граждан РФ на уровне Евросоюза. "Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", - указали в ведомстве. Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как госбезопасность, выдача виз и погранконтроль, проводят оценку решений, принятых ранее на этот счет Эстонией и Латвией.

Дания также готова обсуждать визовые ограничения для россиян, сообщили министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад и глава МИД Дании Еппе Куфуд. "Необходимо создать общеевропейский ответ", - считает Дюбвад.

Эксперт: Идея коллективной вины неприменима

Между тем старший научный сотрудник Института международных отношений Финляндии Юсси Лассила выразил уверенность, что идея коллективной вины неприменима в ситуации, когда оппозиция в РФ подавлена и нет реальной возможности для протеста.

Надежду на то, что закрытие границы усилит недовольство внутри России и настроит жителей против режима Владимира Путина, Лассила назвал наивной. Эксперт отметил, что подавляющее большинство россиян не отдыхают за границей и не будут затронуты этим решением.

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

