Кабмин Финляндии рассмотрит вопрос виз для россиян 16 августа

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Вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России рассмотрят на неофициальной встрече кабмина Финляндии 16 августа. Премьер Марин надеется на расширение санкций ЕС.
Заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос ограничения выдачи туристических шенгенских виз гражданам России, состоится 16 августа. Об этом сообщила в воскресенье, 14 августа, финская государственная телерадиокомпания Yle.
Кабмин Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян, уточнила Yle. МИД страны изучил различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить предоставление турвиз. Правительство взвесит возможные решения на неофициальной встрече 16 августа.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила надежду, что турпоездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения санкций ЕС. Глава кабмина ожидает, что вопрос будет рассмотрен в формате саммитов ЕС - в частности, в октябре 2022 года.
Идея расширения санкций ЕС, продвигаемая, в частности, Финляндией и странами Балтии, озвучена в сезон отпусков в Центральной Европе.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее предложил ограничить прием заявлений россиян на туристическую шенгенскую визу одним днем в неделю. "На практике это может означать, что вы сможете подавать документы на турвизы по понедельникам, а со вторника по пятницу" - только на визы "по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам", отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее вновь раскритиковал политику выдачи Европейским Союзом виз гражданам России. "Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - заявил Зеленский в видеообращении 12 августа. Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли вопрос на уровень официальной дискуссии в ЕС.
В то же время Зеленский признал, что есть лица, которых преследуют или могут убить в России, они должны получить помощь через механизмы беженства.
В МИД Литвы также уже заявили, что считают необходимым запретить въезд граждан РФ на уровне Евросоюза. "Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", - указали в ведомстве. Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как госбезопасность, выдача виз и погранконтроль, проводят оценку решений, принятых ранее на этот счет Эстонией и Латвией.
Дания также готова обсуждать визовые ограничения для россиян, сообщили министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад и глава МИД Дании Еппе Куфуд. "Необходимо создать общеевропейский ответ", - считает Дюбвад.
Между тем старший научный сотрудник Института международных отношений Финляндии Юсси Лассила выразил уверенность, что идея коллективной вины неприменима в ситуации, когда оппозиция в РФ подавлена и нет реальной возможности для протеста.
Надежду на то, что закрытие границы усилит недовольство внутри России и настроит жителей против режима Владимира Путина, Лассила назвал наивной. Эксперт отметил, что подавляющее большинство россиян не отдыхают за границей и не будут затронуты этим решением.
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