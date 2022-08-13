171-й день войны России против Украины: главные события

На 171-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Военные действия

Два основных моста, обеспечивающих доступ к "карману" оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, по всей видимости, не используются для целей военного снабжения. Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании. По его оценке, даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. "Наземное снабжение нескольких тысяч российских войск на западном берегу (Днепра. - Ред.) почти наверняка зависит только от двух понтонных паромных переправ", - считают в британской разведке. В условиях затрудненного снабжения ключевым фактором, вероятно, станет объем ранее сделанных запасов на западном берегу Днепра, указывают аналитики.

В американском Институте изучения войны (ISW) также отметили, что украинские военные разрушили последний действующий мост под Херсоном, по которому российская армия перевозила военную технику в районе Каховской ГЭС.

Как уточнил украинский телеканал "Громадське телебачення", таким образом ВС Украины поразили все переправы, соединяющие правый и левый берега Днепра в Херсонской области: Антоновский автомобильный мост, Антоновский железнодорожный мост и дамбу Каховского водохранилища в Новой Каховке.

Российские войска провели наземные атаки к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, отметили в ISW. При этом ВС РФ пришлось отступить после неудачной операции в направлении населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Даровка, Спорное, Выемка, считают аналитики.

По оценкам ISW, Кремль, по всей видимости, пытается мобилизовать деятельность военно-промышленного комплекса для поддержки продолжительных боевых действий в Украине. В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который фактически переводит экономику в режим военного времени. Он, в частности, позволяет государству принуждать компании - главным образом из военно-промышленного комплекса - к участию в гособоронзаказе.

Украинские партизаны, вероятно, ведут охоту на представителей оккупационных властей и коллаборационистов, которые готовятся к квазиреферендумам, указали в Институте изучения войны.

Украинская армия не начинает контрнаступление на Херсон, потому что ей не хватает необходимого для этого оружия, сообщил The Washington Post советник по обороне и разведке украинского правительства.

Россия и Украина вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС

ВС РФ обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и готовят провокацию под украинским флагом, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его данным, один из артиллерийских ударов российских военных повредил первый блок насосной станции в цеху тепловых и подземных коммуникаций, еще один - привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность АЭС.

Кроме того, в результате обстрелов произошло возгорание близлежащего леса, тушение затруднено из-за попадания в пожарную часть, указали в ГУР. В свою очередь, российская сторона, а также оккупационные власти Запорожской области обвинили в атаке на ЗАЭС ВС Украины.

В ЕС продолжается дискуссия о визах для граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал политику выдачи Европейским Союзом виз гражданам России. "Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - заявил Зеленский в видеообращении. Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на уровень официальной дискуссии в ЕС вопрос о визах для россиян.

В то же время Зеленский признал, что есть лица, которых преследуют или могут убить в России, они должны получить помощь цивилизованного мира через механизмы беженства.

Никто не предлагает запретить въезд в ЕС гражданам РФ, нуждающимся в политическом убежище или во въезде по гуманитарным соображениям, в свою очередь отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в МИД Литвы заявили, что считают необходимым запретить въезд граждан РФ на уровне Евросоюза. "Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", - указали в ведомстве. Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как госбезопасность, выдача виз и погранконтроль, проводят оценку решений, принятых ранее на этот счет Эстонией и Латвией.

Дания также готова обсуждать визовые ограничения для россиян. Об этом сообщили министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад и глава МИД Дании Еппе Куфуд. "Необходимо создать общеевропейский ответ", - считает Дюбвад.

Братислава: Украина получила от Словакии четыре САУ Zuzana

Украина получила от Словакии четыре самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь. "Рад подтвердить, что 4 словацкие артиллерийские установки Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил", - написал он в Twitter.

Ранее, 11 августа, Надь не исключил, что Словакия передаст Украине несколько истребителей МиГ-29 на сумму в сотни миллионов евро, если получит за это компенсацию из бюджета ЕС или вооружения НАТО. Точное число боевых самолетов политик не назвал. По предварительным данным онлайн-издания "РБК-Украина", речь может идти об 11 или 12 машинах.

Министр обороны Украины попросил направить в страну экспертов по военной юстиции

Министр обороны Украины Алексей Резников через МИД инициировал обращение к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group (Контактной группы по вопросам обороны Украины) с просьбой направить в страну экспертов по военной юстиции, специалистов по расследованию военных преступлений. Об этом Резников сообщил в Facebook.

Подоляк: У Украины нет оснований для переговоров с РФ

У Украины сейчас нет "никаких мотивов", чтобы вести переговоры с Россией, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, фиксация новой линии разграничения с Россией будет означать для Киева фиксацию новых "криминальных анклавов". "Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла", - считает советник главы офиса президента.

Из Черноморска вышли еще два судна с сельхозпродукцией из Украины

Из украинского порта Черноморск вышли еще два судна с сельхозпродукцией. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, являющейся посредником в работе "зернового коридора". Сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса перевезет 12 тыс. тонн кукурузы в Искендерун (юг Турции), судно Thoe под флагом Маршалловых островов c 3 тыс. тонн семян подсолнечника взяло курс на Текирдаг (северо-запад Турции).

Между тем в украинский порт Южный, близ Одессы, прибыло первое судно для загрузки зерном для стран Африки. Речь идет о сухогрузе Brave Commander под флагом Либерии, зафрахтованном Всемирной продовольственной программой ООН. Судно заберет 23 тыс. тонн украинского зерна и направится в Джибути. Затем груз будет транспортирован в Эфиопию. Как отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, это будет первая отправка судна гуманитарного содействия ООН в рамках черноморской инициативы.

Рейтинг Украины понижен до уровня ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины в инвалюте до "выборочного дефолта" - на одну ступень выше полного дефолта. S&P обосновало этот шаг отсрочкой платежей по госдолгу, которую Украина получила 10 августа. Fitch в свою очередь снизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с "C" до "RD" ("ограниченный дефолт").

С начала российской войны объем производства в стране резко упал. Киев получил от держателей международных облигаций Украины согласие на отсрочку платежей на два года. Внешний долг страны оценивается в 20 млрд долларов (19,4 млрд евро).

Доклад AI о ВС Украины проверят независимые эксперты

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) хочет, чтобы процесс составления ее доклада, в котором украинские военные были обвинены в нарушении законов войны, был тщательно проверен независимыми экспертами. Как сообщили в AI, соответствующий процесс в настоящее время "инициируется на международном уровне".

Речь идет о проверке процессов и решений, предварявших публикацию пресс-релиза, проведенных исследований, процесса подготовки материала, а также - о юридическом и политическом анализе отчета. Кроме того, важно изучить властные решения внутри коллектива и динамику его организационной культуры, считают в Amnesty International.

Смотрите также:

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Гражданские цели в прицеле Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Ужас Винницы 14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Пятиэтажка в Часовом Яру Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине База отдыха в Одесской области Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Торговый центр в Кременчуге 27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Драмтеатр в Мариуполе 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Детская больница и роддом в Мариуполе 9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрация Николаева 29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрации Харькова 1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Число жертв среди мирного населения По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Военные преступления Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда. Автор: Виталий Кропман

