 Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.08.2022

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Европа

Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину как можно скорее допустить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и выразил готовность возглавить миссию экспертов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину немедленно допустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), оккупированную российскими войсками с 4 марта. "Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", - заявил Гросси в четверг, 11 августа, выступая по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном  ситуации на Запорожской АЭС. "Время поджимает", - подчеркнул глава международного агентства.

США призвали не откладывать визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

США также призвали обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на атомную электростанцию в Запорожье,подвергающуюся постоянным атакам. "Этот визит нельзя больше откладывать", - заявила на этом же заседании заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Россия должна прекратить все операции возле ЗАЭС, вернуть Запорожье украинцам и вывести войска из соседней страны, подчеркнула Дженкинс.

По ее словам, США известно о жестоком обращении российских военнослужащих с украинскими сотрудниками АЭС. "Украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные задачи, не подвергаясь давлению российских солдат", - указала Бонни Дженкинс.

Всего за несколько часов до заседания Совбеза ООН крупнейшая в Европе атомная электростанция вновь подверглась обстрелу из тяжелой артиллерии и ракетных установок.

Украина ставит условия по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС - это вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией. Россия прибегает к опасным провокациям на ЗАЭС, разместив там военную технику, из которой россияне обстреливают украинские города вдоль берега Днепра, отметил Кислица.

По его словам, Россия пошла ва-банк, созвав заседание Совбеза ООН. РФ должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий, и не препятствовать проходу миссии со стороны Украины. Кроме того необходимо  разминировать АЭС и подходы к ней и вывести войска, оружие и технику РФ со станции, потребовал постпред Украины при ООН.

Созыв СБ ООН запросила Россия

Заседание Совбеза ООН было проведено по запросу России. В течение нескольких дней из района вокруг Запорожской АЭС велись интенсивные обстрелы. Россия и Украина обвиняют друг друга в нападениях.

Наряду с Китаем, Францией, Великобританией и США, Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, обладая в нем правом вето. В настоящее время председательство в самом влиятельном органе Организации Объединенных Наций принадлежит Китаю.

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