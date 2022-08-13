Украина получила от Словакии артиллерийские установки Zuzana

На 171-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 августа (время московское).

++20.30++

Россия совершает обстрелы Запорожской АЭС с целью обесточить южные области Украины, а потом обвинить в этом Киев. Такое предположение высказал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "РФ бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель - отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", - заявил он.

++19.40++

По данным датской миграционной службы, предоставленным ею изданию Politiken, за первые пять месяцев 2022 года Дания выдала россиянам в три раза больше туристических виз, чем за весь 2021 год, а именно: 141. В 2021 году число выданных россиянам виз составило 49.

Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Коре Дюбвад заявил, что удивлен этими цифрами. Комментируя предложение Эстонии прекратить выдачу туристических виз россиянам, он отметил, что считает его разумным. "Необходимо создать общеевропейский ответ. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю шенгенскую зону. Вот почему это должно быть сделано в рамках всего ЕС", - добавил Дюбвад.

Мэр Мелитополя сообщает о взрыве в городе

++18.40++

Громкий взрыв произошел в северо-восточной части Мелитополя, его слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города, сообщает мэр города Иван Федоров. Судя по его посту, украинский политик считает, что к этому взрыву могли быть причастны ВСУ. "Ждем хорошие новости об очередных потерях россиян", - указал он.

++18.25++

Украина получила от Словакии четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, сообщает министр обороны Словакии Ярослав Надь. "Рад подтвердить, что 4 словацкие артиллерийские установки Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы быть задействованы в обороне против российских агрессоров", - написал он в Twitter.

Ранее, 11 августа, Надь указал в эфире телеканала RTVS, что Словакия, вероятно, передаст Украине несколько истребителей МиГ-29 на сумму в сотни миллионов евро, получив за это компенсацию из бюджета ЕС или вооружения НАТО. Точное количество боевых самолетов, которые Братислава собирается направить в Киев, политик не назвал. По предварительным данным онлайн-издания "РБК-Украина", речь может идти об 11 или 12 машинах.

"Газпром" поставит в Венгрию дополнительные объемы газа

++17.55++

Компания "Газпром" с 12 августа приступила к поставкам в Венгрию дополнительных объемов газа в соответствии с договоренностью, достигнутой во время июльского визита в Москву главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает в Facebook госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

На первом этапе, до конца августа, по трубопроводу "Турецкий поток" ежедневно будет поступать 2,6 млн кубометров дополнительного объема, уже сейчас ведутся переговоры по сентябрьскому графику, отметил он. Общий объем дополнительных закупок газа составит в Венгрии около 700 млн кубометров.

++17.25++

В оккупированном Россией Мариуполе раздался громкий взрыв, сообщается в Telegram-канале городского совета без указания подробностей.

++17.15++

По состоянию на 13 августа 2022 года в Украине числятся без вести пропавшими 198 детей. Эта информация обнародована на государственном портале розыска детей "Дети войны". По данным этого сайта, с начала российского вторжения в Украину в стране погиб 361 ребенок, 711 детей получили ранения.

Киев заявил о намерении России захватить всю территорию Херсонской области

++16.40++

По мнению советника министра внутренних дел Украины Ростислава Смирнова, Россия может попытаться захватить всю территорию Херсонской области еще до проведения там "референдума" о присоединении к РФ. Такое предположение Смирнов высказал в эфире национального телемарафона, добавив, что в ближайшее время "юг будет самым горячим направлением на фронте".

++16.00++

Из-за боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция, в части региона прекращено водоснабжение. Об этом сообщает в Telegram мэр Покровска Руслан Требушкин.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение населенных пунктов: Белозерского, Белицкого, Горняка, Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Селидово и Украинска.

++15.30++

Власти пока не рассматривают вариант принудительной эвакуации населения из Харькова и подконтрольной Украине части Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время информационного телемарафона.

Он добавил, что власти проводят все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. "Однако мы понимаем, что враг бьет по критической инфраструктуре, и мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе меры по эвакуации", - сказал Синегубов.

Кулеба призывает разрешить въезд в Европу только политбеженцам из России

++14.55++

Никто не предлагает запретить въезд в ЕС россиянам, которые нуждаются в политическом убежище или въезде по гуманитарным соображениям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. Граждане РФ, "расстроенные предложением запретить им получение туристических виз для путешествий по Европе", могут направить свои жалобы прямо в Кремль или в адрес 70% своих соотечественников, которые поддерживают войну, написал министр.

++14.35++

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что ей непонятно, как объявление России террористическим государством поможет заставить РФ "ответить за все, что она сделала, что делает сейчас и что будет продолжать делать во время этого вторжения украинцам, Украине как стране и украинской идентичности". "Но я абсолютно понимаю, почему люди этого (признания России государством-спонсором терроризма. - Ред.) хотят", - отметила дипломат в интервью украинскому онлайн-изданию "Гордон".

По мнению Симмонс, объявление РФ государством-спонсором терроризма имеет "своего рода символическую важность".

++14.10++

Министр обороны Украины Алексей Резников через МИД Украины инициировал обращение к странам-участницам объединения Ukraine Defence Contact Group (формат "Рамштайн") с просьбой направить в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по военным преступлениям. Об этом Резников сообщает в Facebook.

Цель совместного заявления Сил обороны Украины - привлечь внимание к положению украинских военнопленных, в первую очередь - защитников Мариуполя, следует из его поста.

По мнению главы Минобороны Украины, действия российских военных в Еленовке требуют реакции не только Международного уголовного суда, Международного суда ООН и ЕСПЧ, но и ООН.

Хроника событий 13 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 августа 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Селфи в лифте: берлинский стилист предвидел нападение Путина на Украину (12.08.2022)