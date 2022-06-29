Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал

Утро 20 февраля 2022 года, до вторжения России в Украину осталось четыре дня. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который тогда был в авангарде западной дипломатии, направленной на то, чтобы уговорить Россию не вводить в Украину войска, сконцентрированные на ее границе, ведет последний довоенный разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время этой беседы, которая длился один час и 45 минут, дипломатические помощники Макрона находятся в другой комнате Елисейского дворца - и внимательно следят за разговором по громкой связи, пишут заметки и отправляют прямые сообщения президенту в напряженной атмосфере.

Политики обращаются друг к другу по имени и на "ты". "Владимир, я хотел бы, чтобы ты сначала изложил мне свое видение ситуации и, возможно, прямо, как обычно, рассказал мне о своих намерениях", - говорит Макрон Путину.

"Что я могу сказать? Вы сами видите, что происходит", - отвечает Путин, обвиняя Украину в нарушении Минских соглашений, заключенных в 2014 и 2015 годах, которые должны были положить конец войне с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Далее Путин сетует на президента Украины Владимира Зеленского, которого он обвиняет в желании получить ядерное оружие, чем вызывает недовольство советников Макрона. "Наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает для выполнения Минских соглашений, - говорит Путин. - Он вас обманывает".

"Сложность политики"

Съемки команды Макрона, показывающие деликатный обмен мнениями между Макроном и Путиным, являются ключевым эпизодом французского документального фильма "Президент, Европа и война", снятого журналистом Ги Лагашем, который проработал в Елисейском дворце более пяти месяцев.

На французском телевидении этот фильм был показан в конце июня. В январе Франция стала председателем Совета ЕС, поэтому изначально Лагаш намеревался снять картину о работе Евросоюза. Но когда риск конфликта в Европе начал нарастать, он изменил планы.

"Достоинство этого фильма, особенно в период популизма, заключается в том, чтобы показать... в данном случае, конечно, через войну... как функционирует политика, сложность политики", - указал Лагаш на предварительном показе фильма в Париже на прошлой неделе.

Ги Лагаш

Документальный фильм помогает взглянуть с закулисной перспективы на лихорадочные дипломатические усилия Макрона, предпринятые в последнюю минуту, его частые звонки и встречи с Путиным, направленные на то, чтобы не дать тому начать войну против Украины, - попытки, которые в конечном итоге оказались безрезультатными.

Хотя Макрона хвалят за его дипломатическое упорство и за то, что он держит открытым канал связи с Путиным, его критики полагают, что он был чересчур уверен в своей силе убеждения и наивно полагал, что имеет какое-либо влияние на российского лидера.

Перед выборами в апреле военная дипломатия Макрона поначалу повысила его рейтинг в опросах. Однако противники действующего президента Франции обвиняли его в использовании международной сцены для повышения своих шансов на переизбрание.

"Что меня интересует, так это то, почему он (Макрон. - Ред.) продолжил разговаривать с Путиным, когда Путин лгал, когда его войска оказались виновны в военных преступлениях. В чем состоит его политическая стратегия, когда он повторяет, что Россия не должна быть унижена?" - задается вопросом Лагаш в эфире одной из французских радиостанций на этой неделе.

"Не знаю, где ваш юридический советник изучал право"

В какой-то момент во время разговора 20 февраля Макрон повышает голос, когда Путин обвиняет его в стремлении пересмотреть Минские соглашения. Российский лидер говорит, что во внимание должны быть приняты предложения сепаратистов на востоке Украины.

"Я не знаю, где твой юрист изучал право, - говорит Макрон, вызывая хихиканье у своих помощников, - чтобы утверждать, что в суверенной стране юридические тексты предлагаются сепаратистскими группами, а не демократически избранными властями".

"Они (украинское правительство. - Ред.) не являются демократически избранными", - отвечает Путин. "Они пришли к власти в результате кровавого переворота. Людей сжигали заживо, это была кровавая баня. Зеленский - один из тех, кто несет за это ответственность", - добавляет российский президент, ссылаясь на пожар в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, в котором погибли пророссийские активисты.

"Я хотел пойти поиграть в хоккей"

Несмотря на трения, Макрон играет роль посредника в урегулировании конфликта. Он говорит Путину: "Ты должен мне немного помочь. Ситуация очень напряженная".

Макрон обещает, что призовет Зеленского "успокоить всех", не только в украинских вооруженных силах, но и в социальных сетях, и призывает Путина призвать к сдержанности свои войска, сосредоточенные на границе: "Если ты хочешь дать диалогу шанс, ты должен успокоить регион".

Наконец Макрон предлагает Путину провести в Женеве саммит с Байденом. Путин в принципе соглашается, но отмечает, что поговорит со своими помощниками, настаивая, что встреча должна быть тщательно подготовлена.

Глава дипломатической службы Елисейского дворца Эмманюэль Бонн жалуется, что Путин "всегда лжет".

В конце есть странный момент, когда Путин подводит беседу к завершению: "Спасибо, Эмманюэль. Мне всегда приятно с тобой разговаривать, потому что у нас доверительные отношения".

"Я не хочу от тебя ничего скрывать, я хотел пойти поиграть в хоккей. Сейчас я разговариваю из спортзала перед тем, как сделать зарядку", - говорит российский лидер. "Но уверяю тебя: сначала я позвоню своим помощникам".

"Мы были правы, когда вели переговоры с Путиным"

Саммит с Байденом так и не состоялся. На следующий день после разговора с Макроном Путин повысил ставки, признав две сепаратистские "республики" на востоке Украины.

Макрон звонит по телефону лидерам ЕС, включая явно скептически настроенного Бориса Джонсона, который говорит ему про Путина: "Каждый раз, когда пытаешься договориться с ним, он делает что-то более агрессивное".

Макрон отвечает на это: "Я думаю, что мы были правы, ведя переговоры, потому что теперь на нем лежит бремя и, очевидно, ответственность за это".

Когда спустя несколько дней Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, глава дипломатии Елисейского дворца Эмманюэль Бонн пытается дозвониться до своего кремлевского коллеги Юрия Ушакова по мобильному телефону, но ответа не получает.

"У них хватает наглости вести войну, но не хватает смелости говорить", - вздыхает Бонн.

Через несколько дней после начала российского вторжения, которое привело к масштабным санкциям ЕС против России и кардинальным изменениям в оборонной политике Германии, Макрон разговаривает по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и спрашивает немецкого лидера о его утренней беседе с Путиным.

"Один аспект, который впечатлил меня больше, чем все переговоры, это то, что он (Путин) ни разу не пожаловался на все санкции", - говорит Шольц на английском языке. - Он не поднимал этот вопрос".

Цель: помочь Украине победить

Помимо конфиденциальных записей телефонных разговоров - Елисейский дворец подтвердил французской газете Le Monde, что международные коллеги Макрона были проинформированы, что журналист будет освещать председательство Франции в Совете Европейского Союза изнутри - в документальном фильме есть несколько запоминающихся сцен.

Они сняты на борту президентского самолета; внутри бункера под Елисейским дворцом; в одном эпизоде показано, как заметно уставший Макрон и его команда пробираются по снегу в Москве рано утром после марафонской встречи с Путиным перед началом войны.

В другом - французские и немецкие дипломатические советники неформально общаются на тему критически важных поставкок газа и нефти в кулуарах саммита ЕС в Версале, в той части дворца, в которой когда-то жила Мария Антуанетта.

Режиссеру Ги Лагашу также удалось запечатлеть немного нереалистичную сцену, где во время визита Макрона в Киев за две недели до начала войны французские дипломаты "выбивают" у Зеленского документ о намерении заключить контракт стоимостью миллиард евро, который позволит французскому гиганту транспортной инфраструктуры Alstom провести ремонт украинских железных дорог.

Документальный фильм заканчивается долгожданным визитом Макрона в Киев в июне - первым с начала войны - вместе с его немецкими и итальянскими коллегами. В поезде на обратном пути Макрон настаивает, что он должен продолжать взаимодействовать с Путиным, чтобы предотвратить еще худшие последствия, включая более масштабную войну.

Дистанцируясь от того, что он называет "англосаксонским" мышлением, которое заключается в принципе: "Мы должны уничтожить Россию, постоянно ослаблять ее", Макрон говорит, что его цель - "помочь Украине победить", а "не воевать против России и тем более не уничтожить ее".

Смотрите также:

Карикатуристы о войне в Украине Сама смерть баюкает младенца Путина. Война нашла в российском президенте идеального приемного сына. Вокруг летают навозные мухи в ожидании следующих жертв. "Mother War" - работа итальянца Паоло Ломбарди.

Карикатуристы о войне в Украине Смерть за рулем, в руках черта - карта. Они ведут Путина к третьей мировой войне. Голландец Ройярдс оценивает текущую ситуацию как безнадежную. Можно ли еще перепрограммировать навигационную систему?

Карикатуристы о войне в Украине Узбекский художник Махмуд Эшонкулов показывает, что эволюция человечества проявляется не в интеллекте, а лишь - в качестве оружия.

Карикатуристы о войне в Украине Войны сегодня ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Кубинец Мигель Моралес считает, что именно социальные сети широко используются для распространения фейков.

Карикатуристы о войне в Украине Литовский карикатурист Казис Кястутис не единственный, кто опасается того, что путинская жажда власти может распространиться и на другие страны.

Карикатуристы о войне в Украине В своей карикатуре афганец Шахид Атикулла заимствует известный образ у норвежского художника Эдварда Мунка. "Крик" в данном контексте следует понимать как реакцию на разбомбленные города Украины.

Карикатуристы о войне в Украине Эта карикатура румынского художника Мариана Аврамеску вызывает ассоциации с известным нидерландским художником Эшером. Он рисовал объекты, противоречащие всякой логике. У украинцев тоже вроде бы не было перспектив из-за мнимого превосходства России, но они доказала миру обратное.

Карикатуристы о войне в Украине С тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди во всем мире протестуют против жестокой агрессивной войны. Однако ни деспотов, ни саму смерть не впечатляют старания борцов за мир, считает турчанка Менекше Чам.

Карикатуристы о войне в Украине Для Амера из ОАЭ Россия представляется злой теткой. Маленькая Украина оглядывается в сторону НАТО, но Россия не хочет, чтобы это желание сошло ей с рук.

Карикатуристы о войне в Украине Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".

Карикатуристы о войне в Украине Политики западных стран делают все возможное, чтобы посадить российского президента за стол переговоров. Однако длинный стол Путина, за который он усаживает своих иностранных гостей, вызывает тревогу во всем мире. С точки зрения немецкого карикатуриста Агостино Тале (Agostino Tale), для самовлюбленного Путина имеет значение только его желание: Украина не должна существовать.

Карикатуристы о войне в Украине В переговорах с Западом у Путина есть весомый аргумент: многие европейские страны зависят от российского газа и нефти. "Осьминог Путин" - так его видит Родриго из специального административного китайского района Макао. Несмотря на санкции, Германия и другие европейские страны по-прежнему вынуждены покупать энергоносители в России. Таким образом они финансируют войну в Украине.

Карикатуристы о войне в Украине Украинцы бегут от войны, и Европа встречает их с распростертыми объятиями. Несмотря на всю симпатию к беженцам, филиппинский карикатурист Зак задается вопросом, нет ли в данном случае двойных стандартов. Разрешен ли им въезд в ЕС только лишь из-за цвета кожи?

Карикатуристы о войне в Украине Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом... Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц

