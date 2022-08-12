Зеленский предложил Раде продлить режим мобилизации

На 170-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 августа (время московское).
++18.10++
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и режима всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы на сайте украинского парламента. Точные сроки продления пока не названы.
++17.45++
Российские войска совершили обстрел двух населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области. "По предварительным данным, обстрел производился из РСЗО "Ураган" с оккупированной территории. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области", - сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
++17.10++
Финская энергетическая компания Oulun Energia расторгла контракт на поставку нефтепродуктов с Teboil, дочерним предприятием "Лукойла", следует из пресс-релиза финского предприятия.
"Приятно отметить, что тендерный процесс завершился, как и планировалось, и мы нашли нового поставщика всех необходимых нам нефтяных продуктов. Новый поставщик может осуществить поставки немедленно, по требованию", - заявил директор по бизнесу Oulun Energia Пертти Ванхала.
++16.35++
Высказывания экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) о том, что Россия стремится к урегулированию конфликта в Украине путем переговоров, вызвали возмущение у многих жителей Германии, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) в интервью агентству "Укрiнформ". "Настолько очевидно, что Шрёдер работает на Путина, что чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, почему он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", - подчеркнула дипломат.
++16.00++
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявившего, что считает неправильным тотальный отказ от выдачи виз гражданам России.
11 августа канцлер ФРГ отметил, что подобные призывы ему не нравятся, поскольку война в Украине - это "война Путина". Наказывать всех россиян несправедливо, ЕС и так уже ввел масштабные санкции против руководства РФ, добавил он.
"Граждане России сражаются в Украине, мучают и убивают мирных украинцев и детей, уничтожают наши города и деревни", - написал Кличко в соцсетях после телефонного разговора с мэром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey). Требование прекратить выдачу виз россиянам киевский градоначальник аргументировал тем, что, по его мнению, большинство граждан России "поддерживают политику Путина и его кровавые имперские амбиции".
++15.15++
У Каховской гидроэлектростанции в оккупированной ВС РФ Новой Каховке около 14:00 по местному времени прогремели взрывы, сообщает украинское онлайн-издание "Лiга.net" со ссылкой на местные паблики. В районе Каховской ГЭС российские военные осуществляют переправу через Днепр.
Со своей стороны, Минобороны РФ заявило 12 августа, что российские средства ПВО перехватили в районе Новой Каховки два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
++14.30++
Россия уже использовала около 85% своих действующих вооруженных сил в войне против Украины, включая войска, переброшенные с Дальнего Востока и со всего мира, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Согласно другой публикации в этом же издании, ссылающейся на разведку и военных чиновников США, во время войны, развязанной против Украины, каждый день погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих.
++14.10++
Развязанная Путиным война против Украины в первом квартале после нападения отбросила экономику России на четыре года назад, и это стало причиной одного из самых продолжительных спадов в ее истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В частности, указывается, что международные санкции нанесли ощутимый удар по торговле и автомобилестроению, в то время как потребительские расходы жителей РФ сократились. Между тем по прогнозам Центробанка РФ, опубликованным в пятницу, в 2025 году экономика России вернется к "потенциальным темпам роста".
Нидерланды будут готовить украинских военных
++14.05++
Нидерланды присоединились к инициированной Великобританией программе подготовки украинских военных. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, нидерландские инструкторы начнут свою миссию уже в августе.
Хроника событий 11 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 10 августа 14.00 - 23.59 >>>
Смотрите также:
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Гражданские цели в прицеле
Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Ужас Винницы
14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Пятиэтажка в Часовом Яру
Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
База отдыха в Одесской области
Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Торговый центр в Кременчуге
27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Обстрел вокзала в Краматорске
8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Драмтеатр в Мариуполе
16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Детская больница и роддом в Мариуполе
9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Областная администрация Николаева
29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Областная администрации Харькова
1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Число жертв среди мирного населения
По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.
-
Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине
Военные преступления
Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда.
Автор: Виталий Кропман