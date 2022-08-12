Зеленский предложил Раде продлить режим мобилизации

На 170-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 августа (время московское).

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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и режима всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы на сайте украинского парламента. Точные сроки продления пока не названы.

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Российские войска совершили обстрел двух населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области. "По предварительным данным, обстрел производился из РСЗО "Ураган" с оккупированной территории. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области", - сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Финская энергетическая компания Oulun Energia расторгла контракт на поставку нефтепродуктов с Teboil, дочерним предприятием "Лукойла", следует из пресс-релиза финского предприятия.

"Приятно отметить, что тендерный процесс завершился, как и планировалось, и мы нашли нового поставщика всех необходимых нам нефтяных продуктов. Новый поставщик может осуществить поставки немедленно, по требованию", - заявил директор по бизнесу Oulun Energia Пертти Ванхала.

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Высказывания экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) о том, что Россия стремится к урегулированию конфликта в Украине путем переговоров, вызвали возмущение у многих жителей Германии, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) в интервью агентству "Укрiнформ". "Настолько очевидно, что Шрёдер работает на Путина, что чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, почему он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", - подчеркнула дипломат.

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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявившего, что считает неправильным тотальный отказ от выдачи виз гражданам России.

11 августа канцлер ФРГ отметил, что подобные призывы ему не нравятся, поскольку война в Украине - это "война Путина". Наказывать всех россиян несправедливо, ЕС и так уже ввел масштабные санкции против руководства РФ, добавил он.

"Граждане России сражаются в Украине, мучают и убивают мирных украинцев и детей, уничтожают наши города и деревни", - написал Кличко в соцсетях после телефонного разговора с мэром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffey). Требование прекратить выдачу виз россиянам киевский градоначальник аргументировал тем, что, по его мнению, большинство граждан России "поддерживают политику Путина и его кровавые имперские амбиции".

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У Каховской гидроэлектростанции в оккупированной ВС РФ Новой Каховке около 14:00 по местному времени прогремели взрывы, сообщает украинское онлайн-издание "Лiга.net" со ссылкой на местные паблики. В районе Каховской ГЭС российские военные осуществляют переправу через Днепр.

Со своей стороны, Минобороны РФ заявило 12 августа, что российские средства ПВО перехватили в районе Новой Каховки два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Россия уже использовала около 85% своих действующих вооруженных сил в войне против Украины, включая войска, переброшенные с Дальнего Востока и со всего мира, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Согласно другой публикации в этом же издании, ссылающейся на разведку и военных чиновников США, во время войны, развязанной против Украины, каждый день погибают или получают ранения 500 российских военнослужащих.

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Развязанная Путиным война против Украины в первом квартале после нападения отбросила экономику России на четыре года назад, и это стало причиной одного из самых продолжительных спадов в ее истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В частности, указывается, что международные санкции нанесли ощутимый удар по торговле и автомобилестроению, в то время как потребительские расходы жителей РФ сократились. Между тем по прогнозам Центробанка РФ, опубликованным в пятницу, в 2025 году экономика России вернется к "потенциальным темпам роста".

Нидерланды будут готовить украинских военных

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Нидерланды присоединились к инициированной Великобританией программе подготовки украинских военных. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, нидерландские инструкторы начнут свою миссию уже в августе.

Хроника событий 11 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 августа 14.00 - 23.59 >>>

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