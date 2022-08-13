 Рейтинг Украины понижен до уровня ограниченного дефолта | Новости из Германии об Украине | DW | 13.08.2022

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Украина

Рейтинг Украины понижен до уровня ограниченного дефолта

S&P понизило рейтинг Украины в инвалюте с "CC/C" до "SD/SD", Fitch - с "C" до "RD". Агентства считают реструктуризацию долга страны проблематичной.

Штаб-квартира S&P в Нью-Йорке

Штаб-квартира S&P в Нью-Йорке (фото из архива)

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch ухудшили кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолтов, поскольку считают реструктуризацию долга страны проблематичной. Решения приняты в пятницу, 12 августа.

S&P понизило рейтинг Украины в инвалюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт).

"Учитывая объявленные условия и сроки реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем операцию как проблемную и равносильную дефолту", - заявили в рейтинговом агентстве.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с "C" до "RD" (ограниченный дефолт).

Снижен рейтинг Украины и в нацвалюте

S&P также заявило, что макроэкономические и фискальные проблемы, связанные с войной, могут ослабить способность правительства Украины поддерживать текущие платежи по долгам в национальной валюте. В этой связи понижен рейтинг Украины и в национальной валюте - с "B-/B" до "CCC+/C".

Украина, как ожидают эксперты, может столкнуться с экономическим спадом в 35%-45% в 2022 году и ежемесячным бюджетным дефицитом в размере 5 млрд долларов (4,8 млрд евро).

Киев получил отсрочку по внешнему долгу

Запрос согласия на отсрочку погашения внешнего долга Украины на два года был согласован с необходимой долей держателей облигаций и вступил в силу 11 августа.

Группа внешних коммерческих кредиторов Украины, от которой зависит финансовая поддержка страны Международным валютным фондом (МВФ), 20 июля согласилась на координированную приостановку обслуживания украинского долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года. Ранее об этом просило правительство в Киеве. "Мы, группа кредиторов Украины, выражаем нашу солидарность и поддержку Украине в ее защите от необоснованной, неспровоцированной и незаконной агрессивной войны России", - указывалось в заявлении на сайте Минфина ФРГ. Упоминалась также возможность продления отсрочки на год. В состав группы входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

В среду, 10 августа, Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов на два года.

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    "Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - заявили российские власти. О погибших мирных жителях в сводке Минобороны РФ не было сказано ни слова.

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    Цветы и мягкие игрушки на месте трагедии

    28-30 июня в Кременчуге объявлен трехдневный траур. Несмотря на День Конституции Украины, в городе приспустили государственные флаги. Проведение развлекательных мероприятий на это время было запрещено.

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    ТЦ "Амстор" в Кременчуге - не первый гражданский объект, пострадавший во время войны России против Украины. 8 апреля 2022 года обстрелу был подвергнут вокзал города Краматорска, в результате погибли 57 человек.13 апреля жертвами артиллерийского обстрела рынка в Донецке стали как минимум три мирных жителя.

    Автор: Александра Иванова


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