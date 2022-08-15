ООН поддержит отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Украины и России

На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 15 августа (время московское).



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В самопровозглашенной "ДНР" оглашены обвинения еще пяти военнопленным иностранцам, воевавшим в "Интернациональном легионе" на стороне Украины. Трех из них - Матиса Густафссона из Швеции, Векослава Пребега из Хорватии и Джона Хардинга из Великобритании - называют наемниками и обвиняют в "участии в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им грозит смертная казнь. Кроме того, британцу Эндрю Хиллу инкриминируют участие в военных действиях, а Дилану Хили - вербовку наемников. Хиллу грозит до семи лет лишения свободы. Хили - до восьми лет. Сообщается, что всех пятерых будет судить "верховный суд" "ДНР".

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Организация Объединенных Наций готова поддержать отправку любой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, если с такой миссией согласятся Россия и Украина. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика. Кроме того, Дюжаррик возразил российским чиновникам, обвинявшим Секретариат ООН в препятствовании визиту представителей МАГАТЭ на ЗАЭС, подчеркнув, что у Секретариата нет полномочий блокировать или отменять деятельность МАГАТЭ.

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Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу, объявленную в связи с ее уходом из России. "Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны", - сообщается на главной странице российского сайта IKEA. Все магазины компании закрыты, они будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.



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Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI продала все свои 27 российских магазинов за 600 рублей. Эту сумму подтвердил в интервью российскому изданию журнала Forbes новый владелец бизнеса OBI в РФ Йозеф Лиокумович, которому принадлежит 60% компании. "Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги. В прошлом году убытки были в размере 2,5 млрд рублей", - подчеркнул Лиокумович. По его словам, новые владельцы урегулировали задолженность перед материнской компанией - OBI GmbH - более чем на 30 млн евро.



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Латвия передала Украине четыре вертолета - два Ми-17 и два Ми-2, сообщило министерство обороны в Риге. По его данным, Латвия уже поставила Украине вооружение и другую военную помощь более чем на 200 млн евро. Глава министерства Артис Пабрикс призвал страны Запада усилить военную помощь Киеву.

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Вопрос о визах для россиян для въезда в Европейский Союз "следует обсудить", причем на уровне отдельных государств ЕС "существует пространство для дискуссий". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), комментируя предложения запретить выдачу виз гражданам РФ. В то же время он напомнил, что из России были вынуждены уехать множество беженцев. "Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры", - цитирует Шольца агентство Reuters. "Это война Путина, а не российского народа", - подчеркнул канцлер.

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В результате взрыва мины на пляже в поселке городского типа Затока под Одессой погибли три человека, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Еще два человека госпитализированы с ранениями. Братчук напомнил, что в Одесской области запрещено выходить на пляжи и побережье, а также купаться в море.

Взрыв произошел накануне, власти в тот же день сообщили о двух погибших, тело еще одного человека нашли 15 августа с помощью квадрокоптера. В местном управлении Национальной полиции уточнили, что погибли мужчины в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей.

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Тарифы на электроэнергию в следующем году в Германии выросли на 3,7% - до 477,50 евро за мегаватт-час, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи European Energy Exchange AG. Это почти в шесть раз больше, чем в это же время в 2021 году, отмечает агентство. Главными причинами роста цен Bloomberg называет энергетический кризис, вызванный войной в Украине, и рекордную жару в Европе.

Дюссельдорф заморозил партнерские отношения с Москвой

Акция в поддержку Украины в Дюссельдорфе, май 2022 года

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В Дюссельдорфе убирают все знаки, указывающие на его статус партнера Москвы, заявил мэр города Штефан Келлер (Stefan Keller). Пять таких вывесок, в том числе на въезде в Дюссельдорф, уже демонтированы, оставшиеся три будут сняты в ближайшее время. Партнерство двух городов было приостановлено вскоре после военного нападения России на Украину, теперь место российской столицы займет украинский областной центр Черновцы.

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Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев не исключает, что публикация российским военкором фотографий из штаба ЧВК Вагнера могла быть провокацией военных РФ, поскольку эти снимки, по мнению Левиева, выглядят "слишком постановочно и показушно". "Пророссийские военкоры знают про запрет снимать военные объекты, расположения, знают про возможность прилёта по координатам и т.д. А тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина (владельца ЧВК Вагнера. - Ред.)?" - написал эксперт.

Одной из возможных целей такой публикации, по его мнению, могло быть провоцирование ВСУ на нанесение удара из РСЗО HIMARS. "Знаем, что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждем выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты - бьем в ответ", - пояснил Левиев.

Ранее, 15 августа, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера в районе города Попасная. По его словам, в результате обстрела был разбит штаб Вагнера и погибли участники ЧВК – их точное число Гайдай не назвал. Нацелиться на штаб удалось благодаря "одному из представителей СМИ России", написал он. Установить местонахождение военных удалось благодаря фотографиям, опубликованных 8 августа военным корреспондентом Сергеем Средой. Позже Среда удалил свой пост.

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В результате утреннего обстрела Салтовского района Харькова погибла 75-летняя женщина, сообщили в Харьковской ОВА. Всего пострадали 9 человек. Ранее местные власти сообщили, что обстрелу подвергся жилой двор, где были повреждены машины, детская площадка и выбило стекла в домах. "Никаких военных объектов там не было и быть не могло", - сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект о принудительном изъятии имущества в условиях военного положения. Местные военные администрации получат право переводить частные предприятия оборонного значения в собственность Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это необходимо для "недопущения их уничтожения или захвата врагом", а также для "перехода промышленности на военные рельсы", говорится в пояснительной записке к документу. "Предложенная процедура позволит принимать решения в этой чрезвычайно важной сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал", - пишут авторы проекта.

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Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич утверждает, что на территории местного приемника-распределителя для детей УМВД проживают около 50 сотрудников ФСБ России, а в подвалах проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток. В оккупированных районах продолжаются обыски - людей останавливают на улице или забирают из домов, пишет Янушевич. "Россияне могут угнать и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику", - утверждает он. Кроме того, оккупационные власти продолжают активно собирать паспортные данные проживающих в регионе людей, обращающихся к ним по любым вопросам, сообщил Янушевич.

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Школы в девяти районах Белгородской области, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне, в новом учебном году перейдут на дистанционный формат обучения, сообщила пресс-служба правительства региона. Речь идет о граничащих с Сумской и Харьковской областями Украины Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах. "Будет рассмотрена возможность подвоза детей в другие школы, расположенные дальше от границы, если возникнет такая необходимость. В детских садах будут работать дежурные группы", - сообщили власти региона.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) и его президента Петера Маурера обратить внимание на ситуацию с "судом" над украинскими военнопленными в Мариуполе. "Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали“, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки“ - это военное преступление России. Красному Кресту и Петеру Мауреру пора наконец-то вспомнить о своем предназначении и подумать о своей репутации", - написал Подоляк в твиттере.

Ранее горсовет Мариуполя сообщил, что оккупационные власти города собирают на сцене мариупольской филармонии тюремные клетки и планируют в сентябре устроить показательный "суд" над украинскими военными.

Верховная рада поддержала продление военного положения до 21 ноября

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Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней - до 21 ноября.

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Латвия возобновила программу лечения и реабилитации украинских военнослужащих на территории страны, сообщил МИД Латвии. Двенадцать украинских военнослужащих начнут трехнедельный курс лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари". Правительство страны выделило на эти цели 280 тысяч евро. Программа уже действовала с начала войны в Донбассе в 2014 году и до 2019 года. За это время в латвийских медицинских учреждениях лечение прошли 58 раненых украинцев.

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Из-за подорожания газа и поиска альтернативных поставщиков вместо России надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает оператор газовой сети Trading Hub Europe. Это означает, что средняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить примерно на 480 евро в год больше без учета НДС. Новый сбор вступит в силу с октября.

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Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту продлить срок действия военного положения и общей мобилизации с 23 августа на 90 суток, то есть до 21 ноября.Об этом написал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Хроника событий 15 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 августа 00.00 - 13.59 >>>

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