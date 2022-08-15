Российский военкор: ВСУ нанесли удар по одной из баз ЧВК Вагнера

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 августа.
На 172-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 14 августа (время московское).
++22.00++
В "военно-гражданской администрации" захваченных Россией территорий Запорожской области прокомментировали сообщения о клубах дыма в районе порта Бердянска. В гавани загорелись горюче-смазочные материалы, находившиеся в бочках на одном из причалов, сообщил агентству РБК представитель "администрации" Владимир Рогов. По его словам, пожар был потушен, никто не пострадал.
++21.25++
Судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, покинуло порт Южный под Одессой, сообщил глава Одесской областной госдминистрации Максим Марченко. По словам украинского министра инфраструктуры Александра Кубракова, судно доставит более 23 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию.
++21.00++
На одном из пляжей Одесской области два человека погибли, предположительно подорвавшись на мине, еще один ранен, сообщил Одесский городской совет со ссылкой на оперативное командование "Юг". По его данным, группа мужчин проигнорировала установленные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах. Во время плавания раздался взрыв.
++20.40++
Укранские военные нанесли удар по одному из пунктов расположения частной военной компании Вагнера в городе Попасная в Луганской области, пишет в Telegram российский военный корреспондент Юрий Котенок со ссылкой на неназванных собеседников в Донбассе. "Вероятно, HIMARS", - говорится в сообщении военкора. Ни украинские, ни российские официальные лица пока не комментировали эту информацию. Об ударе со стороны ВСУ вечером 14 августа написали несколько российских телеграм-каналов.
++20.25++
В Севастополе на территории аннексированного РФ Крыма продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности до 18.00 29 августа. Режим был введен после "атаки" беспилотного летательного аппарата на штаб Черноморского флота РФ.
++20.00++
Жители Херсонской области, особенно женщины с детьми должны эвакуироваться ввиду приближения зимы. К этому призвала вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Необходимость эвакуации мирных жителей из региона подчеркнул и глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. "Люди ждут деоккупации. Именно поэтому мы призываем выезжать. Не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - заявил он.
++19.50++
Швейцарии следует сократить потребление газа на 15% по примеру ЕС, заявила министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга.
Ранее глава Швейцарской федеральной комиссии по электроэнергетике Вернер Лугинбюль предупредил в интервью изданию NZZ am Sonntag, что из-за проблем с энергоснабжением в Европе, возникших на фоне войны России против Украины, зимой целые регионы Швейцарии могут на несколько часов лишиться электричества.
++19.40++
Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом страны Владимиром Зеленским законопроекты о продлении действия режима военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
++19.25++
Канадский профессор права Ричард Макларен, бывший глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию массового применения допинга российскими спортсменами, в передаче Sportschau, выпускаемой ассоциацией немецких региональных общественно-правовых телерадиокомпаний ARD, назвал несправедливым отстранение атлетов из РФ от международных соревнований в ответ на российское вторжение в Украину. "Спортсмены не являлись инициаторами этого конфликта и не несут ответственность за его ход. Это две веские причины вновь допустить их к участию", - объяснил он.
++19.10++
Украинские военные отбили штурмовые действия российских сил в районе села Долина в Славянском районе Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Кроме того, в этом же регионе отбиты штурмовые действия в районе поселка Спорное и села Ивано-Дарьевка. По данным украинской стороны, в направлении Соледара обезврежена разведгруппа россиян.
Кроме того, российская армия вела наступательные бои в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Вершина, Кодема и Зайцево, однако понесла потери и отошла. В то же время в направлении Бахмута подразделения сил РФ добились частичного успеха, указали в Генштабе ВСУ.
++18.50++
Владимира Демченко, занимавшего с 2010 по 2015 годы пост мэра Купянска в Харьковской области, подозревают в коллаборационистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. По данным следствия, чиновник "согласился на предложение представителей страны-агрессора и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной общины Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями".
++18.35++
Cтраны-члены ЕС и ряд других государств, в том числе Япония, США, Канада, Турция и Великобритания в совместном заявлении призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС.
"Присутствие российских вооруженных сил на Запорожской атомной электростанции мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата по гарантиям", - говорится в документе.
++18.10++
Из Псковской области на войну России с Украиной к сегодняшнему дню отправились 22 заключенных. Почти все они (20 человек) - из Идрицкой колонии строгого режима. Об этом сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на неназванных собеседников.
++17.50++
Финское правительство проведет 16 августа неофициальную встречу, на которой обсудит вопрос об ограничении выдачи виз россиянам, сообщает финский телеканал Yle. Ранее министр иностранных дел страны Пекка Хаависто предложил установить определенный день для подачи россиянами документов на туристическую визу.
Вместе с тем на уровне ЕС пока нет единого мнения относительно необходимости введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, отмечает телеканал.
++17.20++
Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг слухи о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29. "Нет, друзья, наших истребителей МиГ-29 нет в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Слиаче (словацкий город, где расположен военный аэродром. - Ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль. - Ред.), где они официально попрощаются", - подчеркнул Надь на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас Словакия ведет переговоры со своими союзниками партнерами о том, как поступить с истребителями. Окончательное решение на этот счет еще не принято.
++16.45++
Российские войска произвели обстрел Энергодара, сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов. По его данным, удар был нанесен из пригорода, в котором расположен яхт-клуб.
В результате обстрела пострадали мирные жители, указывает градоначальник. В Энергодаре, находящемся под контролем российских сил, расположена Запорожская АЭС.
++16.15++
В Херсонской области ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту через Днепр, "чтобы закрепить его статус как непроездной". Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас перевозка тяжелой техники и боеприпасов по этому мосту "чрезвычайно затруднены, до невозможности".
Ранее видео удара по Антоновскому мосту появилось в украинских соцсетях.
++15.55++
Российские войска около 5 утра обстреляли из РСЗО "Град" город Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук.
По его данным, в результате обстрела был ранен мужчина, в городе повреждено более десяти частных жилых домов и хозяйственных построек.
Кроме того, российские войска ночью трижды обстреляли Никополь, совершив около 20 выстрелов из ствольной артиллерии, следует из сообщения Лукашука. В результате пострадали почти два десятка жилых домов, хозяйственные постройки, магазины, школа, линии электроснабжения и газопроводы.
++15.20++
МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам РФ в получении виз. Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели, заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире радиостанции Polskie Radio.
Вавжик подчеркнул, что Варшава выступает за продление санкций ЕС против России, в первую очередь - в плане приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. При этом он отметил, что не все страны-члены ЕС поддерживают подобные ограничения. "Против этого выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды", - указал польский дипломат.
++14.45++
Военная разведка Украины установила данные российских командиров авиационных подразделений, которые, по данным ГУР Минобороны Украины, отдавали преступные приказы, - в частности, об обстреле городов и мирного населения Украины крылатыми ракетами X-22, X-555 и X-101 с самолетов Ту-22М3 и Ту-160. Их имена перечислены на сайте ГУР Минобороны Украины.
"Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей, - говорится в сообщении. - Летчики (ВС РФ. - Ред.) собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ".
++14.15++
Судно Brave Commander было загружено 23 000 тоннами пшеницы в порту города Южный в Одесской области. 15 августа оно отправится в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Он указал, что погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы ООН: "Продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь тем регионам мира, которые больше всего в этом нуждаются".
Хроника событий 14 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 13 августа 14.00 - 23.59 >>>
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Еще два сухогруза с зерном покинули украинские порты, один из них - с пшеницей, сообщило Минобороны Турции. Всего за последние две недели отправилось 14 судов.