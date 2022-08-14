Киев опроверг заявление Минобороны РФ о взятии Песков

На 172-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 14 августа (время московское).

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Поселок Пески Покровского района Донецкой области по-прежнему находится под контролем Украины, однако ситуация там тяжелая, бои продолжаются. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Тем самым он опровергнул заявление, сделанное накануне Минобороны РФ, с утверждением, что Пески перешли под полный контроль российских военных.

Череватый указал, что ночью 14 августа войска РФ предприняли штурм поселка. При этом, по словам спикера Восточной группировки войск, Пески - это лишь одна из горячих точек в Донецкой области. Сейчас продолжаются бои возле поселка Первомайского, Россия предпринимает попытки взять штурмом город Красногоровку. Кроме того, 13 августа ВС РФ вели наступление на Марьинку, рассказал Череватый.

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В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных был разрушен одноэтажный жилой дом в поселке Березнеговатое в Николаевской области. Об этом сообщает в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Данных о пострадавших пока нет.

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Общий уровень преступности в Украине в ближайшие месяцы может вырасти из-за кризиса. Такое предположение высказал глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона. По его словам, в первые месяцы военного вторжения России в Украину уровень преступности в Украине почти по всем категориям сократился вдвое, однако при этом появилась новая категория - военные преступления. Кроме того, на фоне войны был зафиксирован рост числа тяжких и особо тяжких преступлений - из-за действий российских военных, отметил Монастырский.

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Приоритетным в действиях России на прошлой неделе, по мнению британской военной разведки, была передислокация подразделений для усиления на южном направлении. По данным Минобороны Великобритании, поддерживаемые российскими войсками силы самопровозглашенной "ДНР" продолжают предпринимать попытки наступления к северу от Донецка. Ожесточенные бои развернулись в районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Ранее Москва заявила о полном контроле над этим населенным пунктом, однако украинская сторона не подтвердила этот факт.

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По данным Генерального штаба ВСУ, потери российской стороны за прошедшие сутки составили 1 вертолет, 8 танков и 150 военнослужащих. В целом Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 550 военных убитыми,утверждает Генштаб ВСУ.

Министерство обороны РФ в последний раз сообщало о своих погибших в конце марта. Согласно официальным данным, в войне, развязанной Кремлем в Украине, погиб 1351 военнослужащий, еще 3825 человека получили ранения. В Пентагоне полагают, что Россия могла потерять в войне убитыми и ранеными около 80 тысяч человек.

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Российские войска пытались провести разведку боем в районе Питомника под Харьковом, но понесли потери и вынуждены были отступить, сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Также были отбиты несколько попыток наступления в Донбассе. Сообщается о продолжающихся обстрелах и авиаударах по украинским военным и гражданским объектам на многих направлениях.

В Одессе осужден гражданин России, собиравший информацию об украинской армии

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В Одессе осужден российский инженер, который собирал секретную информацию о Вооруженных силах Украины, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на приговор Приморского райсуда Одессы. Осужденный - уроженец Москвы, гражданин РФ, ведущий инженер в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве - в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года собирал информацию о расположении ВСУ и других военных формирований в Одессе.

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На южном направлении украинские войска 13 августа уничтожили два склада боеприпасов ВС РФ в Музыковке и Новой Каховке (Херсонская область), сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Оно также отчиталось об уничтожении российского танка Т-72 и о том, что беспилотник ВС РФ "Орлан-10", который вел разведку линии побережья, выстрелом "был из летательного аппарата модифицирован в подводный".

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Серьезные проблемы со снабжением группировки российских войск на западном берегу Днепра, скорее всего, сделают ее уязвимой даже в случае немногочисленных украинских контратак. Тем более она будет неспособна наступать, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке говорится, что ВСУ 13 августа, по-видимому, серьезно разрушили своим ударом мост Каховской ГЭС - последний, по которому ВС РФ могли перебрасывать тяжелую технику. Теперь, если мосты через Днепр не удастся восстановить, снабжение группировки российских войск возможно только по воздуху или понтонным переправам - однако перевозить таким образом грузы в нужном количестве "нецелесообразно, если вообще возможно", указывают американские аналитики.

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Российские войска нанесли удары по порту и жилым кварталам Николаева, сообщает оперативное командование ВСУ "Юг". "Тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без человеческих потерь. А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города", - говорится в сводке. В результате один человек ранен, повреждены несколько зданий.

Главнокомандующий ВСУ: Уничтожена пятая часть российских войск на территории Украины

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Пятая часть подразделений ВС РФ, задействованных в войне против Украины, разгромлена. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залужный также проинформировал американского коллегу, что активные боевые действия сейчас ведутся на фронте протяженностью в 1300 км и Украина "очень нуждается в усилении артиллерийского огня".

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Получение от Запада нового дальнобойного оружия позволило Украине изменить стратегию в войне с Россией, пишет The New York Times. Если весной и в начале лета ВСУ теряли позиции и несли большие потери в неравных боях, под огнем российской артиллерии, то в последние недели Украина смогла замедлить продвижение ВС РФ. "Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - отмечает издание.

Из Украины всего отправлены 16 кораблей с зерном

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Грузовой корабль под турецким флагом выходит из украинского порта Черноморск 9 августа

С момента разблокировки из Украины уже вышли 16 судов с зерном, сообщил президент Владимир Зеленский. Эти данные подтвердило и Минобороны Турции.

Зеленский добавил, что за неполные две недели из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного - удалось экспортировать объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом и более чем двум третям экспорта железной дорогой за июль. "На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - уточнил Зеленский.

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Командование российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра. Об этом написал у себя в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Чиновник добавил, что ему "не очень, но немного жаль" российских военнослужащих, оставленных на правом берегу реки.

По данным Минобороны Великобритании, наземное снабжение группировки ВС РФ, удерживающей плацдарм на правом (западном) берегу Днепра, между Херсоном и Николаевом, "почти наверняка зависит только от двух понтонных паромных переправ". В условиях затрудненного снабжения ключевым фактором для боевых действий в этом районе, вероятно, станет объем запасов, ранее сделанных российскими войсками на западном берегу реки, указывают аналитики.

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Владимир Зеленский заявил, что солдат армии РФ, обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию, или использующих ее в качестве щита, ждет возмездие. "Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - подчеркнул украинский президент в видеообращении.

Украина и Россия обвиняют в обстрелах станции друг друга. Между тем, есть данные, что российская армия заминировала ЗАЭС.

Хроника событий 13 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 августа 00.00 - 13.59 >>>

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