Почему Попасную гуглят в Европе и США, и что там происходит

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Городок Попасная в Луганской области неожиданно стал лидером запросов в Google во многих странах. Почему за Попасную идут ожесточенные бои и какое значение она имеет для битвы в Донбассе - в материале DW.
Началось все с видеоролика, снятого над городом Попасная в Луганской области, по всей видимости, российским военным дроном, и иллюстрирующего чудовищные разрушения, которым подвергся этот небольшой райцентр в результате постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов российской армией. На видео можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, большинство домов в руинах - районный центр Попасная, где до войны жили 20 тысяч человек, практически стерт с лица земли.
Видеоролик, изначально размещенный 3 мая на одном из российских пропагандистских аккаунтов в Telegram, за несколько дней набрал почти миллион просмотров. Днем позже материал о разрушениях в Попасной со ссылкой на российское видео появился на сайте телеканала CNN. Американскому СМИ удалось определить геолокацию и установить подлинность видеоматериала, однако когда именно велась съемка, остается неясным.
После публикации этого видео на сайте CNN пользователи интернета по всему миру начали искать в поисковиках информацию о Попасной: 4 и 5 мая название небольшого районного центра в Донбассе стало одним из самых популярных запросов в Google во многих странах.
В последние две недели в Попасной идут тяжелые бои. Ведущая наступление в Донбассе российская армия, несмотря на попытки взять город, не в состоянии прорвать оборону украинских вооруженных сил. Что происходит в Попасной сейчас и каково стратегическое значение этого города в битве за Донбасс?
Небольшой населенный пункт Попасная входит в так называемую малую дугу соприкосновения между Изюмом и Донецком, на которой пытается прорваться и закрепиться российская армия в течение как минимум двух недель, говорит в разговоре с DW глава украинского информационно-консалтингового агенства Defence Express Сергей Згурец.
"Вся эта дуга имеет большое значение и для российской, и для украинской стороны. Для россиян она важна потому, что нужно, во-первых, продемонстрировать какие-то военные успехи, а, во-вторых, продвинуться вперед и захватить территорию в направлении Краматорска, чтобы обеспечить выход к административным границам Донецкой и Луганской областей", - объясняет эксперт.
Для украинских войск, по словам аналитика, это, прежде всего, принципиальный момент - они защищают свою территорию. Попасная, как и расположенные с ней на одной дуге населенные пункты Марьинка, Рубежная и Авдеевка, представляет собой одну из ключевых транспортных развязок в регионе, и имеет важное значение для логистических цепочек. Ни один из этих населенных пунктов не имеет особого стратегического значения, при этом потеря любого из них представляет "системную опасность", объясняет Згурец.
"Если россияне захватят какой-то из этих городов и пробьют там оборону украинской армии, они смогут наращивать оттуда наступление, и поэтому любой из этих пунктов может стать очагом прорыва", - говорит эксперт. Вооруженные силы Украины, по его словам, хорошо это осознают, они используют стратегию мобильной обороны, опираясь на резервы, которые могут подавить продвижение российских войск с помощью артиллерии.
Россияне, в свою очередь, пытаются пробить оборону украинских войск, нанося бесконечные артиллерийские и ракетные удары. Маленькая Попасная стирается с лица земли всей мощью российской армии - так, как это было с Мариуполем и другими городами в Донбассе, говорит Сергей Згурец. Россия, по его словам, использует в битве за Донбасс тактику "выжженной земли". "Масштабные действия РФ построены на перемалывании мирных городов артиллерией и авиацией. Это тактика массового зачищения территории с уничтожением личного состава ВСУ и мирных жителей", - констатирует эксперт.
Тем не менее, несмотря на ресурсный и численный перевес российской армии, Москве не удается реализовать свои планы, говорит глава агенства Defence Express. "Никакого активного продвижения российских войск в Донбассе не происходит. Попасная практически уничтожена российской артиллерией, но россиянам вот уже более двух недель не удается взять этот населенный пункт под полный контроль - украинские войска по-прежнему продолжают удерживать рубежи", - указывает он.
Умение удерживать позиции ВСУ доказали еще в ходе первой фазы войны, подчеркивает Сергей Згурец, поэтому у них есть все шансы удержать и Попасную. Но даже если украинским военнослужащим придется отступить из города, критического значения для хода битвы за Донбасс это иметь не будет. "Украинская армия использует тактику "территории в обмен на уничтожение живой силы противника", - объясняет военный аналитик. - ВСУ могут дать возможность российским войскам продвинуться на украинскую территорию, растянуть их линии снабжения, а спустя какое-то время, накопив силы, вновь ударить по противнику".
Подобную тактику Украина применила в боях под Харьковом, говорит Згурец: вначале ситуация выглядела так, как будто российские войска взяли Харьков в кольцо. Но уже в мае украинская армия, накопив резервы и выбрав правильное время для нанесения удара, оттеснила противника на расстояние 40 километров от города. Подобную стратегию ВСУ могут применить и в случае с Попасной, считает военный аналитик.
"Если россияне двинутся, например, дальше от Попасной по направлению к Славянску или к центру малой дуги между Изюмом и Донецком, то украинская армия на определенном этапе сможет попытаться захватить в котел военные подразделения россиян, которые стремятся двигаться от Изюма в направлении Краматорска, и силы, которые попытаются выдвинуться к Славянску и Краматорску с других направлений", - рассуждает Сергей Згурец. Сделать это, по его словам, украинская армия сможет с помощью тех войск, которые уже накоплены в регионе, но пока не задействованы - в настоящее время боевые действия ведут подразделения, которые ранее занимали оборону на этих рубежах.
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