Почему Попасную гуглят в Европе и США, и что там происходит

Началось все с видеоролика, снятого над городом Попасная в Луганской области, по всей видимости, российским военным дроном, и иллюстрирующего чудовищные разрушения, которым подвергся этот небольшой райцентр в результате постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов российской армией. На видео можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, большинство домов в руинах - районный центр Попасная, где до войны жили 20 тысяч человек, практически стерт с лица земли.

Видеоролик, изначально размещенный 3 мая на одном из российских пропагандистских аккаунтов в Telegram, за несколько дней набрал почти миллион просмотров. Днем позже материал о разрушениях в Попасной со ссылкой на российское видео появился на сайте телеканала CNN. Американскому СМИ удалось определить геолокацию и установить подлинность видеоматериала, однако когда именно велась съемка, остается неясным.

Вооруженный сепаратист "ЛНР" обходит руины дома в Попасной

После публикации этого видео на сайте CNN пользователи интернета по всему миру начали искать в поисковиках информацию о Попасной: 4 и 5 мая название небольшого районного центра в Донбассе стало одним из самых популярных запросов в Google во многих странах.

В последние две недели в Попасной идут тяжелые бои. Ведущая наступление в Донбассе российская армия, несмотря на попытки взять город, не в состоянии прорвать оборону украинских вооруженных сил. Что происходит в Попасной сейчас и каково стратегическое значение этого города в битве за Донбасс?

Попасная - одна из ключевых транспортных развязок в регионе

Небольшой населенный пункт Попасная входит в так называемую малую дугу соприкосновения между Изюмом и Донецком, на которой пытается прорваться и закрепиться российская армия в течение как минимум двух недель, говорит в разговоре с DW глава украинского информационно-консалтингового агенства Defence Express Сергей Згурец.

Сергей Згурец

"Вся эта дуга имеет большое значение и для российской, и для украинской стороны. Для россиян она важна потому, что нужно, во-первых, продемонстрировать какие-то военные успехи, а, во-вторых, продвинуться вперед и захватить территорию в направлении Краматорска, чтобы обеспечить выход к административным границам Донецкой и Луганской областей", - объясняет эксперт.

Для украинских войск, по словам аналитика, это, прежде всего, принципиальный момент - они защищают свою территорию. Попасная, как и расположенные с ней на одной дуге населенные пункты Марьинка, Рубежная и Авдеевка, представляет собой одну из ключевых транспортных развязок в регионе, и имеет важное значение для логистических цепочек. Ни один из этих населенных пунктов не имеет особого стратегического значения, при этом потеря любого из них представляет "системную опасность", объясняет Згурец.

"Если россияне захватят какой-то из этих городов и пробьют там оборону украинской армии, они смогут наращивать оттуда наступление, и поэтому любой из этих пунктов может стать очагом прорыва", - говорит эксперт. Вооруженные силы Украины, по его словам, хорошо это осознают, они используют стратегию мобильной обороны, опираясь на резервы, которые могут подавить продвижение российских войск с помощью артиллерии.

Российская армия использует тактику "выжженной земли"

Россияне, в свою очередь, пытаются пробить оборону украинских войск, нанося бесконечные артиллерийские и ракетные удары. Маленькая Попасная стирается с лица земли всей мощью российской армии - так, как это было с Мариуполем и другими городами в Донбассе, говорит Сергей Згурец. Россия, по его словам, использует в битве за Донбасс тактику "выжженной земли". "Масштабные действия РФ построены на перемалывании мирных городов артиллерией и авиацией. Это тактика массового зачищения территории с уничтожением личного состава ВСУ и мирных жителей", - констатирует эксперт.

Тем не менее, несмотря на ресурсный и численный перевес российской армии, Москве не удается реализовать свои планы, говорит глава агенства Defence Express. "Никакого активного продвижения российских войск в Донбассе не происходит. Попасная практически уничтожена российской артиллерией, но россиянам вот уже более двух недель не удается взять этот населенный пункт под полный контроль - украинские войска по-прежнему продолжают удерживать рубежи", - указывает он.

ВСУ: территории в обмен на уничтожение живой силы противника

Умение удерживать позиции ВСУ доказали еще в ходе первой фазы войны, подчеркивает Сергей Згурец, поэтому у них есть все шансы удержать и Попасную. Но даже если украинским военнослужащим придется отступить из города, критического значения для хода битвы за Донбасс это иметь не будет. "Украинская армия использует тактику "территории в обмен на уничтожение живой силы противника", - объясняет военный аналитик. - ВСУ могут дать возможность российским войскам продвинуться на украинскую территорию, растянуть их линии снабжения, а спустя какое-то время, накопив силы, вновь ударить по противнику".

Подобную тактику Украина применила в боях под Харьковом, говорит Згурец: вначале ситуация выглядела так, как будто российские войска взяли Харьков в кольцо. Но уже в мае украинская армия, накопив резервы и выбрав правильное время для нанесения удара, оттеснила противника на расстояние 40 километров от города. Подобную стратегию ВСУ могут применить и в случае с Попасной, считает военный аналитик.

"Если россияне двинутся, например, дальше от Попасной по направлению к Славянску или к центру малой дуги между Изюмом и Донецком, то украинская армия на определенном этапе сможет попытаться захватить в котел военные подразделения россиян, которые стремятся двигаться от Изюма в направлении Краматорска, и силы, которые попытаются выдвинуться к Славянску и Краматорску с других направлений", - рассуждает Сергей Згурец. Сделать это, по его словам, украинская армия сможет с помощью тех войск, которые уже накоплены в регионе, но пока не задействованы - в настоящее время боевые действия ведут подразделения, которые ранее занимали оборону на этих рубежах.

Смотрите также:

Война в Украине - 05.05.2022 Участница антивоенной акции перед зданием федеральной канцелярии в Берлине. Далее в фотохронике войны в Украине от 5 мая - дым над заводом "Азовсталь", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, 23-летняя медсестра из Лисичанска в больнице после ампутации, группа Kalush Orchestra в Турине. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 05.05.2022 Дым над территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе, 4 мая. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 05.05.2022 Пожар после обстрела Вооруженными силами Украины нефтебазы в городе Макеевка - на территории под контролем "ДНР", 4 мая.

Война в Украине - 05.05.2022 Электрическая подстанция во Львове, пострадавшая в результате российского обстрела.

Война в Украине - 05.05.2022 Украинский военнослужащий патрулирует улицу в городе Марьинка в Донецкой области.

Война в Украине - 05.05.2022 Жительница Марьинки держит в руках пакет с хлебом около печки, на которой из-за отсутствия электричества приходится готовить пищу.

Война в Украине - 05.05.2022 Мальчик с собакой в подвале, используемом в качестве убежища во время обстрела Марьинки российскими войсками.

Война в Украине - 05.05.2022 50-летний Алексей Соколюк в начале мая осматривает развалины своего дома в городе Ирпень под Киевом, разрушенного в результате российских обстрелов 5 и 17 марта.

Война в Украине - 05.05.2022 В Киевской области спустя несколько недель после окончания оккупации продолжают находить захоронения. Тело мужчины было обнаружено на одной из позиций, которые занимали российские подразделения в Буче.

Война в Украине - 05.05.2022 Во время панихиды в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Портрет и награды погибшего в бою в начале мая украинского военнослужащего Руслана Боровика - автора фотографий об обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах.

Война в Украине - 05.05.2022 София - одна из двух дочерей Руслана Боровика во время прощания с отцом в киевском храме, 4 мая.

Война в Украине - 05.05.2022 23-летняя медсестра Оксана Баландина из Лисичанска получила минно-взрывную травму 27 марта, наступив на неизвестный предмет по дороге домой. Сейчас находится в больнице во Львове. Рядом - 23-летний муж Виктор Васильев.

Война в Украине - 05.05.2022 Город Запорожье стал для многих первым пунктом на пути эвакуации из охваченных боевыми действиями регионов Украины.

Война в Украине - 05.05.2022 Пожилые люди, эвакуированные в Запорожье из Мариуполя.

Война в Украине - 05.05.2022 В монастыре Базилианского ордена во Львове. Немецкий политик из Левой партии Грегор Гизи во время многодневной поездки по Украине посещает больницы и благотворительные организаций для передачи помощи и содействия в сборе средств.

Война в Украине - 05.05.2022 Из подвергающегося постоянным российским обстрелам Харькова вывозят животных. Этой ламе вместе с другими обитателями здешнего экопарка предстоит отправиться в Полтаву.

Война в Украине - 05.05.2022 "Эмбарго на энергоносители - сейчас!" ("Energy Embargo now!") - надпись на площади перед зданием федеральной канцелярии в Берлине.

Война в Украине - 05.05.2022 Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время поездки в Румынию встретился в Бухаресте с преподавательницей Анастасией Коноваловой из Украины и украинскими учениками в национальном колледже имени Михая Храброго.

Война в Украине - 05.05.2022 Интеграция беженцев из Украины в Германии. Медсестра Катерина Неженцева на своем новом рабочем месте в больнице Rheinland Klinikum в немецком городе Нойс.

Война в Украине - 05.05.2022 В итальянский город Турин уже прибывают участники песенного конкурса "Евровидение-2022", который пройдет здесь с 10 по 14 мая. Эта фотография сделана после второй репетиции украинской группы Kalush Orchestra. Музыканты выступят здесь с песней "Stefania". Она посвящена маме солиста группы и всем женщинам, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

Война в Украине - 05.05.2022 "Бородянка", "Львов"… Названия украинских городов, пострадавших во время войны или подвергающихся обстрелам в эти дни. Фанаты украинской группы Kalush Orchestra после второй репетиции в Турине. Украинская группа сейчас уже уверенно лидирует в рейтинге букмекеров.

Война в Украине - 05.05.2022 В качестве постскриптума - детский рисунок мелом в польском Кракове. Автор: Николай Пермяков

