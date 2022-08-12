 Из порта Украины вышло первое судно с пшеницей | Новости из Германии об Украине | DW | 12.08.2022

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Украина

Из порта Украины вышло первое судно с пшеницей

Еще два сухогруза с зерном покинули украинские порты, один из них - с пшеницей, сообщило Минобороны Турции. Всего за последние две недели отправилось 14 судов.

Мужчина фотографирует сухогруз Razoni с украинским зерном, покидающий порт Одессы

Мужчина фотографирует сухогруз Razoni с украинским зерном, покидающий порт Одессы

Еще два сухогруза с зерном в пятницу, 12 августа, вышли из портов Украины в Черном море в рамках заключенной при посредничестве ООН и Турции сделки, в их числе - первое с начала войны судно с пшеницей. Об этом сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

По данным ведомства, порт Черноморск покинул сухогруз Sormovsky под флагом Белиза, он доставит 3,5 тысячи тонн пшеницы в город Текирдаг на северо-западе Турции. Судно Star Laura под флагом Маршалловых островов перевозит из порта Южный 60 тысяч тонн кукурузы в Иран.

Информацию об этом подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украину уже покинули более 14 судов

Таким образом, уже 14 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины за последние две недели в рамках сделки по вывозу зерна. До сих пор в основном перевозилось зерно, предназначенное для производства кормов для животных или переработки в топливо.

Судно Polarnet с грузом кукурузы из Украины в порту Дериндже в Турции

Судно Polarnet с грузом кукурузы из Украины в порту Дериндже в Турции

Один из них - Polarnet - 8 августа прибыл в порт назначения Дериндже в Измитском заливе, на его борту около 12 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni, которое первым вышло из украинского порта в рамках инициативы по вывозу зерна и направлялось в ливанский город Триполи, остановился в турецком Мерсине после того, как ливанский заказчик отказался от этого товара. Теперь, согласно данным портала Marine Traffic, этот сухогруз направляется в Египет. Остальные 12 сухогрузов все еще следуют в порты назначения.

"Зерновое соглашение" между Украиной и Россией

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции было подписано соглашение между РФ и Украиной, целью которого является прекращение блокады украинских портов для вывоза зерна. По этой договоренности, 20-25 миллионов тонн зерна, которые сейчас заблокированы в Украине, наконец-то можно экспортировать. В частности, соглашение предусматривает создание безопасных коридоров в Черном море от побережья Украины до Босфора.

Суда, находящиеся в этих коридорах и соответствующих портах, не могут быть атакованы. За экспортом зерна следят в координационном центре в Стамбуле. В нем под руководством ООН работают представители России, Украины и Турции. Экспорт предусмотрен из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

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    Автор: Клаудиа Ден


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